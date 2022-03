Esta noche Liga Agraria: se abre paso… o hay condena

Los 13 puntos de Río Negro, con la clasificación asegurada.

Los 8 de Artigas. Los 7 de Liga de las Colonias Agrarias, mientras Bella Unión al margen de unidades.

Es noche de sábado.

Es la última fecha en la serie B del Campeonato Regional Litoral Norte.

Para la selección «naranjera» la cosa es clara: se abre paso a la segunda fase o condena la ilusión existente. Sucede que no hay vueltas. La situación está planteada en esos términos.

No es de las situaciones más cómodas, desde el momento que Liga Agraria no depende de si mismo. Tiene que vencer a Río Negro como cosa vital y aguardar que Artigas NO gane en Bella Unión. Puede plantearse un equilibrio en la tabla si Artigas pierde y Salto empata.

En ese caso, la diferencia de goles determinará quién de los dos avanza a la disputa de la segunda fase.

AQUELLA CAÍDA, AQUELLA VEZ…

No se trata en este caso de apelar al pasado, pero no queda menos que recalar en la primera fecha cuando los agrarios fueron locales en el Vispo Mari y la derrota surgió a manos de Artigas. Cabe preguntarse si en un tramo de 18 puntos, resignar tres de local, en el mañana no son capaces de gravitar. A esta prueba hay que remitirse, aunque la verdad sea dicha: el tiempo es hoy y la obligación es la de vencer, mientras que Bella Unión representa la ilusión paralela. Que sea el ganador ante Artigas, después de cinco partidos en que el combinado «cañero» no se acreditó un solo punto. Ni como local, ni como visitante.

DE TITULARES O NO TITULARES

Las informaciones son puntuales en el caso de Río Negro. El DT no dotaría al equipo titular de sus principales piezas. Variantes que pueden surgir. Mientras la interrogante es una: quienes ingresen….¿tan por debajo de los que normalmente han jugado? Liga Agraria DEBE HACER SU PARTIDO, a despecho de la integración visitante. Ese no es su tema. Su tema es otro. Mientras Miguel Villarruel y Martín Texeira dispondrán de una o dos variantes. Por eso desde EL PUEBLO, en ediciones pasadas, un apunte: el 90% de la selección resuelta. La misma base que derrotó a Bella Unión 3 a 2, después de una derrota transitoria 0-2. Desde las 20.30′ es el partido. Los juveniles ya sin chance, en una llave donde Bella Unión alcanzó notable rendimiento, alojado en la primera posición. Con la Sub 17 agraria vacía de posibilidades, los mayores sostienen el mandato esencial: prolongar el sentir que se puede.