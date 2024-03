«Esta es una base para muchos años más, quieren la camiseta y quieren estar»

La consagración de Salto en el Campeonato del Litoral Norte y el naufragio de la ilusión después. En esa noche fatídica de los penales de la última consecuencia, cuando Salto malogró los tres últimos o ese fenómeno de Valentín Melgar expuso a los cuatro vientos la dimensión que no le falta. Todo es según el cristal con que se mire.

***********

De lo que no hay dudas, es que el sabor se volvió amargo. No es para menos. Al fin de cuentas;: ¿en cuántos momentos de los dos partidos jugados ante Lavalleja, el rival planteó superioridad? De lo que no hay dudas: Salto fue el que ofreció más cristalina actitud de victoria. Así siempre.

En los 90′ de la recta final, ¿cuántas situaciones de gol a la cuenta de Lavalleja? Las mínimas. Pero es verdad también, que FRANCO JUNIOR ALIBERTI, no apelará a excusas ni a argumentos «sacados de la galera».

Porque frente a situaciones como estas, dejó una síntesis que bien vale la pena tener en cuenta. Para el entrenador frente a EL PUEBLO, «este plantel es como les dije a ellos y a los directivos que estaban ahí presentes. Es una base para muchos años más, quieren la camiseta y quieren estar. Se identificaron y son dignos de ser apoyados. Dieron todo. Faltó poquito. Pero se entregaron y generaron conexión con mucha gente, que es algo que no no había visto mucho en las pocas veces que había visto a la selección de Salto en los años que tengo vividos aquí. Creo que teníamos que haber liquidado en los 90′. Fuimos más. Merecíamos el 2 a 0 como mínimo y no supimos meterla: fue eso!. En tanto los penales son así. En lo psicológico ellos lo querían, nosotros queríamos ganar en los 90′. Eso pesa también»