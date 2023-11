¡Esta es la copa del rey!

Fue el domingo a la tarde en el Dickinson. Después del partido entre Nacional y Arsenal y antes de Ceibal-El Tanque. El plantel Sub 15 y el Cuerpo Técnico se metieron en la cancha, porque se ganaron esa misión: la de exponer la copa que ganaron en Maldonado.

La derrota en los 90′ por 4 a 2. El 0 a 0 en los 30 minutos suplementarios y a la hora de los penales, la «naranjera» para quedarse con la copa en manos.

Esa que exhibe RAMÓN ROMERO, el Director Técnico. Esa que disfruta el plantel. Esa que es la síntesis de la gloria alcanzada: la de ser Campeón del Interior por quinta vez en la historia.

**********

«En lo personal, no niego que es una felicidad especial. Es una felicidad distinta, porque es una selección que representa a la Liga Salteña, porque son jugadores de 15 años y uno debe manejar conceptos que además de fútbol, tiene que ver con la vida misma. Con las actitudes, porque además es una edad especial. Y cuando alcanzamos esto, no solo pienso en lo futbolístico, sino también en el comportamiento de cada uno de los jugadores, en la conducta en los viajes por ejemplo. Eso también importa destacar, no solamente la cuestión futbolística».

-RAMÓN ROMERO fue ganador otra vez. Lo designaron y aceptó.

Le gustó la parada y aceptó. Porque además, sabe cuales deben ser los lineamientos que sustentan el mando de una selección juvenil, donde los desvíos deben evitarse. Porque si es necesario corregir se corrige, en aras de lo que se busca….»por eso digo que fijamos el objetivo y salimos a buscarlo. En ese último partido cuando se fueron con el 4 a 2 en los 90′ confieso que no dudé en la reacción. También tiene que ver con la fe que uno le tiene a cada jugador y de lo que son capaces como fuerza colectiva. Como sabíamos que podíamos desembocar en los penales, fue un ensayo en la semana. ¿Qué quiero decir?, que no dejamos nada librado al destino. Cada paso con la mayor seguridad posible. Eso también hace a la felicidad que al principio comentaba».

LOS QUE NO

DEJARON DE SUMAR

Fue jugador en tiempos de la niñez en Sol de América. Después Ceibal, Defensor de Montevideo. El retorno a Salto. Con la de Ceibal en el pecho para ser Campeón Salteño. Con la de Nacional. Con la de Almagro. Con la de la selección. Romerito aquel….y este Director Técnico también.

«No se es campeón del Interior, sólo a partir de los jugadores y el Cuerpo Técnico. Aquí hubo un todo desde la Liga, desde el apoyo que no faltó, con los clubes cediendo sus jugadores, poder practicar en condiciones o viajar en tiempo y forma, como en este último caso cuando lo hicimos el día anterior teniendo en cuenta la distancia con Maldonado. Hablo de la organización que no faltó y de todos quienes sumaron. ¿Cuando fuimos Campeones Salteño con Nacional en el 2015?….si, si, claro que aquello es parte de un alegría que no olvido.

Pero digo que esta es una felicidad distinta. Porque esta es una selección».