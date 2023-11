«Esta camiseta exige más; acá nunca nadie se rinde»

En Nacional reconocen: «es el tercer año que nos toca quedar en play off. Claro que no estamos acostumbrados, ni tampoco nos acostumbraremos. Esta camiseta exige más. No estamos de paso, y la última vez que pasamos dos años sin entrar a la liguilla se vino la mejor racha del club en años. A trabajar y planear el 2024. Bienvenidas todas las manos que quieran apoyar al club.»

Pero además, apuntan:

Volveremos por esos gurises que sienten la camiseta.

Volveremos por los que vendieron 200 calcos del club en una semana.

Volveremos por esa gurisada de juveniles que viene de abajo arrasando y dejando el escudo bien alto.

Volveremos por esos 40 tricolores que hace una semana se acercaron a respaldar la directiva apoyando como siempre desinteresadamente.

Volveremos por los pibes que pintaron esa hermosa bandera.

Volveremos por la barra de las mujeres, por los que nos apoyan con las rifas, los que lloran y aman el escudo.

Volveremos por los que están y por los que ya no están.

Volveremos porque acá nunca nadie se rinde.

En tanto la interrogante puede ir ganando espacios: ¿ratificación para Rodolfo Aguirre en el 2024 o una nueva opción va doblando la esquina?.