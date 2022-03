Está abierta la convocatoria para el programa Jóvenes Embajadores patrocinado por los Estados Unidos

El programa selecciona a jóvenes líderes a nivel país de entre 15 y 17 años y mentores adultos/as (de 21 años en adelante), quienes reciben una beca completa para participar de un Programa de Liderazgo. El mismo incluye un intercambio cultural en Estados Unidos, donde representarán al país y participarán de capacitaciónes sobre liderazgo juvenil, emprendedurismo social y ciudadanía global. Previo al intercambio, los jóvenes llevan adelante un proyecto de emprendimiento social que responda a un problemática local que identifican en sus comunidades. Para ello los/as jóvenes reciben capacitaciones en herramientas de gestión y ejecución de proyectos, además de recibir el acompañamiento de sus mentores, quienes les asesoran durante el proceso de implementación de sus emprendimientos sociales.

el Intercambio Internacional?: Será en las vacaciones de invierno de 2022, las fechas exactas no están determinadas pero serán comunicadas a la brevedad.

Para aplicar como participante en el programa Jóvenes Embajadores, se deben cumplir los siguientes requisitos: Tener ciudadanía y residencia actual en Uruguay y tener entre 15 y 17 años para julio del presente año

Estar estudiando en un liceo público, público de gestión privada o UTU.

Tener al menos un semestre de escuela secundaria luego de regresar del intercambio.

Comprometerse a participar en todas las actividades y eventos del programa.

Demostrar un nivel de inglés intermedio.

Estar participando como voluntario/a en alguna actividad de apoyo a la comunidad.

Evidenciar potencial de liderazgo y participación dentro de su comunidad.

Contar con la autorización, ya sea de los padres o tutor legal, para participar en el Programa y del Intercambio Internacional.

Tener acceso por un mínimo de tres horas semanales a una conexión a internet y un dispositivo que permita utilizar plataformas de trabajo colaborativo como Zoom, Whatsapp, Excel y Canvas for Teachers.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SER JOVEN EMBAJADOR

Copia de cédula de identidad.Copia del último boletín de calificaciones que haya sido entregado hasta la fecha.

Link a video de un minuto máximo respondiendo una de las siguientes preguntas en inglés: What’s your favorite uruguayan song and why?

What’s your favorite historical character and why? La copia de la cédula, boletín de calificaciones y el link del video deben estar en un mismo archivo PDF

CUALIDADES INDIVIDUALES QUE SE BUSCAN EN LOS PARTICIPANTES

A nivel individual se buscan las siguientes características: Compromiso social

Pensamiento crítico.Autoestima. Autoreflexión. Automotivación

Conocimiento de la situación del país y de asuntos globales.Buena comunicación.Respeto y apreciación por la diversidad.Deseo de aprender y crecer. Liderazgo. Resiliencia. Empatía

Los proyectos serán presenciales o virtuales?: Los proyectos podrán ser virtuales, semi-presenciales o presenciales, esto depende de cada jóven, su localidad, las personas con quienes trabajará y el tipo de proyecto. Por lo tanto será una elección del joven con apoyo de sus mentores y coordinadora.

¿Cuáles actividades se toman en cuenta como voluntariado?: Buscamos jóvenes comprometidos con su comunidad, por ello toda actividad que el participante desarrolle por iniciativa propia, de manera individual o como parte de un grupo, serán tenidas en cuenta. Algunos ejemplos son: iniciativas ambientales y de protección animal, agrupaciones juveniles, programas de caridad o religiosos, redes de liderazgo, movimientos sociales, etc

¿Cuál es el nivel de inglés que pide el programa? El programa busca jóvenes que puedan comunicarse en inglés. Eso quiere decir que estén en la capacidad de mantener conversaciones informales y entender el lenguaje, hablar sobre ellos mismos, sobre su comunidad y sobre sus proyectos. Tampoco es necesario estar certificado, para evaluar el nivel de inglés se hará una entrevista a los candidatos pre-seleccionados.

Jóvenes Embajadores es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos supervisado en Uruguay por la Embajada de EE.UU. en Montevideo y la Fundación Educativa DESEM Jóvenes Emprendedores. El consorcio de aliados implementadores también incluye a organizaciones de larga trayectoria internacional como World Learning y Amigos de la Américas. Para cada una de las organizaciones, la seguridad y el bienestar de los participantes es lo más importante, por ello se siguen estrictos protocolos de seguridad en todo momento. Al ser seleccionado para participar, los jóvenes y sus referentes adultos recibirán una charla sobre los protocolos de seguridad de las organizaciónes y cómo se implementarán con el grupo. Los jóvenes participantes deberán contar con el permiso de sus padres o acudientes y viajarán a EE.UU. acompañados por tres adultos que velarán en todo momento por su seguridad.