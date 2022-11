Espinillar Campeón de apertura y Liguilla Por Catalina Trinidad

El 12 de junio de 2022 se inició el campeonato de Liguilla en Villa Constitución que llevó por nombre Haydee Lopez en el Parque General Rivera. Habiendo participado los siguientes cuadros: Nacional,Estrella,Cadys, Centenario y Espinillar.

Siendo el campeón del acumulado ESPINILLAR con 19 puntos .La final de la Liguilla se llevo a cabo este próximo domingo pasado la cual ESPINILLAR se enfrento a su rival CENTENARIO resultando campeón de la liguilla ESPINILLAR ( Espinaca ) venciendo a su rival por 4 goles a 1 .El cuadro que lleva sus colores en azul y blanco. El cuadro de la V en su pecho. Un cuadro que nació allá por un 19 de junio de 1952 y que tiene 70 años de historia. Donde en su vitrina no solo tiene acumulados muchas copas sino también una gran historia que no se renueva sino que se va agregando con cada joven que ingresa sintiendo esos colores. Historia de jugadores que ya no están físicamente ,otros que se han ido para otros lugares por diferentes motivos pero que sigue palpitando esos colores en sus corazones. Espinillar un cuadro que es como una gran familia que si bien no les une lazo de sangre pero la gran unión es la pelota que rueda domingo a domingo y con ella las historias de cada jugador que deja en la cancha su sudor y lágrimas. Un cuadro que cuando pierden un partido se palmean la espalda unos a otros con un «la próxima sale » Sin cuestionar a nadie , aprendiendo desde el error y llorando sus victorias . «La Espinaca» se lo llama al azul y blanca .La espinaca de historias, la espinaca familia, la espinaca donde si algo le pasa a uno de sus jugadores se involucra todo el equipo , la directiva para tratar de solucionar el problema que tenga .La espinaca que cuando pierden un partido igual se juntan festejando el fútbol, festejando la hinchada , festejando la amistad. Así se ganó la final. Con jugadores que dejaron todo en la cancha , con jugadores que la mayoría no tienen entrenamiento como se debe por sus trabajos .Se ganó con garra, buen juego y buena técnica .Se ganó también porque tienen un técnico que se llama Cristo Gómez ,apodado Gallardo jocosamente, que entrega todo por su cuadro quien supo ser jugador en sus años de plena juventud, ahora le toca dirigir.

ESPINILLAR CAMPEÓN del campeonato oficial 2022. Cabe acotar que el goleador del campeonato fue Juanchi Gordillo con 15 goles acumulados. Un Juanchi Gordillo que fue imparable en los partidos y en esta final metió 2 goles de los 4 .Felicitaciones Espinillar …..Espinaca. Agradecemos fotos de Serena Piriz