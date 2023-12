Espejito, espejito…

La honestidad de un espejo no tiene rival ninguno… A veces te mira con cara de desgraciado, otras veces te regala una sonrisa y te saca un poco más vivo que antes, en alguna otra ocasión un mal reflejo te juega una mala partida y pensás que por el simple hecho de no mostrarte bien, es porque realmente estas mal.

A la pasada, más de una vez -a pesar que no duda en decirte lo que piensa- el espejo erra en sus comentarios y en sus observaciones…

A mí siempre me parecieron especiales, y un buen día encontré a un tal Borges (permítaseme decir: Maestro), ciego y tan intrigado como yo de esas «máquinas perfectas» como dice en alguno de sus cuentos, y me despertó la curiosidad de jugar con la ficción de los reflejos y descubrir qué palabras salían de ese mundo que se formaba en mi cabeza, cada vez que me imaginaba una serie de hilos, personajes, escenas y personificaciones de otros más que vivirían dentro del mundo inverso que existía detrás del cristal… y debo confesar que desde entonces no puedo dejar de crearme cuentos y ficciones sobre eso…

Un espejo no brilla, pero es capaz de echar luz ante un recoveco muy oscuro y escondido si nos ayudamos de otra luz que lo acompañe.

Un espejo no piensa, cumple, y no falla…

Un espejo no duda en repetir su maniobra mil veces a la perfección y no necesita de práctica para lograr su cometido sin un mínimo error.

Un espejo te muestra una imagen que envejece con vos, se aleja si te alejas, se acerca si te acercas, te devuelve un eco instantáneo de la rabia de tus ojos o la paz de tu sonrisa…

Me pregunto, a veces… Cuando nadie lo mira… ¿Un espejo practica y hace su rutina hasta pulir su perfección infinita? ¿o también dormirá el mundo que vive en su interior?

Sobre todo, espero que no llegue el mal día en que descubra que el del espejo, el otro, sea en realidad el origen de quién soy, y que seamos nosotros los reflejos…

Me apenaría mucho descubrir, y sin saber cómo, que a pesar de mis sueños y decisiones, me encuentre atado a otro tipo del que sólo conozco su cara… y nada más…

Juan Pablo Nickleson