Cuando se menciona con énfasis, el porqué al Parque Dickinson, después de todo no es solamente lo relativo a la seguridad, SINO A LA COMODIDAD. Las dos tomás gráficas son de soberana elocuencia. Mate, termo, espacio, con dos personas que establecen un espacio entre una y otra. Las extremidades se pueden estirar, sin que surja la colisión con quien está próximo.

El estadio es ÚNICO en el medio a ese nivel y es por eso que al paso de los años fue surgiendo una conclusión: hay quienes asisten a partidos de fútbol CUANDO SE JUEGA EN EL DICKINSON. No solamente por un tema de seguridad, sino también de comodidad. Y el dirigente que no lo interpreta de esa manera, es porque simple-mente… tiene los ojos en la nuca.

Una buena mayoría de escenarios, con más de una deuda pendiente. ¿Si se paga una entrada del valor que fuese, quien la pagó no tendría derecho a la comodidad básica? Por lo tanto, eso que tiene el Dickinson y no tienen la gran mayoría de los otros. Realidades quemantes. De esas que rompen los ojos.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-