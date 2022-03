Más allá de las actuaciones de los delegados en el Consejo Superior, diálogos puntuales de buen tiempo a esta parte, con el Balance no votado como eje. Sobre todo. con los nuevos elementos de juicio sobre la mesa: los surgidos a partir del informe del Cr. Juan Gabriel Silva.



No parecen existir dudas respecto a que a nivel clubista, algún sentido de autocrítica se ha planteado. De un delegado a otro, vale la pena este rescate: «eso de no saber lo que pasaba puertas adentro». Se entiende que durante esos meses, «tampoco se preguntó lo que se podía haber preguntado, y si no hubo preguntas, es porque no existió inquietud de hacerlo»Igualmente se ha puesto énfasis que «ya de años a esta parte, todo lo vinculado a la selección pasaba por los neutrales, por lo tanto la participación clubista es nula y en pleno proceso de selecciones nunca se ha pedido informes económicos o mini balances. Por lo tanto, cuando aparecen los números finales, no hay mucho derecho al pataleo».