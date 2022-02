Ese todo Línder, y aquellos …»mis hermanos del fútbol»

San Eugenio, Artigas, Liverpool, la gira, Salto Uruguay, el árbitro que fue y la Súper Copa que no se olvida….

Cuando juega la selección de Artigas por el Campeonato que fuese, LINDER MOREIRA es infaltable en la tribuna del Estadio Matías González.

Esta vez sin ser parte de ninguna emisión radial, pero solo basta observalo, para calibrar el efecto siempre vigente de su ojo crítico.

Ocurre que el paso de los años, no transforma al fútbol en un espacio secundario. Línder lo vive como siempre y no faltó en momento en la transmisión de Radio Arapey, en que evocó sin más vueltas su tiempo aquel en el fútbol salteño.

Llegó en 1973. Jugó todo el año en Salto Uruguay y levantó cinco copas. Una de ellas, inolvidable en el tiempo: la Súper Copa de Campeones disputada en Treinta y Tres.

«¿Cómo dejar afuera de mi memoria aquello que viví, sí fue lo máximo?. Baaaaahhhh….teníamos un equipazo. Teníamos todo. Por eso, al torneo que se cuadró, a eso lo ganamos».

«Pinocho» no dejó de rescatar a sus compañeros de ese Salto Uruguay, «porque con «Peluco» Silva y el «Paraguayo» Echeverry, es con quienes nos hablamos seguido.

No hemos perdido el contacto.

Y si….algunos ya no están entre nosotros, pero el recuerdo no deja de abrazarnos. Cuando hablo de ese Salto Uruguay lo hago desde la alegría, porque yo disfruté jugando. Y sí, algunos goles metí.

Bueno….unos cuántos, ¿no? Para un goleador, definir es parte del sabor.

De lo que uno quiere.

Vamos a decir las cosas como son, que no cuesta nada».

ANDANDO POR EL FÚTBOL.

Entre el final de la década de los 60 y principio de los 70, Línder Moreira jugó en San Eugenio de Artigas y en la selección. Consagraciones para fortalecer su imagen y el fichaje de Liverpool de Montevideo.

El Liverpool de 1971 que se convirtió en boom de los equipos en desarollo. Juan Carlos Hurst, Carlos Pérez, Francisco Campo, Agapito y Saúl Rivero, José Maldonado, Nelson Presente, Pierino Lattuada, el «Torito» Gómez, Francisco Bertocchi, el «Loncha» Ibáñez, Luis Fontora, Línder….La gira con los negriazules en Europa, «porque allá estuvimos como dos meses. Paaah….¡yo no me puedo olvidar de eso».

El Salto Uruguay de 1973 y esa delantera para la antología: Ramón Vela, Miguel Ángel «Rata» Ibero, Línder Moreira, Feliciano de Mora y Walter «Paraguayo» Echeverry.

Hasta ese año 1973 en Salto Uruguay. Alistó en una selección salteña. Hasta que el goleador fue siendo parte del pasado, pero no del fútbol.

«Pinocho» Moreira se constituyó en árbitro de fútbol, con el dictado de su personalidad. No era accesible la misión de ser juez en aquellos tiempos. Había que tener espalda ancha y Línder la tuvo.

El reencuentro con uno de los goleadores más notorios de Artigas en tantos años de aventura y querer. Este Línder que además trasluce la ilusión de reencuentro en el 2023, cuando se cumplan 50 años de la consagración de Salto Uruguay en la Súper Copa.

«Y claro que nos vamos a ver, si aquellos jugadores son mis hermanos del fútbol. Claro que nos vamos a ver, ¿o creen que tengo tan frágil memoria como para olvidar aquello que viví?»

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-