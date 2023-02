«Ese espíritu de futbolista nunca se me fue»

Rodrigo Sarthou. Los años sin jugar. El Tigre del sentimiento y la necesidad de acumular un dinero para que la operación sea posible. La vía para volver…



«Yo soy Rodrigo Sarthou. Antes, atajaba en Tigre. Cuando tenía 15 años, en el 2010, debuté en la Primera de Tigre. Se me dio que subimos con Tigre en el 2014. En el 2016 tuve la mala fortuna de lesionarme. Rompí los ligamentos cruzados de la rodilla. Me operé en el 2017 y volví al fútbol en el 2018, siempre en Tigre. Ese año con Tigre en la «A» y jugué unas seis fechas, hasta que volví a sentir dolor en la rodilla. Cuando llegó el 2019, la operación de meniscos y fue cuando el doctor me dijo que tenía roto los ligamentos.

En ese 2019 siempre andaba a la vuelta en el hospital y nunca me llamaban para operarme. Ahora pasé al Centrro Médico y la operación tiene un costo, que supera ligeramente los 100 mil pesos.

Tengo que llegar a una determinada suma, para iniciar los trámites de la operación, es por eso que este bono que está a la venta, es la vía más directa de colaboración en la que he pensado.

Si obtengo ese dinero, para mayo o junio me estarían operando. Es lo que sueño. Es lo que quiero. Es lo que necesito para volver a jugar»

*************

RODRIGO ALEJANDRO SARTHOU es aquel del tiempo adolescente, cuando debutó en la Primera de Tigre, más allá de los 15 años.

¡Había que debutar y debutó!

Al fin de cuentas, el valor de la experiencia, siempre suma. Hace a la búsqueda de la modelación de una imagen, en este caso con los tres palos del arco, como referencia de un querer.

Ese fútbol que siente. Y ese puesto que encandila.

La comunicación de Rodrigo con EL PUEBLO, para plantear su caso. Después de todo, es un caso más en la misma dirección: jugadores que reportan este tipo de lesiones y que deben apelar a la generosidad de la barra de los afectos, a los amigos del fútbol, o a esa vecindad donde el afecto crea su propio cultivo.

*************

DESDE ALGUIÉN COMO ÉL….

«Tuve la fatalidad de lesionarme jóven. En diciembre cumplí 28 años y me gustaría operarme, el volver a las canchas. Se extraña todo eso, porque en mi caso voy por cuatro años para poder hacer lo que quisiera hacer. Ese espíritu de futbolista nunca se me fue. Las ganas de ser y sentirme uno más.

Confieso que lo intenté en más de una ocasión, pero sin una cirugía es imposible. Es algo feo que me pasó, porque uno desde chico se crió en el ambiente de Tigre,

En el 2015 tuve la oportunidad de ir a Salto Uruguay, después de haber ascendido con Tigre siendo campeones en la «B» un año antes. No quise ir a Salto Uruguay, porque tenía ganas de jugar con Tigre en la «A».

Eso es lo que pasa con el club del barrio, porque se transforma en el sentimiento de uno. Bien de uno. Por eso me quedé. Por eso no me fui».