Ese día en que se reinauguró el Parque Nicolás Balbela de Belén

-Las obras que no faltaron. La suma de la Intendencia a través de la Dirección de Descentralización. Las autoridades de la Liga de Belén que no faltaron, porque después de todo, se llegó a los 62 años de vida y acción. Pero la instancia vivida supo de otro aspecto no menor, desde el momento que se procedió a reinaugurar el Parque Nicolás Balbela.

«Un momento donde las emociones fueron puntuales», al decir de Marcelo Oliva a EL PUEBLO. El colega de tantos años de vigencia, fue uno más para compartir lo vivido, desde una condición de maestro de ceremonia que se asocia a su natural talento.

La presencia igualmente del Coordinador de Deportes de la Intendencia, Rafael Sosa Pintos y el vicepresidente de la Organización del Fútbol del Interior, Walter Hugo Martínez. A partir del logro mencionado, los dirigentes de la Liga asumen el objetivo de una renovada proyección del fútbol belenense, el que supo ser surtidor de equipos de la Liga Salteña, sobre todo, en las lejanas décadas de los 60 y 70. Futbolistas que trascendieron incluso, la comarca salteña. Belén desde ese ayer y surcos ahora vigentes, con su cancha del más encendido orgullo.