Escuelas de Salto que llevan nombres de personas…¿Por qué? ¿Quiénes fueron?

Primera parte

Salto tiene entre las escuelas públicas de todo el departamento, algunas que tienen nombre y otras que no (a estas últimas solamente un número las identifica). De las que tienen nombres, algunos son de personas, otros de países (República Argentina, Italia, Portugal, España, República de Armenia, etc.). Pero queremos dedicarnos, al menos en dos entregas de estas contratapas sabatinas, a aquellas que con su nombre homenajean a personas. Y concentraremos la atención en aquellas personas que, en general, puedan resultar más desconocidas, es decir, no en la Nº 1 o la Nº 3, por ejemplo, que se llaman José G. Artigas y José Pedro Varela respectivamente. Iremos alternando escuelas urbanas y escuelas rurales. Empecemos…

ESCUELA N° 2 «MTRA. ETELVINA MIGLIARO»

Ubicada en calle Emilio Bilbao N° 48, toma oficialmente el nombre “Mtra. Etelvina Migliaro” en un acto celebrado en homenaje a dicha personalidad el 27 de setiembre de 1958. A modo de anécdota, digamos que en esta institución cursó los estudios primarios el primer Intendente de Salto, Dr. Marcelino Leal.

Su nombre rinde homenaje a la Maestra Etelvina Migliaro, quien nació en Salto en 1867. En 1884 recibió el título de Maestra de Primer Grado y ejerció por primera vez en la escuela ubicada en Plaza Treinta y Tres (donde hoy se sitúa la Intendencia), dirigida por la Sra. María Pan. En 1886 desempeñó una ayudantía en la escuela de 2° Grado N° 3, ubicada en calle Uruguay (frente a la actual Plaza Artigas), y posteriormente trabajó en el Colegio Francés, de la Sra. Catalina Caxes. En 1888 obtuvo el título de Maestra de Segundo Grado y en 1892 ganó por concurso la Dirección de la Escuela N°2 para Varones, en la que actuó veinticinco años de forma ininterrumpida. Se jubiló en 1917. En el frente de la institución se halla una placa que expresa: «ESCUELA ETELVINA MIGLIARO VIVIÓ PARA EL NIÑO, VIVIÓ PARA LA PATRIA. LA GRATITUD DE SU PUEBLO CANTA UN HIMNO DE AMOR A SUS VIRTUDES, SALTO, SETIEMBRE 27 DE 1958». Desde el año pasado su retrato luce pintado en el muro de Brasil y Bilbao.



ESCUELA N° 5 «JOAQUÍN SANT’ ANNA»

Se ubica en la calle Julio Delgado 701 (intersección con Diego Lamas); abrió sus puertas por primera vez (en la intersección de Chaná y Reconquista, actualmente Diego Lamas y República Argentina) el 20 de marzo de 1880. Funciona en su local actual, donado por el matrimonio Sant’Anna-Amorim, desde setiembre de 1962, y desde el 14 de diciembre de 2004 se denomina «JOAQUIN SANT’ ANNA», en reconocimiento a ese gesto.



ESCUELA Nº13 “DR. OSCAR GUGLIELMONE PRUZZO”

Ubicada en Avda. Apolón esquina Avda. Concordia, zona del Hipódromo. Desde el año 2019 lleva el nombre del médico salteño “Dr. Oscar Guglielmone Pruzzo”, ex alumno de esta escuela. Maestro de la Cirugía Uruguaya, Guglielmone impulsó y creó el Banco de Prótesis y el Fondo Nacional de Recursos. Se destacó por su generosidad y humanismo. Nació en 1917 y falleció en 1999. Médico desde 1950. Profesor Titular de Traumatología, anatomista y cirujano, fue también un destacado investigador. Revolucionó la ortopedia al introducir en Uruguay las prótesis cementadas de Charnley. Recibió numerosas distinciones, fue nombrado miembro de la Academia de Medicina de Uruguay y Argentina. En 1967 es nombrado “Profesor Titular de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología”. Esta etapa duró 15 años. Con estilo propio gestó una nueva escuela, una nueva forma de encarar el estudio óseo. Su investigación sobre luxación congénita de cadera y Mal de Perthes lo inició en el CASMU, donde estudió las caderas de más de 1.400 niños por más de veinte años, analizando las etapas de pre y subluxación hasta llegar a la displasia, y así lograr un tratamiento adecuado. Se convirtió en la persona que más sabía de luxación congénita y mal de Perthes en toda Latinoamérica. Su aspiración máxima era crear, a futuro, un centro altamente especializado para la colocación de prótesis a todas aquellas personas que los necesitaran, sin distinción de clases sociales ni económicas. Dejó varias publicaciones.



ESCUELA N° 25 «MELCHORA CUENCA»

Ubicada en la localidad de Cerros de Vera. Con su nombre rinde homenaje a una de las más recordadas compañeras de José Gervasio Artigas. De la relación del prócer con Melchora Cuenca nace Santiago Artigas. Melchora Cuenca Pañera (1785-1872) fue una lancera nacida en Paraguay. Llegó al campamento artiguista de Purificación y allí conoció a Artigas, con quien se casó en 1815 y tuvo dos hijos: Santiago en 1816 y María en 1819. Melchora no acompañó al prócer en la huida hacia el Paraguay después de la derrota y quedó viviendo en los alrededores de Salto. Por su relación con Artigas se vio sometida a una persecución, lo que le causó grandes dificultades no solo en lo económico, sino que también debió huir continuamente con su hija a cuestas, mientras Santiago fue llevado por la familia Rivera. Pasado un tiempo se casó nuevamente en 1829 con José Cáceres, argentino. Falleció en Concordia en 1872.



ESCUELA Nº 40 “CARMELO DE ARZADUM”

Está ubicada en Mataojito, localidad de Pueblo Fernández. Rinde homenaje con su nombre al destacado artista plástico Carmelo de Arzadum, nacido en Salto el 16 de julio de 1888. Fue alumno del Instituto Politécnico Osimani y Llerena. Recibió los más altos galardones destinados a los artistas plásticos del país: Primer Premio Salón Nacional de Bellas Artes. 1938; Gran Premio y Medalla de Oro, 1941; Gran Premio Bienal, 1959. En Nueva York obtuvo el 6º Premio en el Concurso Internacional de la Casa Watson. Fueron sus maestros Carlos María Herrera y Joaquin To- rres García. En el Museo de Bellas Artes de Salto se conservan 12 obras suyas y la Sala de Exposiciones Temporarias lleva su nombre. Falleció en 1968.