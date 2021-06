Escuela N°11 inauguró mural en homenaje a Víctor Lima

La Escuela N°11, que disfruta desde hace poco tiempo de un bellísimo nuevo edificio, está ubicada sobre la calle Juan Etcheverry, en el barrio Saladero, y se denomina «Víctor Lima». Ayer, al cumplirse los 100 años del nacimiento del poeta, sobre la hora 13:30 el propio Director, Mtro. Javier Sauto recibía a la gente en la puerta principal. Es que no era un día más, y se organizó un acto cuyo motivo central fue inaugurar un mural de grandes dimensiones en la pared norte de su porche de entrada.

Pese a que fue un acto sencillo, dado que por la emergencia sanitaria se decidió que no asistiera público y se convocó solamente a personas allegadas a esa comunidad educativa, fue una velada de excelente nivel, y sobre todo cargada de mucha emoción.



El Director procedió a leer una semblanza del poeta, lectura que se alternaba con el recitado de versos de Víctor Lima a cargo de una maestra, para dar luego protagonismo a los niños. Y fueron ellos quienes se encargaron de dar al acto el momento de mayor emotividad.

Varias decenas de niños, desde nivel inicial hasta grados más altos, sentados a lo largo y ancho de todo el patio principal, cantaron –conservando una armonía digna de admiración- una serie de canciones, de variados ritmos, de las más populares que compuso el poeta salteño.

«A mi pago» y «Candombe mulato», fueron algunas de las interpretaciones, para cerrar como no podía ser de otra manera con «Adiós mi Salto».

Luego fue el momento de descubrir el mural, del que participaron varias autoridades: Inspectoras de Educación Primaria, el Director de la Escuela, la Profesora de Expresión Artística Dahiana Colombo (creadora del mural) y Roberto Lucero, quien fue especialmente invitado por ser sobrino nieto de Víctor Lima.

Lucero se dirigió a los presentes, dijo que estaba allí representando a toda la familia del homenajeado y narró que siendo niño tuvo la oportunidad de conocer al poeta, a quien en la familia llamaban simplemente «el tío Tito». Destacó el espíritu de andariego que lo caracterizaba y su amor por los niños, a los que enseñaba sus canciones en las escuelas. Entre esos niños –contó Lucero-, en Treinta y Tres, estaban Pepe Guerra y Braulio López, a quienes años más tarde el propio Víctor Lima instaría para que cantaran juntos, y es así que luego forman el dúo «Los Olimareños», con el que se consagran.

EL MURAL

Por otra parte, EL PUEBLO dialogó allí con la profesora Colombo quien contó:

«La idea surgió para homenajear en el centenario a nuestro escritor y poeta Víctor Lima, dado que la escuela lleva su nombre. Por la cuarentena, como no podía trabajar con los niños salvo de forma virtual, fue que les pedí a ellos diferentes ideas sobre qué cosas le podíamos poner al mural, ya que ellos habían trabajado con sus maestras algunos textos del poeta.

Ellos presentaron algunas ideas y en base a ellas fue que fui haciendo el diseño de este mural. Me llevó tres semanas hacerlo. Por supuesto que yo sola no podía porque me resultaban muy pesadas las chapas, fue todo un desafío. Esto es chapa gruesa, pesada, a la que primero le tuvimos que hacer un tratamiento para que la pintura quedara bien adherida y no se despegara. Luego le pusimos el fondo, después lo volvimos a pintar y traspasamos el dibujo. Luego de traspasado el dibujo empezamos a pintar el diseño.



Este diseño más que nada marca la mirada que tenía Víctor Lima, la inspiración en nuestra tierra, en el paisaje, en el río, en la naturaleza… Las huellas que se ven allí significa el camino que él recorrió, porque recorrió todo el país, escribiendo, inspirándose con la gente y con la naturaleza. Además seleccionamos diferentes frases que son emblemáticas, que están marcadas en las canciones suyas más conocidas. Además pusimos algunas de sus características como el año en que nació, 1921, y el año que estamos ahora, para marcar los 100 años de su nacimiento. Se ve además un libro abierto y se pueden ver los naranjales, el río, las aves, aquello en lo que él más se inspiraba».