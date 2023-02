Escuela N° 16 de Parada Herreria contará desde este año con enseñanza de Lengua Armenia

Para el Prof. Aldo Rodríguez es “un hecho histórico, un hito”

Como es sabido, la Escuela N° 16 de Salto, ubicada en Parada Herrería, lleva como nombre “República de Armenia”, lo que ha generado incluso un fuerte vínculo con la Unión General Armenia de Beneficencia, que ha hecho que alguno de sus representantes se hiciera presente más de una vez aquí, sobre todo con emotivos eventos y valiosas donaciones. Pero hasta ahora estaba faltando algo que se creía necesario, y que desde este año dejará de ser una falta: la enseñanza de la lengua armenia. Se comenzará a impartir a partir de un libro recientemente elaborado, titulado “Luys yev Armen”.

EL PUEBLO dialogó con el Coordinador y Director de Políticas Lingüísticas del CODICEN, Prof. Aldo Rodríguez, quien comenzó por expresar que “no solamente es interesante sino que es algo hasta histórico, es un hito; hemos estado trabajando en la promoción del idioma armenio como uno de los idiomas de herencia que tiene el Uruguay”, y que “la cantidad de armenios que hay en el Uruguay es, como se dice en Derecho Penal, una cifra en negro, porque no se sabe en realidad cuántos hay con exactitud, pero hay quienes dicen que hay 15.000, otros 20.000, otros 30.000 armenios, entonces es una lengua importante de herencia. Nosotros estamos trabajando y justamente el pasado 14 de febrero, se hizo la presentación del libro Luys yev Armen, que es un libro para la enseñanza de la lengua Armenia en Primaria”.

-¿Quiénes son los autores?

Este libro fue hecho en conjunto por el equipo de la ANEP y por el equipo de la Unión General Armenia de Beneficencia. Participamos cinco personas en la realización del libro y lo que promueve es la enseñanza de la lengua en conjunto con la enseñanza de la cultura Armenia, viendo al Armenio no ya como una lengua materna, como muchas veces se percibe a nivel de la diáspora armenia, sino en realidad como una lengua extranjera, como una lengua no próxima y que la podemos aprender cualquiera de nosotros sin necesidad de tener descendencia armenia. Somos los autores Javier Polatian, Florencia Gadea, Tatevik Orsdyan, Josefina Vitureira y quien les habla. Es importante destacar que de hecho han tenido mucho éxito estos cursos en otros ámbitos donde incluso no hay descendientes de armenios, pero han tenido mucho interés por aprender esta lengua.

-Y ahora llegará a la Escuela 16 de Salto… Exactamente. Aprovecho para saludar a la Mtra. Directora Andrea Rolfo, y sí, este proyecto para la enseñanza del Armenio en escuelas primarias, lo estamos llevando junto al profesor Javier Polatian, que es el Director del Colegio Nubarian, a dos escuelas, la 156 de Montevideo y la Escuela 16 de Salto. Porque las escuelas, sobre todo las que se llaman República de Armenia, como las que se llaman

Italia por ejemplo, o Portugal, etc trabajan mucho el tema de la identidad de la escuela. Entonces en ese sentido los niños, y en particular en Salto, porque hemos escuchado muchas historias de los niños y de los maestros que han estado todos estos años, están muy involucrados con el tema de la historia de Armenia, con la cultura armenia y también con la lengua, pero nunca habían tenido la oportunidad de aprenderla. Entonces entendimos que la realización del libro, en el marco de un proyecto mucho más grande que tenemos respecto a esa lengua, era interesante trabajarlo y por lo tanto a partir de este año van a tener el proyecto implementado en la escuela de Parada Herrería.

-“Histórico” entonces porque por primera vez niños uruguayos aprenderán este idioma…

Sí, e histórico también porque desde Uruguay, que es un país tan chiquito, existe por primera vez esta unión entre el gobierno, a través de la ANEP, y la Unión General Armenia de Beneficencia, para trabajar en la enseñanza de esta lengua, pero además en un proyecto, como decía, más macro, porque permite aprender el Armenio como lengua extranjera. Entonces ese cambio de perspectiva, que quizás en el Uruguay ya lo venimos trabajando porque tenemos 10 lenguas extranjeras en el ámbito de la ANEP, también es cierto que en el ámbito armenio hemos encontrado un campo muy fértil para poder trabajar este tema. De hecho ha sido un tema de discusión que ha generado este proyecto y otros proyectos que estaremos implementando este año.

-¿Qué impacto ha tenido esta noticia en la comunidad de Parada Herrería?, porque ya se habrán enterado…

La comunidad está muy involucrada en el proceso de la escuela y creemos que con esto va a ganar otro perfil la escuela. A tal punto ese involucramiento, que voy a contar esta anécdota: los niños hicieron allí en la escuela un parque con hamacas, toboganes, y un montón de cosas más, entonces hicieron un concurso para ver qué nombre le daban a ese lugar y decidieron ponerle algo así como Momento de Recreo, pero decidieron hacerlo en Armenio y nadie les dijo que lo hicieran así, o sea que ellos tienen la cultura y la lengua armenia como muy arraigada, ya es parte de ellos.

-¿Cuándo empezarían a trabajar con el libro, ya desde el inicio de las clases?

Estamos pensando en la semana del 20 de marzo ir a hacer el lanzamiento del proyecto ahí (a Salto). Lo importante es que este libro tiene un nivel A 1, que es un nivel más básico de Armenio, pero seguramente vamos a trabajar este año en la elaboración de libros que vayan progresando para llegar a un nivel de hablante autónomo, que es lo que pretendemos todos cuando aprendemos una segunda lengua.

-Hay quienes dicen que de las cosas más importantes del aprendizaje de una segunda lengua, es que sirve para el aprendizaje de toda una cultura nueva, ¿qué piensa?

Sí, es así, y además que cuando uno aprende otra cultura, aprende también mucho más de su propia cultura en aspectos que a veces pasan invisibles. Salto tiene un gran potencial que lo comprobé hablando con la Inspectora Departamental, con la Inspectora de Zona y con la Directora Andrea Rolfo que pone mucha pasión, vocación y mucho entusiasmo en lo que estamos haciendo, algo fundamental para que los proyectos se puedan concretar.