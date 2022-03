La Escuela pide «minimizar, no generar pánico ni alarma», dicen los padres.

El caso está en la órbita del Ministerio del Interior, que dispuso «custodia por tiempo indeterminado» .

En la jornada de ayer, padres y autoridades de la escuela se reunieron con representantes de la Policía (Comisario Coelho), la psicóloga de Escuelas Disfrutables y una asistente social. La Directora sostiene que se actuó correctamente, ya que se dio aviso a la Policía, aunque no fuera esa la medida completa que los padres esperaban, ya que pretendían que se les hubiera comunicado a ellos desde un primer momento.

EL PUEBLO no pudo obtener la palabra de la Inspectora Departamental de Primaria, Mtra. Daniela Zabala, ya que aparentemente se encontraba en una recorrida rural. Pero otras fuentes cercanas aseguraron a este diario que Primaria «ya cumplió con los protocolos que le compete y el tema está ahora en la órbita del Ministerio del Interior».



Por su parte, el Vocero de Jefatura de Policía, Crio. Mayor Carlos Mello, informó que se dispuso custodia «por un tiempo indeterminado», a cargo de Policía Comunitaria. Asimismo, dijo que las únicas denuncias recibidas fueron dos: una de la propia Dirección y otra de una sola madre. Sin embargo, hay madres que sostienen que sus denuncias no figuran porque «nos rechazaron la denuncia, fuimos y nos dijeron que no era necesario».

En cuanto a la reunión de ayer, contó Romina González a EL PUEBLO que se les criticó haber salido a los medios de prensa, «se quiere minimizar, y la verdad que no es para minimizar», expresó. Además se les solicitó a los padres presente («una pena no se invitó a todos», dijo Romina) no filmar ni grabar nada de esa reunión, «para que el tema no siguiera generando alarma y pánico «.

Por estas horas, circula el comentario de que casos similares se habrían dado en al menos otras dos escuelas de la ciudad, lo que hasta el momento no ha sido confirmado ni por la Policía ni por autoridades de la Educación.

Los hechos relatados por los padres . En relación a los episodios de público conocimiento sobre personas extrañas que estarían entregando dinero y golosinas a escolares de la Escuela 105 (Bilbao y 8 de Octubre), EL PUEBLO pudo dialogar con varias de las madres. A la hora 13 del martes, mientras los niños ingresaban a clases, un grupo de padres se reunió en la puerta de ingreso para narrar a los medios de prensa sobre estos hechos que sucedieron jueves y viernes de la pasada semana. Contaron que tres hombres y dos mujeres, en horario de recreo se habían acercado al tejido y haciéndose pasar por familiares o amigos de la familia, entregaron dinero y golosinas a los niños, sin que se conociera el motivo. El monto del dinero que entregaban, fue variado: 20, 30, 50 pesos. Pero además, en algún caso, según contaron los niños a sus padres, «alcanzaron a tocar a los niños para acercarlos más al tejido». Las familias coinciden en que no están de acuerdo con el accionar de la institución, ya que entienden que se les debió comunicar la situación inmediatamente, lo que no ocurrió. Las denuncias tanto en la Policía (Seccional Segunda) como en Fiscalía se hicieron y aparentemente se seguirán haciendo, pero por cuenta particular de cada familia, no a nivel institucional, según sostuvieron estas madres. Un dato no menor, y que molestó a las familias, es que «la directora en un momento salió a devolverle el dinero a estas personas, a una de estas personas que estaba en la esquina, pero no le preguntó nada…les devolvió la plata que le habían dado a los niños y nada más pasó, quedó por eso».

EL PUEBLO intentó entrevistar a la Directora, pero esta declinó de hacer declaraciones, argumentando que para eso requería autorización de sus superiores, algo con lo que, por el momento, no contaba.

ROMINA GONZÁLEZ: “LO QUE NOSOTROS PEDIMOS ES SEGURIDAD”

Una de las madres que habló con este diario, Romina González, así contaba los hechos: “El lunes tuvimos una reunión con la directora, que nos comunicó de lo sucedido, saltaron casos de niños que habían recibido dinero el día jueves y el día viernes también. En ese momento no tuvimos ningún aviso, nos enteramos por nuestros niños cuando llegamos a nuestros hogares, a la noche. Ahí empezamos a ver que eran muchos los niños…A algunos también los cincharon por el tejido, a tal punto que tienen miedo de venir a la escuela. Lo que nosotros pedimos es seguridad. La directora nos dijo que había manejado el tema según su manera de pensar, que no había sido tan grave…Pero para nosotros sí fue grave y nos hubiera gustado que nos hubiera avisado. Ella llamó e hizo la denuncia a la Policía Comunitaria y después los padres fuimos a la seccional cada uno a denunciar”. Consultada acerca de si habían hecho alguna denuncia a otro nivel del sistema educativo, respondió que “supuestamente la Directora ya hizo la denuncia a Inspección, nosotros igualmente la pensamos hacer y una de las madres también se ofreció para hacer una denuncia a Fiscalía directamente y la vamos a hacer obviamente, para que esto se mueva y podamos sabér quiénes son esas personas…”.

“DOS MUJERES Y TRES HOMBRES BIEN VESTIDOS”

Por otra parte, agregó: “ocurrió alrededor de las 15.15 o 15.20, en recreo de los niños de primero, segundo y tercero. Les decían por ejemplo: ¿No te acordás que yo soy amigo de tu padre …o soy tu tío?; o sea, como queriendo enlazar una confianza. Eran dos mujeres y tres hombres, bien vestidos, no tenían mal aspecto…Estamos tratando de conseguir filmaciones con vecinos de la zona. Vamos a conseguir todo lo que podamos. Queremos estar tranquilos, porque ahora el problema ya no es lo que pueda pasar a la salida o a la entrada, es que esta gente se está arrimando a nuestros hijos en horario de la escuela, están invadiendo un espacio que debería ser seguro. Nosotros imaginamos que la intención puede ser el rapto, ir creando una confianza para secuestrar una criatura, todo puede ser, no descartamos nada…”.