Escuela N° 105: nerviosismo y molestia en padres por presencia de adultos ofreciendo dinero y golosinas a los niños

Nerviosismo y mucha ansiedad por contar lo sucedido, ese era el clima que se palpaba en el mediodía de ayer en la puerta de la Escuela N° 105, ubicada en 8 de octubre y Bilbao. Allí, a la hora 13, mientras los niños ingresaban a clases, un grupo de padres se reunió para narrar en rueda de prensa una serie de hechos, sucedidos la semana pasada, por los que están muy preocupados. Sucede que, como lo adelantara EL PUEBLO en su edición de ayer, jueves y viernes de la pasada semana se habrían acercado al tejido perimetral (por calle Bilbao) al menos cinco personas adultas, entregándole dinero y golosinas a los escolares, sin que se conociera el motivo. El monto del dinero que entregaban haciéndose pasar por familiares, fue variado: 10, 20, 30 pesos. Pero además, en algún caso, según contaron los niños a sus padres, «alcanzaron a tocar a los niños para acercarlos más al tejido».

Las madres que dialogaron con EL PUEBLO concidieron en que no están de acuerdo con el accionar de la institución, ya que entienden que se les debió comunicar la situación, algo que no ocurrió. Las denuncias tanto en la Policía (Seccional Segunda) como en Fiscalía se hicieron, pero por cuenta particular de cada familia, no a nivel institucional, según estas madres.

Un dato no menor, y que molestó a las familias, es que «la directora en un momento salió a devolverle el dinero a estas personas, a una de estas personas que estaba en la esquina, pero no le preguntó nada…les devolvió la plata que le habían dado a los niños y nada más pasó, quedó por eso».

EL PUEBLO intentó entrevistar a la Directora, pero esta declinó de hacer declaraciones, argumentando que para eso requería autorización de sus superiores, algo con lo que, por el momento, no contaba.

Ampliaremos en la edición de mañana.