Escasas expectativas con un aumento de precios en tomates en octubre

Es típico que en el mes de octubre por condiciones naturales del cultivo de tomates en la región el precio aumente, ocasionalmente, de forma sustancial. Es la consecuencia del clima invernal, la reducción de la oferta, aunque con inviernos benignos como los últimos, esa constante se ha ido reduciendo. De todos modos siempre es un aliciente para los productores que han tenido una zafra de precios sostenidos pero bajos para ese producto.

Las variantes en los periodos de siembra también utilizadas para apostar a un periodo de buenos precios se han vuelto un juego de azar.

La no existencia de relevamientos de intención de siembra y su posterior confirmación lleva a que se produzcan ofertas por exceso en muchas oportunidades y sus inconvenientes para los pequeños empresarios hortícolas. Los cataclismos climáticos son determinantes en la reducción de la oferta, el aumento de precios y en algunos momentos escasez, pero una máxima de los viejos mercaderes del Mercado Modelo dice que ¨hay solo una cosa peor que una mala cosecha . . . una gran cosecha¨

El área de tomates en el litoral norte seguramente se verá afectada en el futuro, los productores vienen de años con un muy bajo retorno económico por la producción.

Las opciones también son escasas y resulta importante estar al tanto de lo que sucede con ese producto en los países vecinos, productiva y comercialmente.

Sabemos que el producto nacional tiene un enemigo silencioso por la frontera seca, que siempre esta en forma sibilina. Cuando no es así, transforman al producto, llámese tomate, morrón, etc., en el villano que afecta la economía general y abren la importación.

De todos modos esperemos que si en este octubre se produce lo esperable, se contemplaran por una vez los alicaídos ingresos de los productores y podrán agregar un merecido margen adicional por su producción.

La oferta de tomates en Brasil vuelve a regularizarse y el precio cae en los mayoristas

Incluso con calor, no debería haber un aumento expresivo en la oferta en la próxima semana

Entre el 13 y el 17 de septiembre, los valores promedio del tomate para ensalada Larga Vida fueron de R$ 89,77 ($u 810)(+ 0,33%) en CEAGESP, y R$ 96,92 ($u 873)(-14,85%) en Campinas/SP, a R$ 79,60 ($u 720)(-9,54%). ) en Rio de Janeiro/RJ y R$ 61,00 ($u 549)(-23,31%) en Belo Horizonte/MG. Los factores que contribuyeron a la devaluación fueron: la normalización de la oferta con el flujo regular de tráfico en las carreteras y el mayor ritmo de maduración de los cultivos con temperaturas más altas, sin mencionar el alto nivel de precios que el mercado no estaba absorbiendo. Esta semana, con poca demanda y sobras, los mayoristas redujeron sus compras de tomates a los productores, para poder vender la mercancía sobrante. Este viernes (17), los precios volvieron a subir un poco, especialmente en Campinas, debido a la menor entrada de tomates de buena calidad. Para la semana que viene, a pesar del calor, no se espera un aumento significativo de la oferta.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Lunes de 20 de setiembre del 2021: La jornada transcurrió medianamente ágil con poca afluencia de público comprador, afectada por las condiciones climáticas y el comienzo de las vacaciones de primavera. No obstante, esta realidad no sorprendió a operadores calificados que esperaban una menor concurrencia. Descendieron los valores de zapallito, habas, arveja, banana y alcaucil. Se registraron aumentos en los precios de referencia de tomates, frutilla, manzana Red Delicious, pera, lechuga, espinaca y brócoli

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 11 al 18 de setiembre del 2021

Positivo impacto por reactivación del sector gastronómico

Se refleja en una mayor demanda en productos claramente asociados a ese sector, como morrón Amarillo o tomate Cherry.

Hortalizas de fruto: a partir de la paulatina reapertura de actividades culturales y espectáculos, también se reactiva el sector gastronómico luego de más de un año de escasa o nula actividad debido a la situación de pandemia. Esta nueva realidad provocó el incremento de la demanda de ciertos productos que venían resentidos en su colocación como morrón Amarillo, tomate Cherry, berenjena y pepino. Consecuentemente, sus precios tendieron a subir, aunque también hubo impacto de factores atmosféricos de las últimas semanas, con días mayormente nublados, precipitaciones abundantes y temperaturas bajas, que afectaron el desarrollo y producción de nuevos frutos a nivel de cultivos. En los cultivos que estaban próximos a cosechar la humedad perjudicó su potencial de poscosecha y eso generó disminución de la oferta a nivel mayorista. En cuanto a morrones y tomates, la oferta se mantiene estable, sin cambios bruscos en sus precios, con una leve tendencia a la baja en éstos últimos. No obstante se espera que, si las condiciones atmosféricas mejoran, (principalmente aumentos en la temperatura y días soleados), la demanda se incremente, impactando al alza en su precio en los próximos días.

Hortalizas secas: en boniatos, la oferta de calidad superior comienza a descender levemente, principalmente en aquellas variedades que son de tipo Criollo, cuya oferta empieza a mostrar problemas de deshidratación de pulpa. Esta problemática incide en los valores de venta, que mostraron una leve tendencia alcista. Los precios, no obstante, llegaron a igualar a los de tipo Zanahorias que fueron conservados en mejores condiciones y por lo tanto mantienen sus atributos de calidad superior. Es posible que continúe esta suba, pero de manera un poco más lenta a medida que aumente la temperatura, ya que la demanda también va decreciendo con el incremento de la temperatura, según argumentan referentes comerciantes. En cebolla aumenta paulatinamente la oferta de partidas provenientes del litoral Norte, que se encuentran con adecuado cerrado de cuello, pero con pocas cáscaras por bulbo. Esto indicaría que en el corto y mediano plazo el escenario de precios no sufriría modificaciones significativas.

Frutas cítricas: en mandarina, la humedad del fin de semana pasado afectó la cosecha y, consecuentemente, la calidad poscosecha, incrementándose los precios en el inicio de la semana. Además, se acerca la finalización de su zafra y eso impacta en el incremento de los valores de venta. En naranja y limones, la oferta por el momento se mantiene estable sin cambios en los precios. En pomelos comienza a descender la oferta y aparecen las primeras partidas de origen importado para complementar la oferta, aunque sin cambios bruscos en sus precios.

Emilio Gancedo