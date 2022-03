Escalada inflacionaria en Brasil tiene nuevos villanos en los vegetales

La granja al día

Los precios de las zanahorias suben un 98% y alcanzan el récord de la semana; las papas 35%

Mucha lluvia en Minas Gerais y Bahia, además de la sequía en los estados del sur, afectaron la cosecha, que también se redujo como consecuencia de la caída de las inversiones y del área sembrada. El exceso de lluvias en el Sudeste y la sequía en el Sur perjudicaron la cosecha y dispararon los precios de dos productos muy presentes en la mesa brasileña: la papa y la zanahoria. La suba fue tan desalineada que los dos ítems pesaron en los índices de inflación en Brasil. Según el IPCA, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), las zanahorias aumentaron un 98% desde principios de año y las papas, por su parte, crecieron un 35%. Los incrementos más significativos se dan en febrero: zanahoria con 55,41% y papa con 23,49%. La apreciación contribuyó al aumento de 1,01% en el IPCA el mes pasado, el mayor cambio para un mes de febrero desde 2015. Marina Marangon, investigadora, explica que los precios de la zanahoria presentan una tendencia alcista, subiendo sostenidamente desde enero, como consecuencia no solo de cuestiones climáticas, sino también por la reducción de las inversiones en el cultivo tras los bajos precios que ofrecía el producto. en la cosecha de verano de 2021. «Y el precio sigue subiendo. Esta semana ya subió casi R$ 20 para la caja de 29 kg, alcanzando R$ 140, récord histórico», explica. La principal región productora es São Gotardo (MG), en Alto Paranaíba, también gran productora de papa y ajo, que sufrió las lluvias. Además de dificultar el desarrollo de las raíces, el exceso de humedad en el suelo provoca una enfermedad llamada «mela», un hongo que destruye el producto. «Goiás y Bahia también sufrieron problemas de exceso de lluvia», explica el investigador, mientras que Rio Grande do Sul y Paraná sufrieron la sequía. «Y la disponibilidad de zanahorias es muy baja, sin oferta para suplir toda la demanda del país». Explica que las lluvias, que ocurrieron intensamente en enero y febrero, también afectaron el uso de máquinas para sembrar zanahorias. «Con las lluvias los productores no pueden sembrar porque la zanahoria depende de mucha maquinaria que, con la tierra mojada, no puede entrar al campo», dice. Papa

Las lluvias también dificultaron la cosecha de papa. La papa lavada tipo Ágata tuvo un promedio de R$ 61,37 ($u 549) por saco de 25 kilos en el promedio de las lavadoras del país, un 28,7% por encima de enero de 2021, según informes. «La razón principal fue la misma atribuida a principios del mes pasado: lluvias excesivas, lo que provocó una caída de la productividad en las regiones productoras».

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 10 de marzo del 2022: La operativa transcurrió de manera ágil con alto ingreso de compradores que mostraron su mayor interés en apio de Hoja, morrón Rojo y tomate Cherry. Se observaron incrementos en los precios de morrón Amarillo y Verde, tomate Cherry, pepino, zucchini, chaucha, apio de Hoja, brócoli, nabo, rabanito, rúcula, repollo Colorado, melón y uva. Se registraron descensos en los precios de referencia de acelga, lechugas, boniato Arapey/Cuarí, morrón Rojo y Frutilla.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 5 al 11 de marzo del 2022

Comenzó la oferta de frutos nativos

Se registran los primeros ingresos de guayabo del país, arazá rojo y amarillo y butiá.

Frutas de hoja caduca: Se suman a la oferta las primeras partidas de frutos nativos como butiá, arazá y guayabo del país, aún con escaso volumen a nivel mayorista. Se constata un escenario estable en la oferta de manzana y pera, mientras en durazno, ciruela, nectarinos y uvas la zafra pasó su pico de oferta y tanto los ingresos como la calidad han disminuido. Es habitual encontrar duraznos y pelones afectados con pudriciones y uva con granos rajados. La oferta de membrillo mejoró su calidad y es posible conseguir productos de calidad superior y calibre grande, con fuerte tendencia a la baja en sus precios.

Hortalizas de fruto: la oferta de tomates continúa siendo escasa al igual que la de morrón rojo. La mayoría de la oferta de tomate presenta coloraciones desparejas y detalles en sus piezas, principalmente rajado, con las mejores cotizaciones para aquellas partidas de calidad superior. Los tomates Cherry se mantienen en cotizaciones muy altas y se observan numerosas partidas con piezas rajadas. Con respecto a morrón Rojo se verificó un significativo incremento en sus precios al inicio de la semana, no obstante, al avanzar la semana se observaron descensos en sus cotizaciones. En morrón Verde se observó mayor interés a lo largo de la semana y se constató menor presencia de zapallito y zucchini, con un leve aumento de precios para los últimos.

Frutas de huerta: este grupo presenta severos problemas de calidad, lo que impide alcanzar mejores cotizaciones. En frutilla, la gran mayoría de las partidas es mediana y chica y presenta pudriciones que condicionan la vida poscosecha y la intención de compra. Con respecto a los melones, los productores enfrentan la decisión de conservar los productos en planta hasta su madurez y volcar al mercado productos con mucho riesgo de pudriciones o cosecharlos inmaduros para que se conserven más, pero sin las características organolépticas adecuadas. La zafra de sandía se acerca a su fin y cobra mayor relevancia el tipo baby.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: Aumenta la oferta de acelga, espinaca y lechuga de tamaño grande. A medida que nos alejamos de los episodios meteorológicos adversos y los cultivos se recuperan la oferta se recompone y los precios lentamente vuelven a su cauce habitual. Las condiciones de alta temperatura durante el día y de baja por la noche generan rocío y humedad en el ambiente que provocan pudriciones, lo que se puede ver en algunas partidas de albahaca y apio. Puerro, remolacha, perejil y repollo continúan con altas cotizaciones por tratarse de cultivos menos resilientes, aunque es de esperar que la oferta comience a mejorar en las próximas semanas. Se observa mayor presencia de cebolla de verdeo principalmente de calibre chico y mediano

Emilio Gancedo