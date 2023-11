Esa  noche en que Ferro pudo ser…lo que no fue

-Habían pasado Laureles de Fray Bentos, Huracán Buceo y Bella Vista. El Cerro de Damián Santín jugando el martes pasado en el Dickinson, iba a constituirse en el cuarto rival de Ferro Carril en la Copa Uruguay.

Para los albicelestes de la Villa, el viento a favor en función de ese status que significa ser un equipo de la «A» de Montevideo.

Se mete entre las fases definitivas de la Copa Uruguay, tan solo jugando un partido y ganando por penales, Cerro es uno de los 16 equipos que aseguró una plaza en los octavos de final.

A excepción de Barracas de Dolores, todos los restantes equipo del Interior fueron abdicando. Ferro sintetizaba la segunda ilusión a nivel de equipos de «tierra adentro», pero a la hora de los penales, Cerro fue máquina de precisión: los cinco adentro. Se quedó con el boleto en mano. Y Ferro, al costado de la historia.

LO QUE PUDO

SER Y NO FUE.

Las cosas por su nombre. A excepción hecha del juego ante Laureles de Fray Bentos en que alcanzó una goleada de 5 a 1, a Ferro Carril le costó el gol en los 90 minutos de cada uno de los tres partidos siguientes: 1 a 1 con Huracán Buceo, 0 a 0 frente a Bella Vista e idéntico registro con Cerro.

El martes a la noche en que Ferro pudo ser….y no fue, por una razón casi elemental: la insuficiencia ofensiva.

Si la elaboración es criteriosa y al margen de la confusiones, si los guiones de la construcción se apegan a la realidad de lo posible, pero la falta de certidumbre ofensiva es la que golpea a la puerta, el final es tan incierto como tembloroso.

En 90′ de juego ante Cerro, Ferro no dispuso de una situación neta de gol. El golero Darío Denis no fue exigido. A Ferro le costó producir fútbol de llegada. Su noche que no fue, porque el equipo no se asoció a un fútbol de ofensiva más o menos creíble. Mermas individuales y funcionamiento de bajo vuelo.

La verdad fue una: no le encontró la vuelta. El virus de la impotencia esta vez se le metió debajo de la piel.

La ausencia de criterio en los metros finales, resultó moneda corriente. Es seguro que en Ferro no faltará autocrítica a ese nivel.

ES VERDAD: CERRO

NO FUE TANTO MÁS

¿En qué aspecto el equipo de Damián Santïn superó a Ferro Carril?: en la simpleza del repertorio ofensivo.

Porque además supo de una arista saliente que a Ferro le faltó: la verticalidad en los movimientos ofensivos.

Cerro fue de una y se mandó. Ferro Carril se arropó en el coqueteo de pelotas lateralizadas y perdió por el camino dos aspectos sustanciales: velocidad y sorpresa.

Porque Ferro se repitió, Cerro no padeció. Así de simple.

Los penales, serán siempre otra historia. De recursos y de intuiciones.

Cerro fue contrapunto de justicieros y Ferro se lamentó en grande el primer desvío por Nahuel Machado.

A Rodrigo Dos Santos le resultó inviable alguna contención. Cada penal de Cerro, sin herida abierta: de la pelota a la condena. Gol y gol, hasta llegar a las cinco conversiones.

Cerro, es el que avanza. Ferro es el que se queda.

La sensación con Ferro: «con la sangre en el ojo». No le faltó tanto. Casi en la puerta del querer ser. Terminó no siendo.

En esa noche nomás: en la que no fue.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-