«Es una lógica perversa ala que se ven sometidos»

La conferencia de prensa levantó polvo. Porque además Marcelo Bielsa no se guardó nada, cuando determinadas interrogantes le fueron llegando, En un determinado momento, el Dt de la selección celeste, no eludió el rol del periodismo y determinadas derivaciones que igualmente. Se podrá compartir o disentir con el entrenador, pero claramente no es de los ineptos a la hora de apuntar donde duele. O donde obliga a la reflexión.

«Bielsa, sobre el final de la conferencia fue nuevamente consultado sobre la situación de Luis Suárez y Edinson Cavani, la charla que no se dio y la afectación, que según el periodista, esto tiene en la venta de entradas. El argentino, con mucha tranquilidad y paciencia, le dedicó un buen rato a reflexionar sobre el periodismo y los medios de comunicación: “el efecto que tiene en el aficionado, no lo puedo medir. Si veo claramente lo conveniente que es para los medios que el entrenador tome decisiones a favor o en contra de futbolistas para que activen la polémica”.

“A nadie se le escapa que al haber muy poca capacidad de análisis, lo que se activa es la polémica”, repitió y fue detallando: “esto pasa por dos situaciones antagónicas, donde las argumentaciones prácticamente no importan, pero si generar posiciones opuestas. A mi me importa la opinión de los destinatarios de lo que los medios comunicación comentan. Estos últimos pueden decir cualquier cosa, aquello o la opuesto sin sonrojarse, mientras eso les permita aumentar la cantidad de gente que los oye. Esa es la ley que impera en el oficio que a ustedes les toca y es propia de esta época, donde lo importante no es lo que se diga sino la cantidad de gente que lo escucha”, aseveró. «Es una estructura que les deja decir lo que quieran, pero guarda, que los escuche mucha gente. Actúan de ese modo, no me asombra ni lo critico, lo convalido, es una lógica perversa a la que se ven sometidos. Las empresas no jerarquizan el talento para construir ideas que enriquezcan a los amantes del fútbol, les demandan que sean escuchados. Cada vez los recursos son peores, con tal de que el publico siga escuchando”, concluyó.“A mí no me importa lo que digan los medios o periodistas, pero si el efecto que acarrea”, dijo el entrenador y cerró: “trato de ver que opinan los lectores, escuchas o televidentes de lo que dicen ustedes y no crea que las conclusiones que sacan los periodistas se reflejan en ellos”. “Ustedes sabrán en que escala se encuentra el periodismo dentro de las instituciones con mayor o menor credibilidad”, continuó y cerró: “no me guiaría por lo que ustedes dicen, sino por lo que gente opina de lo que ustedes dicen”.