“Es una gratificación que ni la fortuna más grande del mundo la puede comprar”

Nahir “Yuyito” Da Rosa en Got Talent

Se llama Nahir Da Rosa Simoes, pero es “Yuyito” en el afecto de quienes la conocen. Es la salteña que tras un recorrido de varias actuaciones, ha llegado con su canto a instancias finales del popular –y también muy exigente- programa Got Talent, que se emite por canal 10, conducido por Natalia Oreiro. El diálogo de Yuyito con EL PUEBLO fue extenso, porque “tengo una historia de vida muy larga”, comienza diciendo, y no faltaron en varios momentos las lágrimas de emoción, “porque lo que estoy viviendo es un milagro inexplicable”. Hasta ahora sus actuaciones han sido el 11 de marzo, el 13 de julio y la última el 2 de agosto, el día antes de cumplir 78 años. Mañana lunes será la última ronda de semifinalistas, después se preparará la gran final que ya no será en el Teatro El Galpón ni en la Sala Nelly Goitiño del SODRE, como hasta ahora, sino seguramente en una sala más importante aún, que todavía falta confirmar.

“YUYITO”

“El apodo me lo puso mi padre cuando nací, porque él era muy aficionado a los yuyos, para todo tenía uno, para cualquier enfermedad o molestia. Entonces nací yo y me empezó a decir Yuyito”. Si nos remitimos justamente a aquellos primeros años de vida, recuerda: “mi amor por el canto, por la música, nació todo junto conmigo, porque desde muy pequeña, me acuerdo que tenía 6 o 7 años, y me regalaron un piano como quien regala un juguete y empecé a tocar de oído y a cantar también; me gustaba cantar y acompañar. Soñaba con cantar con una orquesta. Pero también tenía desde entonces afición por el teatro, por la poesía, el canto, el baile, todo eso siempre fue mi mundo y lo que yo soñaba siempre. Lo demás estaba de más. En mi casa me estimulaban mucho en todo, empecé a tocar el piano sin haber estudiado y hasta la vecina de al lado, que era un amor, una señorita que vivía sola, la señorita Soledad Mai, tenía el dormitorio contra la pared donde yo tocaba, y todos los sábados me regalaba una moneda porque todos los días la despertaba con música, como a las 6 de la mañana. Me levantaba y en camisón nomás me iba a tocar una melodía que tuviera en la cabeza. En ese tiempo aprendí de oído el Vals Sobre Las Olas, porque era lo que más le gustaba a papá…”.



LOS ESTUDIOS

Hasta ahí lo de tocar de oído, pero después vino la etapa del estudio. “Cuando empecé a estudiar, puse la partitura de ese vals y eran exactamente las mismas notas que yo había sacado de oído. Me crié en el colegio María Auxiliadora, donde a todas nos estimulaban muchísimo en el arte, tanto hacíamos teatro como pintura, artesanías, piano, todo estudiaba en el colegio, por eso digo que siempre estuve ligada a lo que me gustaba. Después empecé a estudiar guitarra con el profesor Pedro Barla y allí teníamos un grupo hermoso de compañeras. Ahí fue donde empecé a hacer escenarios, como en el Teatro Larrañaga, y con Pedro Barla tuve la oportunidad de cantar con un grupo que él traía de Paraguay, con arpas indias y guitarras. Esa para mí fue una etapa maravillosa en la que podíamos cantar folclore con el grupo y yo como solista, cantábamos folclore del litoral y del Paraguay, música y país que amo, porque mi abuelo era paraguayo. Al mismo tiempo que estudiaba guitarra con Pedro Barla, y que actuaba en el teatro y participaba del grupo folclórico, también estudiaba acordeón a piano en la academia de Silvio Previale, con quien tuve el honor de cantar la Marcha del Alférez Cámpora en Paysandú, acompañada por 60 acordeones, fue algo increíble… Así que siempre anduve buscando un caminito entre la música”. Yuyito ya se destacaba por aquel entonces y las tentaciones incluso para salir del país no faltaron. “Quisieron llevarme a Buenos Aires y hasta me ofrecían la seguridad de un contrato para ir, pero en esos tiempos era muy difícil… Yo tenía 18 o 20 años y mis padres no me iban a dejar sola. Yo me vería en la obligación de desarmar mi familia… No podía. Ahí suspendí mi carrera artística, pero igualmente siempre seguí con mi afición al acordeón a piano, al piano, lo hacía como un hobby, pero siempre fue lo que me llenó la vida. Todo mi amor por el arte siempre fue lo que me acompañó, cuando tenía ganas de llorar o de reír. En todo momento la música fue mi salvavidas”.

LA FAMILIA

Yuyito siente que dedicarse a la familia fue algo que debió priorizar en su momento, y lo valora como las cosas más importantes de su vida, lo que no significa no reconocer que incluso “empezar de novia ya me cambió la vida”. Sucede que ahí “empezaron las restricciones y las cosas que molestaban… Suspendí muchas cosas y comienza otra etapa de mi vida”. De todas formas siempre buscó “ratitos para mis hobbies porque es lo que me ayudó a sobrellevar todas las dificultades que se presentan en la vida”. Y siguió igualmente preparándose, estudiando, aprendiendo idiomas, como el francés, para poder cantar canciones en otras lenguas. Y ahora, también cuenta con toda la familia que la apoya y alienta: “mi esposo con quien hace 53 años que estamos casados, y tengo 3 hijos y 5 nietos; mi nieta mayor, Valentina, fue la que me inscribió en el Got Talent y cuando tenía todo armado fue la que me avisó que me habían llamado, por eso digo que es mi representante (risas)…Eso fue allá por noviembre, ahí empezó ella a mandar videos, a llenar formularios, es mi intermediaria en todos mis movimientos”.

SOLO AGRADECIMIENTOS

“Tengo muchos escenarios porque recorrimos mucho con mi maravillosa maestra María Servera de Duré (con ella estudió 26 años), que desgraciadamente la perdimos hace poco. Recorrimos escenarios siempre ofreciendo lo mejor, ella con su buena voluntad organizaba todo. Recorrimos la Argentina, hemos ido a Carlos Paz, a Córdoba, a Federación, a Concordia, todo con el precioso grupo Música en el Tiempo que teníamos. Lo que lamento mucho en este momento que estoy viviendo, que realmente es el sueño de mi vida, es que María no esté (se emociona)…Pero cuando quise acordar me llamaban del Got Talent para intervenir en el certamen, no lo podía creer, me parecía que era una cosa imposible. Nunca pensé que se me iba a cumplir un sueño de tantos años por el que siempre trabajé. Ahora lo que puedo decir es que solo tengo agradecimientos, a Dios, a la vida, al universo, a todas las personas que siempre me alentaron con la música y a María que la extraño muchísimo (vuelve a emocionarse)… y a toda la gente de la producción de Got Talent que me tratan como una reina. Realmente estoy viviendo un sueño. No puedo describir los momentos maravillosos que estoy viviendo al estar ahí en Got Talent. Además de la emoción y el disfrute que siento de estar en el escenario, con ese jurado maravilloso y con todas las personas que trabajan ahí, que son como 100”.

REPERCUSIÓN EN TODO EL PAÍS

Pero lo que más la emociona, dice, “es la repercusión que tuvo mi actuación en todo el Uruguay, porque me han mandado mensajes de todo el país, la gente de Bella Unión donde viví 15 años (integró el Coro Municipal y fue pianista acompañante del liceo), de acá de Salto y de todos lados, es una cosa impresionante que me hace llegar a las lágrimas, recibo palabras hermosas y entonces siento algo que nunca pensé que podía llegar a sentir. Es una gratificación que pienso que ni la fortuna más grande del mundo la puede comprar. Es un milagro indescriptible, después de más de 50 años de lucha, de trabajo codo a codo con mi esposo, donde solo podía dedicar pequeños ratos al arte, ahora volví a tener todas esas sensaciones de vida de artista. Y en lugar de tener a mis padres y tíos que me apoyaban tanto, tengo ahora la respuesta de un público maravilloso que me recompensa y me hace sentir muy feliz. Me gustaría recorrer todo el Uruguay agradeciendo a la gente que me ha votado”.

A ESPERAR LOS VOTOS

El jurado de Got Talent, integrado por Claudia Fernández, María Noel Riccetto, Orlando Petinatti y Agustín Casanova ha destacado con altos elogios las presentaciones de Yuyito, ha llegado a catalogarla como “sublime como artista” y como “un canto a la vida como persona”. Ahora solo resta sumar votos del público, los que se podrán realizar enviando la palabra Nahir al 7020 a partir de mañana, cuando finalice la semifinal y comience la carrera hacia la gran final prevista para el 20 de setiembre.

Jorge Pignataro