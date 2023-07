Es un honor que me estén demostrando interés y respeto y quieran darme un lugar que no me ha dado mi partido

Daniel Galliazzi y la 4000 se reúnen con Manini

Daniel Galliazzi líder de la Lista 4.000 de origen en el Partido Colorado, pero que en este año se ha declarado independiente de cualquier tutela partidaria, vuelve a estar en el tapete. Este singular político salteño que sorprende constantemente con sus posturas que marcan claras diferencias, con el resto de las agrupaciones, por ejemplo, siendo colorado apoyó al nacionalista Albisu en las departamentales. El anuncio del alejamiento de la política y de seguir trabajando con su Lista 4.000, a la que denomina la “Familia 4.000”, en el plano social, entregando canastas de comestibles, atendiendo ollas populares, realizando actividades en barrios de contextos críticos. Semanas atrás realizó un “Encuentro de la Familia 4.000”, por iniciativa de sus propios integrantes que querían saber, y planificar también, el rumbo que seguirá la mencionada Agrupación.

En los últimos días trascendió de una reunión con el senador Guido Mannini Ríos que llega a Salto para una serie de actividades con agrupaciones cabildantes. Y si bien Galliazzi se reúne con referentes, locales y nacionales, de todo el espectro político, en esta oportunidad se menciona que Mannini Ríos vendría con una propuesta concreta, un candidatura para el líder de la Lista 4.000.

Al respecto EL PUEBLO consultó a Galliazzi sobre las expectativas de la reunión que mantendrá con el líder de Cabildo Abierto, sobre lo que en principio sostuvo que se siente halagado del interés demostrado por este partido como por otros que lo han tenido en cuenta, a diferencia del Partido Colorado.

«Hemos tenido charlas con el General con el mayor respeto, lo he escuchado todas las veces que ha venido, en esta nueva visita nos vamos a reunir nuevamente, creo que es una autoridad, es Senador, líder de un partido político muy fuerte, llega con la Senadora así que respetando la investidura. Me siento halagado que alguien con estas características me llame para charlar y me tenga un respeto que no me ha tenido mi propio partido. Mi partido nunca me dio esa importancia que incluso me da el resto de los partidos políticos.»

¿Candidato a la Intendencia?

En relación a las versiones que señalan que Manini le ofrecería la candidatura a la Intendencia, nuestro entrevistado aclaró el tema.

«He escuchado un par de versiones, pero estamos muy lejos de eso, estamos muy lejos de pensar en Intendencias, hay dos años de elecciones por delante para pensar en algo de eso. Por el momento no se me ha hecho ninguna propuesta concreta. Hemos conversado, me han expresado el interés que mi lista se integre a Cabildo pero no mucho más que eso. Hemos tenido varias charlas con ellos y me han ofertado un lugar dentro de Cabildo que para mí es un honor porque repito, el lugar que no me han dado en mi propio partido, esta gente me lo quiere dar, pero de ahí a que yo haya decidido algo estamos lejos»

La consulta a la 4000

Galliazzi expresó que la toma de decisiones está a cargo del grupo.

«Nosotros somos bastante horizontales en esto y lo hablamos entre todos y por ahora no hay más que charlas. El viernes 21 tendremos una reunión con una barra de la familia 4000 para que todos lo escuchen y no más que eso»

Al ser consultado si, de tener el apoyo de la 4000 para integrarse a Cabildo Abierto Galliazi dijo que no le desagrada.

«No me desagrada la idea de Cabildo. Yo estoy en la misma línea por ejemplo del tema de la usura. Si se presenta a juntar firmas yo me voy a plegar porque creo que es muy importante pensar en que se está generando usura con la gente porque para mí todo lo que es préstamos son muy elevados los intereses. Hay cosas que me interesan de las que ellos presentan como el medioambiente y Cabildo fue el único partido que ha peleado con el tema forestación. Yo estoy totalmente en contra de las papeleras, entonces el grupo político que apoye eso va a tener por lo menos una sonrisa de mi lado»

Las desventajas de ser franco

«Políticamente no me ha rendido mucho ser franco, es mi forma y lo voy a seguir siendo, si ocurre algo lo voy a decir .Ahora en lo que estamos es en el reparto de ropa del taller que la 4000 está haciendo. Vamos a comenzar por los merenderos a distribuir la ropa y eso es lo que me gusta, por ahora voy a seguir en eso y observando. Lógicamente que voy a seguir en política porque si dijera que no estaría mintiendo, pero no sé dónde, todavía no lo tengo muy claro.»

Aclarando esto, Galliazzi dijo que ha mantenido conversaciones también con la lista 1 del Partido Colorado y además ha tenido propuestas de sectores de la izquierda y del Partido Nacional.

«Todos los días nos llegan propuestas, pero yo no tengo interés por un lugar, sí me interesa trabajar y si alguien me propone estar en un lugar donde realmente rinda para la población o para lo que a mí me gusta yo me prendo. Soy una persona que perdió un poco aquello del partidismo, yo ya soy más de la idea o apoyo un proyecto a futuro, no me interesa demasiado la bandería política»