Guido Manini Ríos, Senador de Cabildo Abierto



La postergación de la política de vacunación para menores de 13 años ordenado por fallo judicial ha llevado a que casi todo el sistema político se alinee detrás del gobierno en esta materia. El principal referente de Cabildo Abierto, el Senador Guido Manini Ríos, visitó recientemente nuestra ciudad, y de cuyo partido justamente es el Ministro de Salud Pública, el Dr. Daniel Salinas, lo que fue aprovechado por EL PUEBLO para consultarlo sobre este polémico tema, sobre todo al tomar estado público el respaldo de legisladores de Cabildo Abierto al fallo del Juez Letrado de Feria Dr. Alejandro Recarey, entre los que se encuentra el salteño Rodrigo Albernáz.

“Sin duda que los fallos se acatan –comenzó diciendo Manini Ríos-, pero se pueden perfectamente cuestionar cuando uno entiende que son fallos equivocados. Aquí un Magistrado está obstaculizando una política de un gobierno elegido por el pueblo libremente en octubre y noviembre del año 2019, una política que en definitiva representa a la mayoría de los uruguayos. Yo diría que, en este caso de la política de vacunación, representa a la enorme mayoría porque la propia oposición también está apoyando las políticas de vacunación que se llevó adelante por este gobierno”.

“Es un antecedente no deseable cuando un Magistrado se abroga el derecho de cambiar una política pública que llevan adelante quienes fueron puestos en ese lugar por la voluntad de la gente. En este caso en particular, es muy singular porque no sé honestamente qué conocimiento científico tiene este Magistrado, con qué elementos o con qué argumentos él puede decir que lo que se está haciendo está mal. No entiendo cuál es el asesoramiento que él tiene, a qué alto nivel científico él se remite como para poder frenar una política que está avalada por los científicos por lo menos que están a mano en Uruguay, los integrantes del GACH, y tanta evidencia nacional e internacional”.

“Me parece que es una decisión errónea, tengo la expectativa que el sistema judicial va a accionar adecuadamente en las instancias de apelación y va a revertir esta situación lo más rápido posible, y mientras tanto, hay miles de uruguayos que estaban ayer agendados para ser vacunados y que no han sido vacunados, miles de niños, y algunos de ellos con comorbilidades que pueden generar alguna consecuencia. Esperemos que no ocurra nada”.

“Esa es la reflexión que me merece”, sostuvo, agregando que “nosotros como partido apoyamos lo actuado por el Ministro de nuestro país. Creemos que las políticas en ese tema son las posibles. Pero entendámonos, acá no hay nunca certezas absolutas, las cosas son muy dinámicas. Capaz que dentro de unos años se entiende que hubiera sido mejor tal o cual otro camino, pero con los elementos y conocimientos que hoy tenemos, con todas las evidencias que hoy hay, marcan que el camino que se está siguiendo es el adecuado y ha dado resultado. Uruguay ha sido reconocido como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia a nivel mundial, entiendo que eso no es poca cosa en estos momentos”.

Sin embargo, diario El País publicó que dos diputados de Cabildo Abierto, Elsa Capillera y el salteño Rodrigo Albernáz, están de acuerdo con el fallo del Juez Recarey, ¿cuál es su opinión sobre esto?

Es probable que haya miles de votantes de Cabildo que estén de acuerdo. Cabildo es un partido de hombres y mujeres libres que pueden razonar o pensar diferente en muchos aspectos, y en este aspecto que es tan subjetivo pueden tener su propia opinión, una cosa no quita la otra. El partido, es decir, los órganos de conducción del partido y la dirección del partido apoyan totalmente al Ministro Salinas y a lo que se está haciendo en esta materia.

¿Esto no marca un resquebrajamiento a la interna de Cabildo Abierto?

No, no. Aparte, ya ha habido antes algo así, y sobre este tema de la vacunación, ya ha sido público hace tiempo. Le diría que hay algún legislador aparte de los dos que se expresaron que también puede coincidir perfectamente con esto, pero el partido como tal tiene bien claro que esta política es la política posible, es la política que ha llevado el control de la enfermedad, de la pandemia por lo menos a los niveles de control que hoy se tienen, que creo son aceptables y que es lo que la gente ha reconocido. Claramente le diría que la inmensa mayoría de los uruguayos coincide con esto que yo le estoy diciendo.