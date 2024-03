Es sugerencia para los gurises Sub 15 y Sub 18: solo jueguen

-El reclamo está de moda. Protestar es la consigna. Cuando la técnica no responde, el traslado de la culpa: ¡a los árbitros o a los asistentes! Pésima consigna.

Por eso, cuando esta tarde se inicia el Campeonato que impulsa el Consejo Único Juvenil a nivel de la Divisional «B», desde EL PUEBLO cabe esta sugerencia: que los jugadores salgan a jugar. El secreto surge desde esa actitud. O más que secreto, una verdad revelada. Qué sea.

************

CUJ “B”, SUB. 15 Y SUB. 18. 1° FECHA, 1° RUEDA.

SÁBADO 23 de marzo.

Campo de juego: ARSENAL

14 hrs. Cerro – Arsenal. Sub. 15. Árbitros: Ignacio Sañudo, Danilo Urruti, Edgar Artave.

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Edgar Artave, Ignacio Sañudo, Danilo Urruti.

Campo de juego: Parque NICOLÁS FIRPO (Hindú)

14 hrs. Almagro – Hindú. Sub. 15. Árbitros: Cristian Fagúndez, Cristian Masseroni, Marcos Caballero

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Marcos Caballero, Cristian Masseroni, Cristian Fagúndez

Campo de juego: EL TANQUE

14 hrs. El Tanque – P. Solari. Sub. 15. Árbitros: Ivo Moreira, Marcelo Izaguirre, Andreina Amaro.

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Ivo Moreira, Andreina Amaro.

Campo de juego: Parque HUMBERTO FORTI

16 hrs. Chaná – Peñarol. Sub. 18. Árbitros: César Loetti, Diego Artave, Pablo Ferreira.

Campo de juego: DON BOSCO

14 hrs. Libertad – Fénix. Sub. 15. Árbitros: Ignacio Vargas, Ruben Portela, Pablo Sena.

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: Ruben Portela, Ignacio Vargas, Pablo Sena.