Es su último aviso: estafan en nombre de la policía y amenazan con detenciones y allanamientos

Estafadores mandan correos haciéndose pasar por la policía; amenazan con hacer inspecciones en los domicilios y hacer detenciones si no envían datos personales.

Los estafadores envían un correo pidiendo datos.



La policía advirtió sobre la actuación de estafadores que usan el nombre de la Policía Nacional, amenazando a las personas con que si no responden un correo y envían sus datos, se realizará una inspección en su vivienda, y deberá declarar ante las autoridades. «Se alerta a la ciudadanía que se trata de una modalidad de estafa», indicó la policía este lunes en un comunicado.

Varias personas han consultado al Ministerio del Interior en distintos departamentos, pero no hay denuncias sobre estafas concretadas, dijeron fuentes oficiales a Subrayado. Los estafadores envían un correo electrónico en el que indican que serán detenidos o habrá actuación judicial en caso de no responder en más de 72 horas.

«Le hemos enviado una convocatoria electrónica de la Comisión Europea de Investigación a la que no ha respondido», comienza el mensaje. «Este es su último aviso antes de una intervención policial y física en su domicilio, en caso de no recibir respuesta en 72 horas, será citado», añade.

Agrega textos como: «Ahora usted ha sido advertido».

Advertencia por estafa

La policía exhorta a la población a extremar cuidados al momento de brindar información.

«Este tipo de conductas no se ajustan al proceder de la Policía Nacional, estando a disposición el teléfono 2030 8246 del Departamento de Delitos Complejos, a los efectos de consultas, asesoramientos, o denuncias», expresa.

Las autoridades recomiendan no abrir archivos adjuntos de personas desconocidas, no ingresar a links sugeridos por el correo recibido, si se desconoce su procedencia, así como reportar como Spam a los mensajes, informó Subrayado