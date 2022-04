Es Racing o es La Luz

El fin de semana se carga de calendario. Del deporte que sea, aunque el fútbol se vuelve dominante. Porque además, la TV suma para que el aficionado no permanezca al margen, Sucederá en esta mañana de domingo también para los salteños, en función del partido de Racing y La Luz, desde la hora 10 en el estadio Centenario. Es la final del primer torneo de la Segunda División Profesional. El ganador se asegura una casilla en los play off, por el tercer ascenso a la «A», si es que no es ni primero ni segundo al cabo de las dos ruedas.