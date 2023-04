¿Es posible tender un puente entre Wilmar Cabrera y el fútbol salteño?

Días pasados el encuentro fue casual entre OSCAR REPETTI y WILMAR CABRERA.

El «Nito», ex jugador de Chaná, de Cerro y de selecciones salteñas, está radicado en el sur del país. Wilmar, es un ex jugador de fútbol, ahora Director Técnico, oriundo de Los Cerrillos en el departamento de Canelones. El delantero y goleador sobre todo en los años 70 y 80, integró planteles de Nacional, fue Campeón de América en 1983 y jugó la Copa del Mundo en 1986 en México.

Tras ese encuentro casual de los dos deportistas, el diálogo volvió a plantearse días siguientes, y ambos acentuaron un interés común: el fútbol de formativas, las cuestiones técnicas y conceptuales que hacen al modelaje de un jugador de fútbol. La niñez y la adolescencia como etapa de la vida en que es posible adquirir fundamentos.

El fútbol salteño no le es ajeno a Wilmar Cabrera y con Oscar Repetti se está manejando una posibilidad: que en un futuro más o menos inmediato pueda originarse un ida y vuelta entre Salto-Canelones, con este punto de partida entre los ex futbolistas, que parecen coincidir en toda una serie de visiones básicas. Puede que Wilmar viaje a Salto, que se generen ámbitos de debate con técnicos del medio que desarrollan la misión en divisiones formativas, etc.

TODO PARA PODER SER

El mapa de posibilidades es un mapa real y cabe la chance que algunas instituciones de nuestro medio con acento vital en el Baby Fútbol, se involucren en la idea. Que ese intercambio sume al mejoramiento.

En el caso de Wilmar su vínculo con clubes de Montevideo y en especial con Nacional, pero además lo que implica su accionar en el área de Deportes de Los Cerrillos, ciudad ubicada al oeste del departamento de Canelones. De lo que no hay dudas es que a Wilmar Ruben Cabrera y Oscar Repetti, los anima un objetivo en común y si es posible amplificarlo en cada departamento, a la medida de la más potencial y creadora búsqueda.