¿Es posible la rebaja de UTE para los salteños ?

Campaña de recolección de firmas

En enero, un grupo de salteños inició una movida tendiente a juntar una buena cantidad de firmas, en apoyo a exigirle a UTE que analice la posibilidad de rebajar sus tarifas a los departamentos del norte durante los meses de veranos.

Gustavo San Andrea

Gustavo San Andrea, popularmente conocido como “Varilla”, ha sido el impulsor de la

idea de redactar una carta y tras ella recolectar firmas, y se ha convertido en uno de los

referentes más visibles de este emprendimiento.

“El tema de las tarifas de UTE en Salto surge hace ya varios años, sobre todo en verano,

cuando los calores son intensos. A mayor consumo de aires acondicionados mayores

costos. Al ver que todos se quejan, le dije a la Escribana Luisa Bernasconi si no se

animaba a redactar una carta, con ciertos puntos, y me dijo que sí. La leímos,

cambiamos algunas cositas y salimos a la cancha…A juntar firmas”, comenzó diciendo

San Andrea al conversar con EL PUEBLO, y prosiguió: “una vez publicada la carta

solicitando rebajas en las tarifas de UTE, imaginate la repercusión, fue algo

impresionante, todos querían firmar…Bueno, ¿quién no va a querer una rebaja?

Cantidad de comercios pidiendo para poner a disposición sus locales para recolección

de firmas, y muchísimos particulares…”.



-Además de estar disponible para firmar en varios lugares, ustedes vienen

haciendo recorridas barriales, etc…

Sí, sí. Por ejemplo este sábado (5 de febrero) fuimos a las plazas de Salto Nuevo y

Ceibal, en dos horas y media recogimos más de 1.000 firmas. El domingo por la tarde

fuimos a Costanera Norte y superamos las 1.200 firmas… No hay un solo salteño que no

se queje de lo que le vino en sus facturas… Y no hay un solo salteño que no le reclame a

la CTM para que se haga cargo. Todos sabemos de las famosas regalías que nunca

llegaron. Pasaron más de 40 años y las seguimos esperando.

-¿Alguna repercusión que hayan tenido ya de parte de autoridades?

Llegado a los oídos de las autoridades sobre esta movida, se vieron las primeras

repercusiones de las autoridades sí, el Vicepresidente de UTE (Julio Luis Sanguinetti)

dijo que es inviable bajar el costo de las tarifas sin una ley que lo habilite…

-¿Y cómo les cayó eso a ustedes? ¿Qué piensan?

Extrañas declaraciones, ya que UTE es un ente autónomo, y que no precisa de ley para

la baja o la suba en las tarifas. En distintas zonas, franjas o lugares se han hecho

bonificaciones por distintas circunstancias. ¿Por qué no acá? La Presidenta de UTE y el

Director de UTE, dijeron que están estudiando unas posibles bonificaciones y una

estructura dentro de las distintas franjas de subsidios… Nosotros estamos convencidos

que sí se puede. Si no es a través de UTE, va a ser a través de Presidencia o de CTM.

Pero esto es un derecho que todos los ciudadanos reclaman. Digo un derecho por lo

prometido desde los comienzos de la represa. Cuarenta años pasaron… Pasaron

gobiernos de todos los partidos y nadie logró algo para Salto. Pienso que esta es una

gran oportunidad, ya que tenemos tres diputados, un senador, en el Directorio de CTM

todos salteños, si se juntan y reclaman este beneficio para nuestro departamento, estoy

convencido que lo vamos a lograr. Tenemos que ponernos la camiseta de Salto. Juntos

lograremos lo que hemos hecho en otras ocasiones obteniendo cosas buenas para

nuestra zona. No existe el “no se puede”, existe el “no se quiere”. ¿Qué salteño no

quiere una bonificación en las tarifas? En el norte del país el aire acondicionado es una

necesidad, no un lujo…

-¿Qué se puede decir en este momento sobre la cantidad de firmas y plazos de

recolección?

En principio vamos a hacer un relevamiento el 15 de este mes, ahí veremos cómo

vamos, y por supuesto vamos a seguir… Estamos llegando a localidades del interior

como Valentín, Laureles, Belén, Constitución, Paso Cementerio, y se siguen sumando.

En la ciudad hay más de 20 comercios donde se puede ir a firmar, más una cantidad de

particulares recolectando por zonas y casas. Este fin de semana se sumó Paysandú y

Artigas, que ya les mandé todo… Y se están organizando para salir a juntar.

-Se nota en ustedes una gran confianza y mucho entusiasmo…

Es que estamos convencidos que lo logramos…Creemos que voluntad del Director y la

Presidente, hay…

Agrupación Éxodo del siglo XXI realizó formalmente un pedido de rebaja

En situaciones de calor extremo, “la energía eléctrica pasa a ser un elemento de necesidad básica”, sostiene la Dra. Cecilia Eguiluz

Quien ya realizó un planteo formal solicitando rebaja en las tarifas, fue la agrupación política Éxodo del siglo XXI, perteneciente a Cabildo Abierto y liderada por la Dra. Cecilia Eguiluz. Con ella dialogó EL PUEBLO para conocer en detalles de qué se trata el planteo:

-¿Qué fue concretamente lo que hicieron ustedes como agrupación política?

Nosotros hicimos un planteo para que el Poder Legislativo lo remitiera a UTE directamente a través del Ministerio de Industria, que es como corresponde. Lo hicimos por esa vía porque Cabildo Abierto tiene legisladores. En ese momento estábamos en enero, en receso parlamentario, por lo tanto en ese momento funciona la Comisión Permanente y entendimos que el mejor mecanismo era hacerlo a través de una minuta de comunicación desde el Senado de la República hacia el Ministerio y hacia el ente específicamente. Los argumentos y fundamentos nuestros en realidad no son fundamentos que se hayan usado para otros planteos, que ya ha habido históricamente, sino que esto es un planteo muy puntual para que UTE analizara la posibilidad de un beneficio especial teniendo en cuenta las olas de calor, teniendo en cuenta que en esa situación extrema, que además no es provocada por los usuarios sino que es una situación climática, pasa a ser la energía eléctrica un elemento de necesidad básica para nosotros. Y como elemento de necesidad básica, la población que tiene que consumirla y que evidentemente no tiene otra alternativa que ser usuaria de UTE, tuviera un beneficio en ese sentido. Esa es nuestra argumentación más fuerte.

-¿Creen realmente que hay posibilidad de lograrlo, o se hizo más bien como una formalidad que puede quedar solo en eso?

Nosotros entendemos y lo pusimos dentro de los antecedentes, que UTE ha utilizado sus mecanismos formales, administrativos, a través de las potestades del Directorio, para realizar una rebaja específica el año pasado sobre la tarifa básica, que además lo difundió muchísimo, y esa rebaja había salido específicamente con voluntad del Directorio. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, nosotros lo usamos como antecedente que se pueda aplicar a este mecanismo que también refiere a situaciones extraordinarias, exógenas, que tienen un fundamento y que generaron un consumo excesivo a los usuarios que tampoco era digamos por “culpa” o responsabilidad del usuario.

-Hablan allí de algunos departamentos del norte puntualmente…

Lo planteamos para determinados departamentos del país, Salto, Artigas, Paysandú… incluimos a otros departamentos también, tomando en cuenta específicamente los informes de INUMET que también los marcamos como antecedentes en cuanto a lo que tiene que ver con olas de calor. O sea, no fueron todos los departamentos afectados en forma extensa como sí pasó en esos departamentos, y por eso nosotros lo usamos como ejemplo de criterio. Puede, obviamente, el organismo utilizar el criterio que le parezca, pero ese es el que a nosotros nos parecía que tenía que ver con ese planteo puntual.

-¿En qué etapa está el planteo ahora?

Se elevó a los senadores, concretamente a los senadores de Cabildo Abierto, quienes con eso diseñaron la minuta de comunicación a ser enviada a UTE para que en el Directorio se pudiera analizar. Aparte de eso, nosotros hablamos con los legisladores y pedimos la realización de gestiones directamente con UTE, sabemos que inmediatamente que se produjo nuestro planteo, hubo algunos intercambios sobre esto, desde UTE mismo y desde algunas personas designadas por Cabildo Abierto, pero en definitiva tendientes a analizar el planteo que hicimos.

-Hay otros salteños juntando firmas para una solicitud similar, ¿qué opinión le merece?

Respecto a ese planteo posterior que hicieron algunos salteños recogiendo firmas, a nosotros nos parece fantástico y más allá de que cada uno pueda utilizar una argumentación diferente, básicamente seguimos haciendo la misma argumentación, que es buscar beneficios en las tarifas teniendo en cuenta las temperaturas extremas. Así que todos los planteos que se puedan hacer, por las vías que se hagan, nos parecen convenientes. A nosotros, como conocemos la vía legislativa, nos pareció oportuno hacerlo así, porque además llega al primer nivel político, desde el Senado de la República directamente hacia los Ministros y hacia la Dirección del organismo.

Para Julio Luis Sanguinetti, Vicepresidente de UTE

“La ley no habilita a UTE a hacer diferencias entre los ciudadanos del país”

Una vez más, EL PUEBLO fue atendido telefónicamente por el Doctor Julio Luis Sanguinetti, en su condición de Vicepresidente de UTE, a los efectos de responder a la consulta formulada en base al objeto de este Informe. Sanguinetti se enteró leyendo EL PUEBLO respecto a la postura de algunos vecinos de Salto de recoger firmas para elevar una solicitud de rebaja en la tarifa al Directorio de UTE a través de una misiva. Más allá de la información aportada por nuestro matutino, Sanguinetti prefirió ser cauto a la hora de dar una respuesta porque antes prefiere recibir la carta y ver concretamente cuál es el planteo de los vecinos salteños. Igualmente adelantó que es imposible que UTE atienda a una tarifa diferencial entre uruguayos si no existe una ley que habilite a la empresa estatal a hacerlo, apuntando a que debería comenzar a estudiarse en paralelo una iniciativa legislativa en ese sentido. En ese sentido, coincide con el Diputado Omar Estévez en manifestaciones realizadas a EL PUEBLO.

“LA LEY NO HABILITA”

“Cuando la carta llegue a UTE –comenzó diciendo Sanguinetti- será estudiada como todas las iniciativas y solicitudes que se presentan, ya sea de vecinos, de instituciones públicas o privadas. De todas maneras, tengo algunos comentarios para hacerle. Primero que nada, la ley no habilita a UTE a hacer diferencias entre los ciudadanos del país. Eso para empezar”.

“Lo que sí, por cuestiones geográficas. Sí hay según el tipo de consumo que cada uno tenga, ya sea una empresa, sea una industria, sea una unidad productiva o sea un cliente residencial, que incluso dentro de residencial hay varias categorías, desde las tarifas subsidiadas por inclusión social hasta la conocida como de triple horario. Así que, por una cuestión geográfica, yo diría que jurídicamente es inviable sin una ley”.

SALTO GRANDE NO ES EL MAYOR PRODUCTOR

“Por otro lado, también hay que decir que ya hoy Salto Grande no es el mayor productor de energía del país. Digamos que toda la hidráulica, incluido el complejo del río Negro, ni siquiera logra superar a la eólica, o sea, es menor, eso por ponerle un ejemplo. Esta geografía ha cambiado mucho”.

“Además, diría que no recuerdo bien, porque además era muy chico, cuando en su momento se prometió sobre el costo de la energía para Salto, pero digamos que cuarenta o cincuenta años después de la terminación de la represa de Salto Grande, no sé cuán justificable es, porque ya hoy no hay una afectación real del departamento le diría que en detrimento. Me parece que además, Salto Grande y la Comisión Técnica Mixta son un instrumento muy importante adentro de la sociedad salteña. Creemos que Salto Grande colabora como entidad binacional con la vida cotidiana de los salteños. Así que no sé si hoy hay mérito para un cambio de este tipo como el que están solicitando. De todas maneras, debo advertir que también es importante saber y conocer bien qué es lo que viene propuesto concretamente en esa carta con la que algunos vecinos de Salto vienen recogiendo firmas”.

YA SALTO GRANDE BENEFICIA A SALTO

“Le diría que hoy Salto Grande ya produce un gran beneficio para la ciudad de Salto, para el departamento y para su sociedad, y creo que, además, la represa fue construida con préstamos internacionales que se han amortizado, y esos préstamos los han pagado todos los uruguayos, más allá que físicamente el departamento afectado haya sido justamente Salto”.

“En su momento también las expropiaciones necesarias fueron debidamente pagadas por el Estado. Entonces, realmente habría que estudiar cuál es la propuesta que viene, pero me parece que agregar a la conversación todos estos elementos que le he dado, es sumamente importante para que todo el mundo lo tenga en cuenta”, concluyó.

Para Omar Estévez, Representante Nacional por Salto

“Hay muy buena disposición del Directorio de UTE”

Los Representantes Nacionales por Salto, Omar Estévez y Rodrigo Albernáz, se reunieron con integrantes del Directorio de UTE, entre los que se encontraba presente su Presidenta, la Ing. Silvia Emaldi, donde se planteó la excesiva facturación recibida por vecinos de Barrio Caballero, pero además se habló de la recolección de firmas que vienen llevando a cabo algunos vecinos de nuestra ciudad a los efectos de enviar una carta al Directorio de UTE solicitando una rebaja en sus tarifas. Sobre estos temas EL PUEBLO dialogó con el Diputado Estévez.

RECLAMO DE VECINOS

“Teníamos pedido la reunión con el Directorio de UTE –comenzó diciendo Estévez-, con su Presidenta y el encargado de la parte social, por un tema que surgió en los primeros días de enero cuando los vecinos de Barrio Caballero recibieron la factura mensual de UTE con montos muy elevados, impagables para algunos porque varias de las familias afectadas son trabajadores del citrus, y el que no, trabaja en changas o tiene horno de ladrillos”.

“Nos preocupó el tema, asistimos a una reunión con los vecinos, fueron más de setenta familias que se preocuparon por el tema, nos lo transmitieron y nosotros quedamos comprometidos en llevarles las firmas y la carta al Directorio de UTE, que fue lo que pasó ayer (miércoles), y ver de qué forma UTE puede apalear esas facturas. Quedó el compromiso, primero, de aplicar el bono social que está vigente a partir del 1° de enero de 2022, que lleva de un 80 a un 90% de descuento por las tarjetas y toda ayuda social que reciban los vecinos o familias de todos los barrios. Después la idea es ver en el Directorio de qué forma se podrá cubrir esas facturas viejas o dar un plan de pago o desde ya hacer una quita total y que la gente arranque de cero”.

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS

“Dentro de la conversación que hubo con los Directores no se podía escapar el tema de la recolección de firmas que se está llevando a cabo en nuestro departamento por vecinos y por algunos actores políticos. Nosotros entendimos que UTE no puede hacer una quita solo al departamento de Salto, eso se haría llevando un proyecto de ley al Legislativo tomando a todos los departamentos porque a uno solo no se le puede hacer. Así que es un trabajo que va a llevar un tiempo, pero que no tiene una visión negativa pero tampoco positiva, hay que hacerlo”.

“También le planteamos la posibilidad que porque tengamos la represa tan cerca y por todos los recursos naturales que ha quitado la propia represa de Salto Grande al departamento, poder hacer una quita de impuestos como se hace con el IMESI para las naftas. Eso no quedó descartado, así que nos venimos contentos con la reunión, para nosotros fue positiva, quedó todo el trámite en proceso, lo vamos a seguir de cerca. A su vez, ellos quedaron comprometidos en venir a Salto los últimos días de febrero o los primeros días de marzo, nos vamos a juntar de nuevo, visitaremos el Barrio Caballero Viejo y ya también aprovechar para tratar este otro tema de la juntada de firmas y ver por qué nosotros creemos que Salto tiene que tener un beneficio diferencial ante el consumo de energía por el claro hecho de que hace años que está a la vista que tenemos un desgaste natural que generó la represa y que estamos convencidos que los vecinos del pueblo de Salto merecen tener un precio diferencial de UTE”.

VERANO E INVIERNO

“Fue una reunión de una hora y media donde pusimos todos los temas sobre la mesa, donde a las facturas de verano incorporamos el tema de las facturas de invierno. El consumo de energía en verano es casi parecido a lo que se consume en invierno. Por ese lado UTE no le ve la forma de por qué tomar los meses de altos calores en el departamento para una rebaja de energía. O sea, también tendría que hacerlo en invierno. Es por eso que estamos viendo la forma de buscarle una vuelta tanto por el consumo por altas temperaturas como lo que luego viene con las bajas temperaturas”.

“Notamos que hay muy buena disposición del Directorio de UTE, eso queda demostrado con su pronta venida a Salto, esperemos que tengamos buenas noticias. Queda claro que esto que venimos conversando no es de hoy para mañana. Ellos se tendrían que juntar con el Poder Ejecutivo, particularmente con la Ministra de Economía, para ver la forma de poder dar a Salto un diferencial en la tarifa, pero tengamos claro que solo para Salto no tienen cómo hacerlo, porque el precio está hecho para todos por igual en todo el país. Pero si lo vemos como un tema de sacar algo de impuestos como se hizo con la nafta, por ahí andaría el tema, creo que ese es el camino”, redondeó.

El diputado Alvaro Lima, apoya activamente la inquietud de un grupo de salteños ,de solicitar la rebaja de tarifa de UTE.

«Es un reclamo que tiene muchos años en nuestro departamento y responde a demandas sociales, demandas comunitarias, que ciclicamente plantean este tipo de inquietudes.»

«Nosotros creemos que en la medida en que son reclamos masivos que afectan a una cantidad de poblaciòn importante, tienen su justificaciòn , su legitimidad y de cierta manera el sistema politico no puede dejar de cosiderar este hecho, muy por el contrario, debe tratar de recibir este planteo y ver que posibilidades existen de llegar a una satisfacciòn que el usuario està reclamando. No es la primera vez que ocurre, hoy vemos la ciudad de cierta manera conmocionda con este reclamo. En diferentes puntos y zonas de la ciudad se es`ta procediendo a la recolecciòn de firmas, recurriendo a este mecanismo absolutamente legitimo y democràtico.»

El diputado dejò muy claro que ve muy bien que la ciudadania se movilice y se pronuncie.

«Creo que Salto històricamente ha estado relegado ante ciertos planteos que tiene que ver con ciertos beneficios que a partir de la construcciòn de la represa de Salto Grande, la margen argentina ha tenido y la parte uruguaya no», sostiene Lima.

Agregò que todas estas condicionantes y un verano con temperaturas muy elevadas han generado por el alto consumo de energia electrica, la necesidad de promover esta iniciativa.

Recordò ademàs que cuando se iniciò esta legislatura en febrero de 2020, y cuando se instalò la pandemia, presentò iniciativas con sustento social, porque habia una necesidad por la pandemia de solicitar beneficios de exoneraciones, entre ellos una exposiciòn escrita a UTE, donde se solicitaba la exoneraciòn o subsidio por tres meses para instituciones ,clubes deportivos, pequeños y micros comercios. «Esto no prosperò y no fue considerado» afirmò nuestro entrevistado.

Al ser consultado sobre que posibilidad de una respuesta favorable que pueda llegar a tener este reclamo, el diputado respondiò no saber, pero informò que la semana que viene tendrà reuniòn con el directorio de UTE por temas varios del departamento, momento que considera oportuno para plantear este tema.

«El organismo competente aqui es UTE, el directorio tendrìa que tener conocimiento de esta situaciòn y luego evaluar si hay viabilidad de poder ayudar , y supongo que de ser favorable tendràn que intervenir otros organismos nacionales.

Creo que esa serìa la via de tràmite para que estos reclamos comunitarios puedan llevarse adelante»

En la calle

la gente opina que…

Los costos en las tarifas de UTE, que en general se vieron notoriamente incrementados en las facturas de diciembre y enero, es un tema que por estos días está fuertemente instalado en la calle.

Por eso EL PUEBLO quiso precisamente salir a la calle y preguntarle su opinión a diez personas, elegidas al azar. Concretamente se preguntó a cada una: si está al tanto del pedido a UTE para que contemple a los departamentos del norte rebajándoles la tarifa en verano, qué piensa al respecto y si ya firmó o firmaría la petición.

Susana, 77 años, jubilada:

“Estoy al tanto y ya firmé. Pero pienso que si en el sur pidieran también una rebaja argumentando que allá los in-viernos son muy fríos, que de verdad son, y que necesitan muchas horas de estufa eléctrica y otros aparatos de calefacción… ¿UTE tendría que hacerle una rebaja también para la gente del sur en invierno? No sé, creo que hay que pensar en todo, para mí es una decisión muy difícil que no creo que se haga realidad”.

Soledad, 33 años, estudiante:

“Estoy enterada sí. Pienso que el pedi-do va a ser un total fracaso…porque ya se ha hecho ese tipo de pedidos muchas veces y no se le dio importan-cia. No firmé, pero voy a firmar, pero sin mucha confianza”.

Manuela, 38 años, secretaria:

“No firmé todavía pero conozco el tema. Pido por favor que UTE acceda a la rebaja, no puede ser que pasemos acá esas olas de calor de más de 40 grados, tienen que entender que se necesita el aire acondicionado mu-chas horas, ¡por favor se está pidiendo!”.

Juan Héctor, 71 años, jubilado y vendedor ambulante:

“Yo firmé sí, creo que fui de los primeros, y estoy confiado que se va a conseguir ese beneficio, es muy necesario y está comprobado que es mucho lo que se paga, ¿no?, me parece que van a entender. A mí me vino casi el doble de lo que pago siempre, y uso poco el aire acondicionado, pero mucho ventilador, si no, es imposible estar”.

Gerardo, 48 años, empleado de tienda:

“Mire, desde que me conozco escucho que nos van a dar esa rebaja, y hasta ahora nada, o yo no me enteré…así que la verdad que no creo que ahora se haga, pero me parece muy bien que el pueblo lo diga, que se pida. Yo fir-mé”.

María Isabel, 19 años, estudiante:

“Vi que estaban juntando firmas, no firmé pero puede ser que firme sí, me parece un pedido que está muy bien, algo que es justo me parece”.

Enrique, 63 años, jubilado:

“Totalmente de acuerdo con el pedido del pueblo de Salto, lo que pasa que hay una cosa que es verdadera, y es que la plata no alcanza para nada (risas)… ¿Qué le parece? ¿Usted cree que alguien no va a querer una rebaja en algo? (risas) Todos tenemos que apoyar, es lo que me parece a mí, capaz estoy equivocado. Ahora… que nos hagan caso, eso ya es otra cosa…Yo tengo esperanza que sí”.

Elizabeth, 51 años, ama de casa:

“Yo firmé, pero le digo una cosa, firmé porque una conocida tenía una planilla de esas y me llevó a casa… y es lo que hay que hacer, llevarle a la gente, porque somos muy cómodos.

Me parece que hay que pedir reba-ja, y en varias cosas. Pero UTE está muy cara, estoy de acuerdo, y en verano por supuesto que más por el aire acondicionado y todo eso. No sé si se conseguirá, hay que inten-tar”.

Juan Pablo, 32 años, comerciante: “No firmé pero quiero firmar, así que voy a ir mañana o pasado. Para mí el tema es que dos por tres hay cortes de UTE en un barrio y en otro, o sea, no es tan bueno el servicio que se le da a la población relacionado con lo que se cobra…No sé, me parece que hay que exigir una rebaja, está bien, pero también que el servicio sea bueno. Yo creo que es muy difí-cil que se otorgue eso que están pi-diendo, porque si UTE accede, van a empezar a reclamar lo mismo de otros lados, siempre va a haber un motivo para decir que en tal zona hay que tener consideración y re-bajar, puede ser una tormenta, o el calor, o el frío…no sé, pero siempre va a haber algo para reclamar”.

Elena, 50 años, cajera:

“A mí me vino mucho en la factura y escucho montón de gente que se que-ja, pero yo me mentalizo que todos los veranos es así, hay que estar prepara-dos, pasa todos los años. No está mal que se reclame, pero no creo que se consiga algo, por algo nunca se otorgó eso, y no hay de tener represa o no tener represa. ¿No se pide lo mismo desde hace años?”.

Carta a enviar

Salto, 27 de enero de 2022.-

Sres: integrantes Directorio de UTE

Presente:

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes domiciliados en el departamento de Salto, Uruguay, nos presentamos ante el Directorio de este Organismo a los efectos de realizar la siguiente solioitud de rebaja en el precio de la tarifa residencial simple en base a las siguientes consideraciones:

1)- Como es de conocimiento Salto es uno de los departamentos donde las temperaturas durante el verano son las más elevadas al norte del Río Negro.- Uegando a superar los 44 grados en los termómetros internos.-

2)- Para contrarrestar ese intenso calor normal de la época los hogares prácticamente la mayoría ha debido instalar equipos de aire acondicionados, en más de una casa son como minimo 2 equipos.- El aire acondicionado paso de ser un lujo a ser una necesidad ya que de otra forma es imposible descansar para poder cumplir con las labores de cada uno.-

3)- También teniendo en cuenta que la Represa de Salto Grande se encuentra en nuestro departamento y que por varias décadas no realizo aportes de sus regalias al departamento como ha sucedido en el vecino país Argentina donde se ve reflejado en las ciudades fronterizas ese aporte.

4). Teniendo en cuenta lo que viene de manifestarse es que consideramos pertinente realizar esta solicitud de que se nos otorgue una rebaja considerable de la Tarifa residencial que es la más cara actualmente y que tiene un diferente precio según la franja de consumo, aunque sea por los meses de verano en que

realmente se desborda el uso de los aires y ventiladores

Esperando repuesta favorable y que satisfaga a nuestras necesidades

Saludamos muy atte.-