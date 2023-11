¿Es necesario una nueva gran superficie comercial en Salto?

Ante la posibilidad de la instalación de un nuevo hipermercado, surgen varias interrogantes en torno al tema.

En primer lugar ¿Cómo se define a una gran superficie comercial ? Son establecimientos comerciales de grandes superficiesdestinados a la venta conjunta de artículos alimenticios y de uso doméstico, a los Supermercados e Hipermercados cuya área total destinada, a la exposición y venta al público, sea de una dimensión mínima de doscientos metros cuadrado

Algunas opiniones

Facundo Marziotte, Edil Partido Nacional

“Tenemos que plantearnos si es necesaria una nueva gran superficie en Salto”

Cra. Vera Facchin, Pte. del Centro Comercial

“La llegada de otro supermercado se presenta como una sombra amenazante para los comercios locales”

Daniel Fernández, Presidente de CAMBADU

“Fuente de trabajo que crea, la mata en otro lado”

– CAMBADU lo que dice, primer punto, es que hay libertad comercial, todos tenemos

derecho a vivir y a trabajar, pero si la plaza está bien surtida y no hay deficiencias, no tienen

por qué permitir que abran otra gran superficie.

Ricardo Paulino, empresario (rubro Distribución) y ex presidente del Centro Comercia

“Un nuevo supermercado “no viene a generar más venta, viene a ocupar parte de la plaza que ya existe”

César Sánchez Asesor Jurídico Intendencia

“La participación de la Intendencia es sustancial y deberá convocar una comisión departamental de protección a la micro , pequeña y mediana empresa“

El Intendente Lima confirmó a fines de setiembre que la cadena de supermercados El Dorado decidió instalarse en Salto, lo que motivó la inquietud del Edil nacionalista Facundo Marziotte en plantear desde la Junta Departamental la necesidad de discutir responsablemente el tema entre las partes involucradas. Con él dialogó EL PUEBLO.

– Hizo un planteo respecto a las grandes superficies comerciales en nuestra ciudad, ¿qué le preocupa?

– Primero pensé en buscar información respecto a este tema sobre todo con los que están involucrados directamente, sea a favor o en contra, y sacar alguna conclusión. Lo primero que tenemos que plantearnos es si es necesaria una nueva gran superficie en Salto cuando tenemos que tener en cuenta la situación en la que está el departamento, además de que se trata de los mismos compradores, es una división de clientes con lo que ya existe. Entiendo que el nivel que se calcula por grandes superficies en general en el mundo, anda en los 50 mil habitantes, más o menos, y ya estamos por encima de eso. Además, tenemos el afectado principal que obviamente son nuestras empresas, que son básicamente PYMES, y otras que son un poquito más grandes pero que se ven afectadas directamente. Entonces, lo que queremos es que se discuta seriamente el tema, que se escuche a todas las partes, que tengan la oportunidad de dar una opinión porque creo que se toma un poco a la ligera el tema, se anuncia algo como que fuera la salvación y si lo tomamos así, capáz que sea peor el remedio que la enfermedad.

Ese es el objetivo final, cuidar el trabajo de los salteños, pensar en el hoy pero también pensar en el mañana, porque si no en realidad es como la frase conocida, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir que si mañana tenemos complicaciones, y eso afectará a nuestras PYMES y un montón de empresas que puedan estar hoy trabajando con esos clientes que la gran superficie se puede llevar y eso hace perder también puestos de trabajo y hace perder una empresa que además sea quizás un capital 100% salteño, en definitiva termina siendo más perjuicio que lo que podamos sacar de ganancia. No solo hay que evaluar lo que puede ser la obra de infraestructura, que quizás sea un momento en que haya trabajos zafrales, sino que después hay que evaluar cuántos puestos de trabajo nos va a dar esa gran superficie a lo largo del tiempo. Hoy esa gran superficie no está teniendo prácticamente cajeros, por ejemplo, son casi todos automáticos.

Según lo que nos pudimos informar, los reponedores o gondoleros, prácticamente no existen más en esas grandes superficies porque ese servicio lo brinda la propia empresa mayorista que normalmente es de la capital del país, que proporciona las personas que van a acomodar la mercadería en ese lugar. Entonces, ahí ya perdimos a varios, y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de evaluar esta situación. Y lo último, tiene que ver con que la compra directa es prácticamente toda, me dicen que es más del 90% seguro a las grandes empresas en la capital del país mientras que los de acá la ven pasar.

– ¿Su preocupación tiene que ver con el reciente anuncio del Intendente Lima sobre la posible llegada de una nueva línea de supermercados a nuestra ciudad?

– Sí, lo vimos en setiembre, incluso lo hizo público a través de la página de la Intendencia. Por eso digo que tenemos que poner en discusión ese tema, porque en realidad la preocupación no surge solo de nosotros, sino que surge de muchos involucrados directos, básicamente comerciantes salteños, que tienen que ver con esto. Por eso envié la minuta al Centro Comercial y al PIT CNT, que entiendo son dos actores fundamentales en ese sentido, para que también brinden su opinión, sobre todo un PIT CNT que no lo veo opinar sobre un tema complejo y que históricamente no ha estado de acuerdo. Pero reitero, el objetivo tiene que ser cuidar el trabajo de los salteños, a nuestras PYMES hoy, y sobre todo pensando a futuro. Tenemos que darnos el lugar de pensar y proyectar un departamento en un montón de aspectos, y el comercial es uno de ellos, si no, nos vamos a convertir en un lugar donde hay un montón de grandes empresas de otros lados, y lo de acá se va todo hacia afuera.

– Ese intercambio de ideas que plantea, ¿es solo para el Centro Comercial y el PIT CNT o se piensa hacer algo más abierto?

– Creo que se amplió, es más, lo dejo ahí abierto. Propongo en esa exposición escrita que la Junta Departamental puede ser un lugar neutro como para que se pueda instalar esa mesa de diálogo, que es necesaria. Lo que hago es enviar al Centro Comercial, a la Intendencia y al PIT CNT, pero obviamente que está abierto a todos quienes quieran participar y hacer su aporte, pensando en esta situación puntual, teniendo una hoja de ruta hacia el futuro porque en ese tema como en otros, el departamento tiene que empezar a proyectarse de manera responsable, seria, para poder mejorar, entre otras cosas, la situación laboral del departamento que es bien compleja.

– ¿Cómo siente que fue tomado su planteo por las partes involucradas?

– Creo que en principio bien, si bien he recibido alguna discrepancia, no he visto nada de enojo. Varios esperan este diálogo para opinar sobre esta situación porque afecta directamente al departamento, algunos entienden que para mal y otros que para bien. Por lo que he podido hablar, creo que mayoritariamente se entiende al final del día que termina perjudicando a mediano y largo plazo este tipo de emprendimientos. Así que creo que en general bien, pero espero poder generar lo otro, que es más importante, la discusión para aspirar a eso que decía recién, mirar un poco al futuro del departamento que queremos.

Para este informe, EL PUEBLO fue tras la palabra de las autoridades actuales del Centro Comercial e Industrial de Salto, y es así que dialogó con la Cra. Vera Facchin, quien ocupa la Presidencia.

“En primer lugar, la situación de frontera se mantiene compleja debido a la diferencia cambiaria con Argentina. La inestabilidad en ese país no muestra signos de cambio a corto plazo, aunque se implementen medidas a partir del próximo gobierno, impactando en el sector comercial local”, comenzó diciendo.

“Que la Junta Departamental esté atenta”

Luego, sobre lo planteado por Marziotte en cuanto a la duda que le genera que sea buena la instalación en Salto de un supermercado perteneciente a una cadena nacional, reflexionó: “No nos sorprende que un edil plantee dudas sobre la conveniencia de otro supermercado…Es positivo que la Junta Departamental esté atenta a las necesidades empresariales y comerciales, reflejando la importancia de la participación de los ediles en la realidad local. En muchas y diversas ocasiones se han generado estas instancias de todos los sectores involucrados, el que puedan discutir desde distintos puntos de vista y evaluar beneficios y perjuicios de estas decisiones”.

“El mercado supermercadista ya satisface la demanda”

Claramente desde el CCIS se ve como algo negativo la llegada de este nuevo supermercado: “Desde el Centro Comercial e Industrial respaldamos las nuevas inversiones y la generación de empleo genuino, pero señalamos que el mercado supermercadista ya satisface la demanda actual. Además, la diferencia cambiaria con Argentina afecta la actividad en un 30%, mostrando una disminución en el consumo local. Así que vemos como negativo que la llegada de otro supermercado pueda ser competencia para los comercios ya instalados. Las grandes cadenas pueden tener un impacto desfavorable en las pequeñas empresas locales, ocupando un espacio en el mercado que ya está satisfecho. Se destacan algunas preocupaciones sobre las grandes cadenas, incluyendo la propia cadena de distribución y las condiciones desfavorables para la pequeña industria local. Además, se argumenta que los dividendos de estas cadenas no contribuyen al desarrollo local, cortando el crecimiento de las empresas locales que impulsan la economía”.

“Una sombra amenazante para los comercios locales”

“Se resalta la existencia de la Ley 17.188 de protección del comercio minorista, que establece una Comisión de Estudio de factibilidad del Proyecto. Se sugiere la necesidad de cambios en la norma, como la participación de un tercero independiente en el estudio de demanda insatisfecha y otorgar mayor valor y voto a las decisiones de la Comisión para mejorar la protección del comercio local. La llegada de otro supermercado se presenta como una sombra amenazante para los comercios locales ya establecidos. Las grandes cadenas podrían desencadenar un impacto desfavorable, ocupando espacio en un mercado que ya está colmado. Enfrentamos la tormenta cambiaria, y ahora nos encontramos en la encrucijada entre el dominio de las grandes cadenas y la vitalidad de nuestras empresas locales”.

MUCHAS PREGUNTAS

Por otra parte, Facchin puso a disposición de este diario el siguiente material, elaborado por la institución que dirige:

Desde Centro Comercial creemos que estas preguntas nos tienen que desafíar como sociedad:

¿Diversidad en Riesgo?

¿Estamos dispuestos a comprometer la diversidad y autenticidad de nuestros comercios locales para atraer nuevas inversiones?

¿A Qué Precio Progresamos?

¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el progreso económico si eso implica la desaparición de negocios locales arraigados en nuestra ciudad?

¿Identidad en Peligro?

¿No corre peligro la identidad comercial y cultural de nuestra ciudad al favorecer a las grandes cadenas sobre los emprendimientos locales?

¿Aniquilación Emprendedora?

¿Estamos creando un escenario en el cual la competencia voraz de las grandes cadenas podría aniquilar la esencia emprendedora de nuestro empresariado local?

¿Inversiones: a Qué Costo?

¿La búsqueda de nuevas inversiones justifica potencialmente la pérdida de empleos locales y el cierre de negocios familiares?

¿Equilibrio entre Progreso y Singularidad?

¿Cómo equilibramos la necesidad de progreso con la responsabilidad de preservar la singularidad y contribución de nuestros empresarios locales?

Estas preguntas e interrogantes nos tienen que llevan a reflexionar sobre la dirección que se tome como ciudad. Cada respuesta tiene efecto en nuestro futuro, determinando el tipo de ciudad que queremos ser.

Sobre la posibilidad de instalar un nuevo supermercado en Salto: “Fuente de trabajo que crea, la mata en otro lado”

Daniel Fernández, Presidente de CAMBADU

EL PUEBLO dialogó telefónicamente con el empresario Daniel Fernández, en su condición de Presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU) para conocer la opinión de su institución en torno a la posibilidad que se instale en Salto una nueva cadena de supermercados.

– ¿Cuál es la postura de CAMBADU respecto a la relación de la población con las grandes superficies comerciales?

– Hace años que estamos luchando con eso, hay una ley que se consiguió en base al esfuerzo de CAMBADU y de otras Cámaras dedicadas a la alimentación, y que refiere a que hay que medir en una ciudad o zona la demanda. ¿Hay escases de demanda o sobra la demanda? No sé la ciudad de Salto cómo está de grandes comercios, de pequeños, de medianos. Entonces, a dónde van a abrir una nueva superficie tiene que pasar por una comisión, siempre que sea mayor de 200 metros. Hasta esa medida abrís un comercio en donde quieras. Mayor de 200 metros pasa a la categoría de supermercado, y tiene que pasar por una comisión que está integrada por un representante de la Cámara comercial más importante de la ciudad del departamento, la Liga de Amas de Casa, que es una señora de aquí de Montevideo, el Poder Ejecutivo, que es el señor Varela que pertenece al Ministerio de Economía y un representante de la Intendencia.

Ahora, se me ocurre que en el interior su drama es que la inmensa mayoría del comercio de cercanía es gris, no es todo negro pero tampoco es todo blanco, entonces es muy difícil de cuantificar sus ventas. Entonces, nos encontramos que te desembarcan nuevas bases comerciales más grandes con el drama que está teniendo la frontera con nuestros vecinos, que no hay con qué darle, y todavía te van a abrir uno más, eso seguramente termina afectando a todos. Pero para eso, de acuerdo a los metros que va a abrir, la ley es clara. Hay un diámetro alrededor del comercio de tantos metros para ver cómo incide en ese radio, porque indudablemente si abre uno grande, muchos chiquitos cierran.

– En Salto tenemos una empresa local (El Revoltijo) y otra que es Tata que tienen tres supermercados cada una en distintos puntos de la ciudad, mientras la Intendencia habla de la posibilidad de traer a otra empresa comercial de gran porte. La pregunta que se está haciendo es ¿cómo repercutirá en el mercado interno esta situación?

– Va a perjudicar más a El Revoltijo y a Tata de lo que vaya a hacer al comercio chiquito. Ahora, que el comercio chico que esté en el radio de esa gente, que ya está golpeado con lo que pasa en Argentina, y ahora le abren otro más, es uno más a jugar en ese nivel. ¿Qué opina el Centro Comercial de eso?

– Es en ese sentido que se está planteando abrir una instancia de diálogo y análisis entre el PIT CNT y el Centro Comercial…

– Al PIT CNT no le van a dar pelota, ahí tiene que analizar primero qué dice el señor Intendente, porque la última palabra la tiene él. El señor Intendente lo va a aprobar porque te va a decir que se trata de una inversión nueva que generará fuentes de trabajo. Pero eso es mentira, porque la fuente de trabajo que crea, la mata en otro lado, y creará fuentes de trabajo de salarios mínimos para reponer en las góndolas, no es que toman empleados de buen nivel.

– Entonces, ¿desde CAMBADU no se vería con buenos ojos que haya una nueva gran superficie comercial en Salto?

– CAMBADU lo que dice, primer punto, es que hay libertad comercial, todos tenemos derecho a vivir y a trabajar, pero si la plaza está bien surtida y no hay deficiencias, no tienen por qué permitir que abran otra gran superficie. ¿De cuántos metros se habla que será este comercio? Porque lo primero que tienen que saber es eso, después hablar con la Junta Departamental para saber si lo van a aprobar o no, y la comisión, que está integrada por un representante de la Intendencia, un representante de los comerciantes que estén agremiados, se me ocurre que los nucleará a todos el Centro Comercial.

– Justamente, este debate surge a raíz de la iniciativa de un Edil de la Junta Departamental preocupado por esto mismo que usted dice.

– Hay que hablar con los Ediles para saber si lo van a aprobar o no, porque llegado el momento todos te levantan la mano porque el Intendente te dice que van a crearse 30 puestos de trabajo, invertirán un millón de dólares, pero todo eso es puro cuento. Pero bueno, tenés que comprobar lo contrario. Lo primero que tienen que ver, si va a ser arriba de 400 metros, más o menos, hay un cronograma de radios. Hay que hacer un radio, por ejemplo, de 400 metros a la redonda de donde se va a instalar, comprobar todos los comercios que venden alimentos como panadería, carnicería, almacén, autoservicio, ferretería, todo eso meterlo en ese radio. Meter también en ese radio la cantidad de consumo que hay, tantos millones de pesos que se consumen adentro de ese radio.

El Instituto Nacional de Estadísticas tiene esos datos. Después, por decir algo, las cuentas que tienen que sacar es que acá la gente gana un promedio de $ 30 mil, y en ese radio hay, ponele, 10 mil vecinos, por 30 mil, da $ 30 millones. Muy bien, ¿cuánto vendemos los comerciantes de la zona? Estamos súper abastecidos, porque nadie va a caminar 20 cuadras para ir al supermercado nuevo que van a instalar, ya antes de llegar ahí habrá comercios chicos, medianos, alguno de los Tata, que están atravesando un momento muy difícil. Hacer ese ejercicio matemático también da respuestas en el análisis que deben hacer.

Para Ricardo Paulino, “un nuevo supermercado “no viene a generar más venta, viene a ocupar parte de la plaza que ya existe”

Empresario, ex presidente del CCIS

Conocido empresario de nuestro medio (rubro Distribución) y ex presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Ricardo Paulino accedió amablemente a conversar con EL PUEBLO sobre el tema de hoy:

-Aprovechamos a preguntarle primero cómo ve la situación comercial, en general, en este contexto de la diferencia cambiaria con Argentina…

Muy complicada dada la situación que un porcentaje muy pero muy alto de los salteños está yendo a comprar a Argentina todo tipo de cosas, incluso está yendo por servicios. Así que en nuestro caso particular, las ventas se han mantenido, no han crecido, eso quiere decir que achicamos con la inflación que tiene el Uruguay. Pero se han reducido mucho las ventas comparado con otros años. Nuestra empresa se ha mantenido por tratar de mantener los costos fijos muy pero muy justos. Cosas que hacíamos otros años como invertir en tratar de mejorar, de desarrollar, en seguir creciendo con personal no lo hemos podido hacer. Hemos mantenido los costos muy por debajo y eso nos ha ayudado a por lo menos seguir en el mercado y siendo competitivos. O sea que afecta sí, afecta mucho la situación con Argentina y se está sintiendo en general, porque gran parte del consumidor aunque no va a buscar todos los productos, gasta mucho allá y después se limita a no gastar acá en el mercado local.

-Vayamos al punto, ¿le sorprendió que un edil cuestionara los beneficios de instalar un nuevo supermercado en Salto?

No, no me sorprendió para nada. Lo vi como una preocupación que tendría que tener el pueblo salteño en general, dada la situación que al venir un supermercado de otro lado, no es que viene a hacer crecer al mercado local. Nosotros tenemos un porcentaje muy importante de supermercados locales, que no se da en todas las ciudades del interior. Eso nos hace muy ricos también como plaza que tenemos en general de autoservicios y supermercados locales.

-¿Es muy diferente el funcionamiento de ese tipo de supermercados respecto a los locales?

Primero que el abastecimiento de los supermercados locales se hace en gran parte en la plaza (local) en general y eso sí produce más empleo. En cambio los que vienen y se manejan como cadenas nacionales, se abastecen y manejan precios a nivel nacional. Es muy diferente el formato. Créanme que no es que vayamos a crecer en cantidad de puestos de trabajo…

-¿Por qué no cree que genere trabajo?

Porque no viene a generar más venta, viene a ocupar parte de la plaza que ya existe, y alguno va a ser afectado y va a salir del mercado o va a minimizar su cantidad de puestos de trabajo. No existe eso que dijo nuestro Intendente, de que va a generar más fuentes de trabajo, no existe…También viene con mucho de estas tecnologías de cajas inteligentes, de que la gente hace su auto atención y todo eso, que en verdad afecta mucho a los empleados del supermercado. Las verdulerías son automatizada, también las carnicerías a futuro van a ser automatizadas, es decir que no se va a necesitar carniceros… Entonces todo eso que es lo que se viene, en las cadenas a veces está mucho más adelantado de lo que son nuestras plazas. Entonces, cada vez va a haber menos empleados en un supermercado donde va a afectar mucho más la fuente laboral.

-Así que definitivamente no lo ve como positivo en cuanto a generación de empleo…

Si me preguntas si va a crecer la fuente laboral en Salto al instalarse un nuevo supermercado te digo que no, para nada. Solamente va a haber una inversión inicial, que la vamos a hacer nosotros mismos porque son proyectos de inversión, donde nuestro propio Estado está apostando para reinvertir y esos proyectos llegan para pagar menos al Estado, esa es la verdad. Son proyectos de inversión muchas veces a muy largo plazo, para que se instalen y después también nosotros mismos vamos a ser afectados porque va a ocupar parte de la plaza general de Salto que no va a poder comprar dentro de los puntos que ya existen, y así se va a afectar al personal que ya trabaja en esas áreas. No es que esté en contra de que siga creciendo la plaza en general y que podamos tener una variedad más rica y más extensa de diferentes servicios, pero no creo sinceramente para nada, te vuelvo a repetir, que sea un crecimiento laboral del departamento, para nada… para nada… Nosotros ya somos un pueblo muy sufrido en lo comercial, en lo económico, dada la situación que se vive con la Argentina, dada la situación que se vive con el bagashopping, toda la situación del comercio informal, todo eso se siente. Y si le agregas la competencia que se sigue generando con cadenas de nivel nacional, peor. Y es mentira que tengan precios muy por debajo de nuestras plazas. Se pueden dar cuenta después y pueden comparar tranquilamente. Eso se puede ver donde ya existen, como la Costa de Oro o acá mismo en Paysandú. No es que vengan acá por un tema económico. Yo creo que tenemos mejores ofertas acá con varios de nuestros comercios locales que dan un muy buen servicio y siempre están apostando a crecer.

-¿Faltó consultas antes del anuncio?

Hubiese sido bueno de parte de nuestra clase política, juntarse con los que están, ver cómo podemos seguir desarrollando y creciendo, ver en qué nos pueden apoyar para crecer juntos, en vez de haber salido así, de una, y manejar que va a haber un crecimiento laboral y económico, cuando estamos convencidos que es al revés, viene a sacar más dinero de nuestra plaza y a retirarse con ese dinero que muchas veces no queda en el comercio local.

César Sánchez Asesor Jurídico Intendencia

La participación de la Intendencia es sustancial y deberá convocar una comisión departamental de protección a la micro , pequeña y mediana empresa

El Asesor Jurídico de la Intendencia Dr. César Sánchez explicó claramente que por ley, ante el interés de la instalación de todo espacio de venta al público de más de 200 metros cuadrados , se deberá convocar una «comisión departamental de protección a la micro pequeña y mediana empresa», tal su nombre.

En el caso del supermercado el Dorado que ha puesto el tema de las grandes superficies en discusión , Sánchez sostuvo que la Intendencia previamente viene realizando algunas consultas e incluso se ha pedido nuevos informes a la empresa.

«Obviamente que todo , desde su instalación propia como gran superficie hasta la aprobación definitiva de los planos que pueda llegar a tener , o los proyectos constructivos que pueda llegar a tener para desarrollarse , pasan por la Intendencia . En ese sentido se mantuvo reuniones con la gente del Dorado y El Dorado efectúa una presentación oficial del expediente en la Intendencia en el cual uno considera que atento a que se trataría de una inversión del entorno a los 4 millones de dólares en su construcción directa en Salto , a su vez que esta cadena tiene presencia hoy en día 13 departamentos y sobre todo también teniendo en cuenta la cantidad de puestos directos e indirectos de trabajo más allá de la construcción que generaría, en principio la Intendencia da la viabilidad a que se inicien todos los trámites que corresponden.»

Tras esa puntualización Sánchez se refiere a la conforamción de la comisión.

«La instalación de todo aquello que implique un espacio de venta al público de más de 200 metros cuadrados , la ley dice que se deberá convocar una comisión departamental , una comisión departamental de protección a la micro pequeña y mediana empresa , ese es el título que le da la ley. Nosotros entendimos que antes de la convocatoria de esa comisión debía pasar por algunos filtros previos de la Intendencia y nos parecía de orden una opinión jurídica sobre la presentación y una opinión de la parte de ordenamiento territorial y en ambos casos no hay una objeción mayor»

En relación a ordenamiento territorial , la zona que se eligió no tiene ningún impedimento para desarrollar un emprendimiento de este tipo .

«En este momento la empresa tiene que presentar algunos estudios complementarios y algún aspecto formal menor y estamos a la espera de esa presentación, sobre lo que se notificó a la empresa hace una semana»

Según la información brindada , la inversión proyectada es un salón de venta al público con una gran superficie de 1200 metros cuadrados y un espacio de estacionamiento de unos 1.250 metros . Prevé una generación permanente de gente que va a trabajar en la gran superficie del entorno de las 80 personas el primer año y si todo anda según la proyección de ellos es un segundo año podría llegar a 100 personas como empleo directo y esa cantidad se duplica por lo general en empleo indirecto.

«Estaríamos hablando que en el primer año en el entorno de 200 puestos de trabajo serían creados . Es cierto , y que por eso está previsto esta comisión departamental , las grandes superficies pueden afectar a las pequeñas y medianas empresas en ese rubro, pero oportunamente la Intendencia irá a convocar esa comisión.»

INTEGRACION DE LA COMISION DE PROTECCION PYMES Y MIPYMES

La propia Ley 17.188 art. 2 indica que la comisión deberá integrarse por el Poder Ejecutivo Nacional , que la preside; la Intendencia ; por el sector privado si bien la ley no dice texto expreso que sean los centros comerciales desde la Intendencia se entiende que debería ser el Centro Comercial ; y como cuarto miembro debe integrar la comisión el organismo que exista a nivel departamental en representación de los consumidores.

Esta comisión asesora al Intendente «por eso destaqué la importancia de la Intendencia en todo esto y bueno después en definitiva es el Intendente que toma resolución»

«Indudablemente que en el caso de esta nueva gran superficie su interés no es solo la zona de la Avenida Barbieri , sino que su interés es cubrir toda la ciudad de Salto y aledaños»

Para todo este proceso no hay tiempos establecidos explicó el asesor de la Intendencia , pero hay que mantener el interés del inversor.

«No hay plazos establecidos más allá de interés del inversor que hay que mantenerlo , según nuestra intención primaria es que hay que mantenerlo. Nosotros le pedimos alguna documentación complementaria y después vamos a seguir adelante con la mayor celeridad que se pueda. Este tipo de inversiones no es para tenerlo in eterno en estudio.»

Sánchez estima que este proyecto en particular debería desentrañarse en el primer semestre del año que viene.

La comisión tampoco tiene plazos para expedirse , pero puede tener alguna dificultad lograr las comunicaciones pertinentes por los oficios y trámites burocráticos de algunas designaciones de los integrantes.

En general en el departamento no hay límite en cantidad de grandes superficies que se puedan instalar, dependerá de los informes de la comisión y de lo que el Intendente de turno entienda oportuno . Por otra parte sí hay una serie de limitaciones de conformidad con el Plan Director de Ordenamiento Territorial.

También EL PUEBLO salió a la calle a consultar a los salteños…¿Qué opinaron?

A varios salteños elegidos al azar les preguntó EL PUEBLO en nuestras calles qué piensan sobre la apertura de un nuevo supermercado en Salto (perteneciente a una gran cadena), como lo anunció recientemente el Intendente Andrés Lima. Estas son algunas de las respuestas obtenidas:

-Teresita (58 años, peluquera):

“Creo que las autoridades en general, como el Intendente por ejemplo, y todos lo que puedan, deberían dedicarse a buscar este tipo de inversiones para Salto pero siempre, no cada tanto largar estos anuncios que ilusionan a mucha gente. Así que, si sale eso, si se concreta ese supermercado me parece muy bien, pienso que va a dar lugar de trabajo a unas cuantas personas”.

-Clara (40 años, ama de casa):

“La verdad que no lo veo muy bien. ¿No estamos escuchando todos los días a los comerciantes que se quejan porque venden muy poco, porque todo el mundo fijate que cuando abre un comercio nuevo es como que tapa a los que ya estaban, así que para mí va a ser peor”.

-Marcelo (29 años, electricista):

-Para mí no es el momento…No es que no quiera que haya más empresas, obvio que sí, es lo que estamos pidiendo siempre, que vengan emprendimientos que nos den mano de obra para los de acá, pero un comercio en este momento que estamos tan complicados con la frontera, no me parece. Como que ya lo estamos condenando a competir con precios bajísimos del otro lado…”.

-Washington (61 años, almacenero):

“Se sabe que los comercios grandes, los supermercados, las grandes superficies, siempre tienen más espalda como se dice, ¿no? Tienen más capacidad de soportar una crisis por ejemplo que nosotros los pequeños comerciantes. En ese sentido, si viene una empresa de esas características y genera fuentes de trabajo, me alegro por los trabajadores. Aunque si lo pensás del punto de vista nuestro, no es para nada positivo, tendríamos una competencia muy fuerte, que se agrega ala que ya tenemos de los supermercados grandes que ya hay y de los que están del otro lado (Argentina)”.

-Luis (38 años, taxista):

“Está perfecto, todo lo que sea inversión, bienvenido sea. Y después…bueno…Después a pelearla como cualquier comercio, son las reglas del juego, competir todos, pero se supone que trae movimiento, trabajo, perfecto, yo aplaudo esas cosas, bienvenido sea un supermercado o la empresa que sea que llegue de otro lado o que alguien de acá se anime a abrir”.

-Graciela (68 años, jubilada):

“En principio te diría que me parece bárbaro. Pero claro, habría que ver en qué condiciones viene, porque estaría mal si viniera a instalarse con privilegios, o sea, que se le facilitaran cosas que no se le facilitan a los comercios de acá. Pero si las reglas son parejas, me parece que es un acierto para Salto”.

-Javier (32 años, vendedor ambulante):

“A mí me da mucho miedo ese tipo de anuncios (risas)…No, pero hablando en serio, a mí me preocupa porque ¿y si vienen y se van al poco tiempo y queda todo en la nada? Y la gente ilusionada…¿qué te parece? Mirá que ya pasó, y no con una sola empresa, pasó varias veces, con muchas empresas, se arma toda una expectativa y después nada que ver con lo que se prometió, o se van enseguida, o no contratan casi gente de acá, no sé, habría que ver cómo viene la empresa. No sé si habrá alguna forma de saber eso de antemano, o hasta de exigir, pero creo que es importante, es fundamental tener esa tranquilidad, si no, son castillos en el aire, puede ser todo humo…”.

-Mario (51 años, desocupado):

“Yo lo veo muy bien, por supuesto. No estoy mucho en el tema, no sé cuál sería la contra que puede haber… Pero para mí está bueno que abran comercios, que haya más empresas, todo eso es oportunidad de trabajo para nosotros, ¿no?”