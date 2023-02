Es muy diferente

Días pasados se realizó por parte del Ministerio del Interior una declaración, que algunos confunden con una conferencia de prensa. De allí que entendamos necesario precisar qué es una cosa y qué es la otra.

En ambos casos los periodistas generalmente son convocados, pero la gran diferencia es que cuando se trata de una declaración (como en el caso que nos ocupa), el que habla da su versión sobre un hecho o una situación y no admite preguntas.

Por lo tanto el valor de una declaración es y será siempre relativo. Se trata de la versión, oficial o no, pero en todo caso de una fuente y generalmente en una declaración, donde no se admiten preguntas, las verdades están “disfrazadas”, manipuladas o se dicen a medias (sólo lo que conviene que se sepa o lo que me favorece).

En una conferencia de prensa, en primer lugar se da por parte de un conferencista, vale decir de una persona que domina el tema y está capacitada para responder todas las preguntas que se le formulen.

En nuestro sistema político, la mayoría de las veces se realizan declaraciones, pero el periodista que no está capacitado, o no se ha preparado para la ocasión, se limita a aquellas preguntas “de orden”.

Nada que pueda comprometer al entrevistado, lo que en “metier” periodístico se conoce como “levantar centros para que el entrevistado cabecee y se luzca”. Más aún en algunas ocasiones hasta se llegó a asesorar a los periodistas sobre qué cosas preguntar.

Nos explicamos. Cuando se trata de una declaración, hay gente que cree en la misma y gente que no la cree. Si es presentada como tal, declaración o conferencia de prensa, tanto unos como otros están en todo su derecho.

Mientras no se presenten pruebas concretas y no se someta el tema a todas las preguntas e inquietudes que puede haber, es factible que se sigan registrando dudas.

Somos de los que hemos sido formados en la búsqueda de la verdad. Es decir para hurgar y profundizar y no quedarnos con “lo que anda arriba del agua”. Sabemos que en muchos casos esta actitud es antipática, rechazada y difamada, pero es lo que entendemos como el periodismo bien entendido.

Aquello de que sólo la verdad nos hará libres, no ha sido nunca mejor empleado. A lo largo de nuestros años hemos visto y asistido a muchas declaraciones y pocas conferencias de prensa.

Deberíamos de saber exactamente de qué hablamos.

A.R.D.