Es más fácil poner en el banquillo de acusados a los funcionarios de ADUANA ante la falta de políticas de frontera

La Asociación de Funcionarios Aduaneros ha reaccionado al ser señalados de cierta forma como responsables por el ingreso de mercadería de Argentina por encima de lo permitido .

En primer lugar, mediante comunicado han respondido frente a las declaraciones públicas del Presidente de la Cámara de Industrias Fernando Pache, que solicita la aplicación del cero kilo para el litoral del país .

En este sentido el comunicado aclara que el tráfico fronterizo es un régimen vigente que permite ingreso de mercaderia destinada a la subsistencia familiar . Que el Codigo Aduanero del MERCOSUR permite ingreso de mercadería por montos de 500 y 300 dólares según sea por vía fluvial ,aérea o terrestre, y las resoluciones del año 2022 que incorporan la declaración electrónica de franquicias de tráfico fronterizo para Fray Bentos, SAlto y Paysandú .

Por todo esto los funcionarios aduaneros ajustados a derecho aseguran dar cumplimiento a la normativa y denuncian la inaplicabilidad de la medida del cero kilo.

Falta de funcionarios y políticas de frontera

Más allá de esto consultamos a al Presidente de la AFA (Asociación de Funcionarios Aduaneros)Sr. Roberto Valdivieso sobre la solicitud que analizan comerciantes salteños de pedir los controles pertinentes de ADUANAS en paso de frontera por Salto Grande , en el entendido que ingresa mayor cantidad de mercadería que la permitida.

En este caso la reacción del sector de trabajadores apunta no solo a la falta de aplicación de políticas de frontera sino además a la escasa cantidad de funcionarios aduaneros.

«Para que la gente tenga claro nosotros éramos en el año 2010 unos 1.800 funcionarios , hoy no llegamos a 600 y hay con causal jubilatoria muchísimos más funcionarios. Si bien hubo un llamado y aparentemente va a haber ingresos todo queda en promesas , como ha quedado en promesas también una política de frontera , entonces es más fácil poner en el banquillo de los acusados a los funcionarios de ADUANA, y aquellos que tienen la responsabilidad de tomar las iniciativas , no solo de la boca para afuera, no lo hacen. «

Sigue reflexionando Valdivieso diciendo que «hay tres proyectos de ley de frontera en el Parlamento y cuanto hace que está pasando esto ?. Esto no es de ahora. Nosotros entendemos que la Dirección Nacional de Aduana debe ser vigilante y nos ponemos en el lugar de los comerciantes que pagan sus impuestos y es razonable el reclamo , pero que no se corte la piola por el lado más fino. Eso es lo que nosotros vemos en este caso con todas las declaraciones de actores políticos señalando que la Aduana no actúa.»

Aclara Valdivieso que la Aduana actúa dentro de las potestades que tiene amparada por la ley 19 .273 «y con la realidad que tiene la Aduana que es la falta de funcionarios que lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo.»

Comenta que hay controles de frontera con solamente dos funcionarios y explica que » si un funcionario tiene que actuar y hacer un acta de retención e incautación ese funcionario tiene que dedicarse a ese trámite y queda un solo funcionario para controlar todas las demás personas que están pasando , entonces es imposible que la Aduana pueda estar a la altura.» Asimismo destacó la labor de los funcionarios que con pocos recursos humanos y haciendo más del tiempo que les corresponde cumplen a cabalidad con su función.

«Acá no pasa sólo por la cantidad de funcionarios de Aduana y su tarea, pasa porque ya no hablen tanto, no prometan tanto , y que hagan lo que tienen que hacer , una política de frontera que atienda la necesidad de los comerciantes y que también atienda la necesidad de la gente porque cualquier uruguayo va a buscar el mejor precio y por eso tenemos esta realidad que tenemos hace tanto tiempo y por la que nada se ha hecho.

Que no se corte por el lado más fino porque no somos los responsables los funcionarios de Aduanas.»