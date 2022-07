Es la primera fecha de la liguilla en la B

CANCHA DE PROGRESO

14 hrs. Cerro – Saladero. Sub. 15. Árbitros: R. López, F. López, C. Gómez.

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: F. López, R. López, C. Gómez.

CANCHA DE SALADERO

14 hrs. Progreso – Libertad. Sub. 15. Árbitros: R. Ferreira, J. de los S., A. Píriz.

16 hrs. Sub. 18. Árbitros: J. de los S., R. Ferreira, A. Píriz.

**********

C.U.J. “C”. SUB. 15 Y SUB

18. LA 8° FECHA. APERTURA.

Valor de la entrada: 50 pesos

DOMINGO 24 DE JULIO

CANCHA DE DUBLÍN CENTRAL

09 hrs. D. Central – Rodó. Sub. 15. Árbitros: I. Sañudo, J. Guglielmone, A. Píriz.

11 hrs. Sub. 18. Árbitros: J. Guglielmone, I. Sañudo, A. Píriz.

CANCHA DE PROGRESO

09 hrs. S. Rosa – P. Solari. Sub. 15. Árbitros: P. Ferreira, J. Carballo, M. Revuelta.

11 hrs. Sub. 18. Árbitros: J. Carballo, P. Ferreira, M. Revuelta.

CANCHA DE ALMAGRO

09 hrs. Albion – Almagro. Sub. 15. Árbitros: J. Caffree, S. Samit, R. Portela.

11 hrs. Sub. 18. Árbitros: S. Samit, J. Caffree, R. Portela.

PARQUE NICOLÁS FIRPO

09 hrs. Hindú – Palomar. Sub. 15. Árbitros: C. Fernández, C. Gómez, V. Rodríguez.

11 hrs. Sub. 18. Árbitros: C. Gómez, C. Fernández, V. Rodríguez.