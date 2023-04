Que en una asamblea de la Liga Salteña de Fútbol, se analice y se pronuncien respecto a situaciones de este tipo, no es cosa de todos los días. En un determinado momento se dijo que «antes que atacar lo que sucede con quienes vienen desde Montevideo y buscar quedarse con juveniles o niños de nuestros planteles, hay que decir claramente que en Salto también somos parte de quienes accionan en esa dirección. Son los que hablan primero con los padres y ahí comienza la historia que no deja de estar: es la pelea contra los padres que no entienden».

En este aspecto, tanto los delegados de Gladiador y Chaná fueron los que más insistieron. Abel Rumi (Gladiador), fue elocuente, «porque nos dejan la cabeza grande así». El hecho es que los familiares directos en algunos casos, parecen ignorar la inversión del club, para que ese niño o adolescente vaya transitando por etapas evolutivas hasta transformarse en una opción de presente, «pero no que se vayan del club y que el club no tenga ninguna recompensa económica. Eso se llama piratería. Y pasa aquí en Salto. Entonces primero, corrijamos lo nuestro. Eso tampoco estaría mal»