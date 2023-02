“Es injusto cuando catalogan a todos por igual, sabiendo que mucha gente ha dejado y dejará su salud en el hospital”

Denise Volpi, Presidenta de la FFSP de Salto

Denise Volpi es Licenciada en Enfermería y desde hace unos años es Presidenta de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) de Salto. En una charla franca con EL PUEBLO, contó los momentos delicados que se vivieron durante la pandemia y el esfuerzo realizado por los trabajadores de la salud para solucionar los problemas que iban surgiendo.

1. Se la conoce por su trabajo sindical en la Salud Pública, ¿cómo encara el sindicalismo?

– Digamos que no tengo una trayectoria sindical, pero allá por el año 96, estando en Montevideo en la ocupación de la Mutualista Israelita, defendimos los derechos de los trabajadores. Luego por la razón de que tenía dos hijos que criar, dejé un poquito el idealismo de lado, hasta que llegué nuevamente a Salto y hace unos cuatro años trabajando como Licenciada Supervisora en el Hospital, veía que era agotador para nosotros y el resto de Enfermería y para los Auxiliares de Servicio. Vimos que la comisión interna estaba ausente, y nosotros también lo estábamos en todo lo que eran asambleas.

2. Entonces, ¿qué hicieron?

– Nos reunimos entre compañeros, éramos 100, hicimos un llamado a la prensa, había representantes del Frente, de los colorados y blancos, y se hizo toda una movilización, se colocó una carpa a pocos días de las elecciones y se lograron cosas. De ahí en adelante dijimos, algo tenemos que hacer porque solo chillar por chillar no sirve, y armamos una lista, buscamos cuál era la mejor opción de respaldo a nivel de la FFSP con las compañeras Libonati y Marcheschi, en ese momento éramos de derecha, blancos y colorados, aunque quiero hacer hincapié que no veíamos partidos políticos sino la mejora del personal del Hospital. Hicimos una lista y ganamos, a pesar que hubo una gran presión por parte del representante de los trabajadores en ASSE, Pablo Cabrera, que se hizo presente. Cuando salimos de ahí nos juntamos las tres y dijimos, “y ahora, ¿qué hacemos?” (risas). Hemos pasado tres Direcciones, una pandemia, estamos con un gobierno bastante antisindical, aunque mantenemos el diálogo permanente con esta Dirección, con la Regional Norte y con la doctora Blanco de la Departamental.

3. Mencionó que este gobierno es antisindical, ¿hay persecución?

– Se siente cierta persecución, no tanto en Salto sino a nivel nacional, en otros departamentos donde no se comparte la misma ideología política, se ve que no son escuchados ni los reciben. Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas, mantenemos buen diálogo.

4. ¿Cómo se vivió la pandemia desde la atención de la salud?

– Justamente, hoy le decíamos a (Lucía) Minutti que agarraron el tal paquete, pero la Dirección anterior de la doctora Barusso le veníamos hablando de las carencias, porque nuestra idea siempre ha sido presentar los problemas pero también las soluciones, y no fuimos escuchados en ese momento. Cuando la doctora Tafernaberry agarra la Dirección en plena pandemia, fue muy difícil poder solucionar muchas cosas. Ella contó con nuestro apoyo y experiencia. Fue una etapa muy difícil para el personal. Me molesté porque el gobierno no nos escuchaba, escribimos a Cipriani y a Salinas, nunca nos contestaron. Queríamos decirle la verdad de lo que estaba sucediendo y no lo que escuchábamos en la prensa algo que no era real. Acá hubo gente y colas de ambulancias esperando por una cama, compañeros que se infectaban en un momento o tenían los síntomas y no sabían dónde recurrir, los teléfonos no funcionaban, hasta nos ofrecimos a atenderlos. Nuestra idea siempre fue la de integrarnos y ayudar. Por ejemplo, como comisión llamábamos a todos los compañeros que estaban aislados y les dábamos una mano emocionalmente, porque estaban asustados, y económicamente también se los ayudó, porque te hacían encerrar y sobrevivías con lo que tenías en tu casa, más si tenías niños. De todas maneras, y a pesar de la pandemia, las secuelas que han quedado son bravas, no se ha ido del todo.

5. Habló de la existencia de una saturación en el sistema de salud durante la pandemia, ¿el sindicato alcanzó a denunciarlo?

– Cuando venía Cipriani le entregábamos carta en mano, nos manifestábamos, salimos a la prensa en varias oportunidades. No se olvide que estábamos con todas las medidas de que no nos podíamos reunir ni amontonar. Así que fue una etapa difícil también para hacernos escuchar. Pero estuvimos ahí, ayudando a la gente, que muchas veces se sentía perdida.

6. Después de la pandemia, se ha denunciado por parte de la FFSP que han existido recortes, ¿eso se ha visto también en Salto?

– Sí. Todos los años hay plan invierno y plan verano, este año no salieron, así que si, se empezó a recortar. Nosotros empezamos con más de 100 unidades extras hasta que llegamos a un punto que si teníamos 27 extras, ya sea en auxiliares de servicio, enfermería, incluidos médicos, era mucho. Hace poco hubo un llamado que catalogamos como especial e ilegal porque entró gente medio marcada por Dirección porque habían hecho 30 días en el período de pandemia, que en su momento según la Dirección esta gente había entrado por emergencia, y entendemos que no es así. Hubo una negociación con ASSE, porque si había que entrar personal, ya estaban en una lista y habían entregado carpeta, o sea que era simplemente llamarlos. Entraron por la puerta de atrás estos de los cuales quedaron muy pocos porque tenían muy poca experiencia y estaban pasados de años. Pero ahora se hizo ese llamado especial, con el que no estamos de acuerdo ni participamos.

7. Para el sindicato, ¿cuáles son hoy los principales temas de preocupación en Salto?

– Seguimos con la misma carencia de personal, porque todos los contratos son de 3 a 18 meses, lo que necesitamos son cargos nuevos. Hemos evolucionado, la región está más grande, cubrimos todo lo que es Bella Unión, Artigas, también estamos vendiendo servicios a Rivera, de Young venían por los cateterismos. Sería importante que se le diera reconocimiento de hospital escuela, porque eso habilitaría a que le den los recursos necesarios para cubrir todas las áreas. Además, hay que revisar la distribución de personal, porque en el turno de la mañana generalmente hay mucha gente, y en los turnos siguientes queda mucho menos gente a nivel de enfermería, camilleros. Lo que nos urge es un sistema que planteamos antes de la pandemia, que tiene que ver con el manejo del material contaminado, donde no tenemos personal. El planteo de este año es estipular ciertos puntos y trabajar sobre ellos, hasta que no se solucionen, no llevar nuevas problemáticas, salvo que se puedan arreglar algunos problemas menores.

8. ¿Cómo visualiza que será este año 2023, año preelectoral, cuando se suelen mejorar algunos baches presupuestales?

– Esperemos entonces que se acuerden del personal de los hospitales. No llegaremos a estar de vuelta a la altura del presupuesto, ya perdimos y vamos a seguir perdiendo. Hace poquito cobramos una partida de $ 1.500 por persona que se había logrado negociar con COFE el año pasado, que con los descuentos quedó en $ 900. De la lucha que hemos hecho se ha logrado mantener ciertas cosas, muy pequeñas. Un gran logro que tuvimos a nivel del hospital como sindicato es que la gente que instrumentaba en block quirúrgico y que a nivel de ASSE no está el cargo de instrumentista, se le reconociera monetariamente, pero como no hay dinero, se le recortaron las horas. Esto es una lucha de hace más de 15 años.

9. En el trabajo buscando mejorar aspectos del servicio, ¿se han sentidos respaldados por el Movimiento de Usuarios de la Salud?

– Con el Movimiento de Usuarios, en sí Caballero y Prado, siempre hemos trabajado conjuntamente y solucionado cosas a nivel de la departamental. Ahora, hace poco hubo una movilización de otra persona, que no sabemos quién lo nombró, y vemos que hay gente que siempre está desconforme y que agrede al funcionario. Hay que atender las condiciones en las que trabajamos. Cuando comencé en el sindicato, había una enfermera cada 40 pacientes, y a veces a los auxiliares de servicio los hacían cubrir 2 o 3 servicios, más en los horarios de la noche. Le pido a la gente que vea la parte humana del trabajador, y que no catalogue a todos por igual, si una persona lo trató de mala manera, está la oficina de usuarios para quejarse. Es injusto cuando catalogan a todos por igual, sabiendo que mucha gente ha dejado y dejará su salud ahí adentro. Entonces, hay que darle un reconocimiento y no meter a todos en la misma bolsa, que por uno paguen todos. Hay gente muy humana y solidaria dentro del hospital.

10. La última palabra la tiene usted…

– Siempre digo, porque acá parece que para trabajar en el sindicato si no sos de izquierda no sos sindicalista. Cuando iniciamos nuestra tarea, costó un poco que entendieran que no estamos por los blancos, los colorados o del Frente, que estábamos por los trabajadores. Hoy digo, que nosotros queremos justicia para nosotros y para quienes no piensan como nosotros, como dijo Don Pepe Batlle. Él en su momento habló de adversarios, pero no quiero usar esa palabra, por eso prefiero decir para quienes no piensan como nosotros.