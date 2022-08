“Es imposible hacer política de frontera cuando tenemos esta diferencia de precios con Argentina”

Javier de Haedo, Economista

Javier de Haedo vino a nuestra ciudad acompañado por la Empresa SURA para presentar su libro “Economía para Matías” en el Centro Comercial e Industrial de Salto, lo que también hizo en horas de la mañana en la sede de la Universidad Católica con presencia de estudiantes de Secundaria y UTU, tras lo cual, EL PUEBLO dialogó con el economista.

– ¿Qué es “Economía para Matías?

– Es un libro de lectura sencilla sobre macroeconomía entendible por todo el público. O sea, recorro los distintos capítulos de lo que sería el análisis de la macroeconomía dando definiciones, mostrando con gráficas la evolución de los indicadores relevantes en ese tema, expresado en un lenguaje accesible para que un liceal y sus padres, que no tienen formación económica, puedan entenderlo.

– ¿Hay un contrapunto entre la macro y la microeconomía?

– Se trata de dos disciplinas distintas. La microeconomía estudia las situaciones de los distintos mercados, por ejemplo, si hay monopolio, oligopolio, competencia, cómo se determinan los precios según la ley de la oferta y la demanda. La macroeconomía ve las cifras a nivel agregado de cuestiones tales como el crecimiento económico, el problema del empleo, el problema del equilibrio externo, los problemas fiscales, el equilibrio del mercado que la inflación denota que hay un problema. Así que son áreas diferentes.

– Siempre se critica al gobierno de turno que está más preocupado por la macro y por la microeconomía que por el bolsillo de los trabajadores.

– En definitiva, el bolsillo depende de las políticas macroeconómicas y de las decisiones políticas. Hay una palabra que es básica en la definición de economía que es “escasez” y hay otra que es “necesidades”, que son infinitas. Es decir, independientemente del nivel de ingresos que tenga un hogar siempre desearía poder satisfacer más necesidades de las que está satisfaciendo, más en un mundo como el de hoy, donde aparece la tentación de tantos bienes y servicios que son muy apreciados por los consumidores. Hay nuevas necesidades que satisfacer que antes no había. Entonces, diría que son las dos caras de la moneda, pero en última instancia, la sensación de que falta en el bolsillo, es porque somos un país de ingresos medios. Vamos a poner un ejemplo, solo un tercio de los uruguayos pagan el IRPF y el mínimo imponible está en el orden de los $ 40 mil, en números redondos. Es decir, solo el 30% de los uruguayos gana más de $ 40 mil, siempre va a faltar plata en los bolsillos en una fracción muy alta de la población.

– ¿Cómo puede incidir en el bolsillo de los uruguayos firmar un TLC con China?

– Me han preguntado mucho esto en las últimas semanas, como a todos los economistas. La respuesta que doy, más allá del caso concreto que no conozco y, por tanto, no me gusta hablar de lo que no conozco, es que Uruguay es una economía pequeña, las economías pequeñas prosperan cuando son abiertas al comercio internacional. Un TLC con China, con Singapur, con Turquía o con quien sea, contribuye a esa apertura. Nos beneficia como país, sin desconocer que son cosas que traen ganadores y perdedores muchas veces, no es inocuo. Todas estas decisiones como la del MERCOSUR en su momento, que fue una forma selectiva de abrirse al mundo también, generó ganadores y perdedores, y luego deberá haber también políticas que vean de encarar a los perdedores para ver cómo se los ayuda, se los asiste o se los recicla. Creo que lo ideal es hacer como hizo Chile hace algunas décadas, y que eso lo han mantenido todos los gobiernos de Chile de todos los signos políticos de tener TLC con decenas de países. Ojalá tuviéramos en Uruguay TLC con decenas de países.

– El año pasado se cumplieron 30 años del MERCOSUR, ¿estamos viendo la despedida de Uruguay en el MERCOSUR?

– No creo. Uruguay significa mucho para el MERCOSUR, es el país de mejor reputación, institucionalidad, de mayor credibilidad a nivel global. Sería una pésima decisión de los otros socios excluir a Uruguay del MERCOSUR, algo que Uruguay no quiere, Uruguay pretende que el MERCOSUR lo acompañe en esta aventura aperturista, porque también sería bueno para los otros países hacerlo. Brasil es una economía relativamente más grande, pero Argentina es una economía pequeña, es diez veces Uruguay, pero sigue siendo pequeña. Paraguay lo mismo. O sea que no imagino al MERCOSUR sin Uruguay.

– La zona litoral oeste está sufriendo mucho la apertura de los puentes tras la pandemia debido a la diferencia económica que hay con Argentina. No se ha visto reacción del gobierno en generar políticas de frontera, ¿cómo observa este tema en particular?

– Es imposible hacer política de frontera cuando tenemos esta diferencia de precios con Argentina, lo que luce más permanente que transitorio. Entiendo las políticas de frontera que reclaman en Salto y en Paysandú cuando la diferencia es importante. Entonces, hay que pasar unos meses compensando esta situación, pongamos curitas acá y acá para evitar ese problema para subsanarlo y compensarlo. Pero no es el caso. En mi análisis, tenemos una situación que llegó para quedarse. No veo soluciones tradicionales como las que se aplicaron en otras circunstancias y aplicadas ahora en esta oportunidad.

– ¿No hay oportunidad para la zona litoral con Argentina?

– Hay oportunidad para asumir que esto vino para quedarse y buscar otros rumbos.

—————————————

PERFIL DE JAVIER DE HAEDO

Casado, tiene 6 hijos.

Es del signo de Capricornio.

No se acuerda qué quería ser cuando era chiquito.

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Tener su programa de radio.

¿Una comida? Todas.

¿Un libro? El que escribí, y “El economista como predicador” de Stigler.

¿Un hobby? No tengo.

¿Qué música escucha? Muchas, me gusta cantar tangos y folklore.

¿Qué le gusta de la gente? Que sea auténtica.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.