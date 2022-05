Lo de Universitario y Ferro Carril es entendible, desde el momento que serán parte del Campeonato del Interior a nivel de clubes, tanto en la Divisional A como en la B. Si de River Plate se trata, ni que hablar, desde el momento que juega en la divisional B en nuestro medio, pero será uno más en OFI, a partir de la condición de vicecampeón salteño.



Pero a la sorpresa la genera Gladiador, teniendo en cuenta que desde esta semana es de los primeros que inicia la pretemporada y que jugará recién a partir de agosto en el Torneo Salteño.

Los directivos en cancha, colaboradores también y el Cuerpo Técnico en pleno, encabezado por Rony Guzmán Costa.

El plantel impuesto del esquema de adecuación, «porque es una manera de ir juntándonos, para que no nos agarre la pretemporada al margen de estados físicos que en algún caso, pueden no ser los mejores».

Es por eso que se graduarán las primeras sesiones. Pero Gladiador ya está en movimiento, mientras las proyecciones en su momento manejadas, como parte de la ejecución, con una cancha de alternativa que no faltará.

(Registros gráficos: portal de «Gladia de corazón»-grupo de Paulo Martínez).