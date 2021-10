Es el cuaterno de Cable Visión Salto

Ayer viernes con un partido de la «C» y dos de la «B». Una manera de despuntar a un fin de semana, donde el fútbol ejercerá protagonismo inocultable. Fútbol para ir a la cancha y fútbol para ver en la «tele». El hecho es que la emisión de partidos en directo, tiende a potenciar la actividad doméstica. Un calendario para que llegue a más estamentos sociales.

Para este fin de semana, CABLE VISIÓN SALTO anuncia un total de cuatro partidos. Hoy sábado, los dos jugarán en el Parque Dicknson. primero con Nacional vs Ceibal (hora 19.30′) y el segundo también desde las 21.45′: El Tanque vs Sud América.

De cara al domingo, doblete también por la pantalla del canal, sumando River Plate vs Ferro Carril (14.45′) y Gladiador vs Saladero (hora 17).

Menú del bueno: quien no tenga la posibilidad de ir a la cancha, bien que sabe cual es la nueva opción a mano.