Es así: no anda con vueltas

Jugó bien, fue práctico, no dudó. Se fue ganando 1 a 0 el primer tiempo y remató en el segundo. Llegó al 3 a 0 en la tarde que hizo volver a Nicolás Fagúndez y eso a Ceibal le importa demasiado. Dario Rodán fue metiendo variantes y el equipo no varió la tesitura.

Salto Nuevo fue opaco en nivel de producción general, cae en gruesos errores de construcción y no tienen pálpitos de ofensiva: sale a proponer sin mucha convicción y para colmo, los desarreglos defensivos que no le faltan.

Ceibal ganó con autoridad. Es así y no anda con vueltas.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Árbitro central: Robert Aguirre (Bien).

Asistentes: Pablo Sena-Ruben Portela.CEIBAL (3)- Jorge Fleitas, Enzo Suárez, Edward de Freitas, Nicolás Cáceres, Renato Vidal; Agustín Suárez, Facundo Moreira, Ezequiel Martínez, Franco Rivero; Mahicol Nain, Braian Rodríguez. Director Técnico: Juan Darío Rondán.

Relevos: Pablo Danieluk, Lucas Sosa, Nicolás Fagúndez, Pablo Maliinovsky, André Martínez, Luis Leguísamo, Juan Andrés Rondñan.

SALTO NUEVO (0)- Diego Cavani, Franco Orihuela Enzo González, Yonatán Gómez, Gonzalo Olivera; Frenando Scarroe, Emanuel Fraga, Matheo Dávila, José González, Dalton Bueno, Renzo Rolfo. Director Técnico: Ruben Costa.

Relevos: Catriel Sansberro, Lautaro Ayala, Facundo Tesis, Agustín Brites, Brauan Almeida, Isais Texeira, Cristian Rodríguez.

GOLES: 26′ Nain (C). Segundo tiempo: 27′ Rivero (C); 47′ Leguísamo (C).

Expulsado: PT- Renato Vidal (C).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Franco Rivero-Agustín Suárez.

EL MEJOR DE SALTO NUEVO: Matheo Dávila-Emanuel Fraga.