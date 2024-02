Eranse, los tricos..

Nacional logró este miércoles ante Academia Puerto Cabello su octava victoria en Venezuela, donde registra 11 partidos disputados por Copa Libertadores. Además de esos ocho, los tricolores perdieron dos veces y empataron una. La igualdad fue 0-0 ante Zulia, en 2017, cuando por última vez no ganaron. Después, lograron cuatro triunfos en fila. Según la base de datos oficial del club (atilio.uy), Nacional tiene 64 partidos ganados en cancha como visitante (el 65º sería el de octavos de final de la Copa Libertadores 2009 ante San Luis de México, pero para este informe no cuenta porque no se jugó), de los cuales 51 fueron en el exterior. Se contabilizan 11 victorias en Uruguay que dan lugar a la polémica, dado que si bien los albos eran visitantes a los efectos administrativos, las 11 fueron en el Estadio Centenario, considerado por muchos campo neutral: cinco ante Peñarol, tres ante Bella Vista, dos ante Defensor y uno ante Danubio. Contando el global, Nacional llegó a 64 victorias en condición de visitante. El registro se completa con 81 derrotas y 60 empates.