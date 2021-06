Equidad: algo de lo que se habla mucho y se practica poco

Nunca hemos compartido las generalizaciones, tanto en materia de calificaciones por sectores y en este caso en particular mucho menos. Vale decir que cuando decimos “porque los médicos, o la policía, o los abogados, son todos iguales…” no es acertado para nada.

Que haya médicos, policías o abogados que obren o tengan actitudes francamente malas, corruptas, deshonestas o diferentes sencillamente a otros, (y vaya si los hay) no quiere decir que todos ellos sean iguales.

Obviamente que el sistema en que se encuentran tiene una gran importancia y juega un rol determinante en cada uno de los casos.

Rige lo mismo en materia política. Cuando se habla de la situación de los combustibles fósiles, un tema fuertemente discutido en campañas políticas, sabemos que se está hablando de esto y de los monopolios en manos del Estado, para nosotros algo irrenunciable.

Pero también hay inequidad en otros sectores, hay algunos que lejos de sufrir en la situación actual, en relación a épocas cercanas, están ganando casi el doble de lo que ganaban o “invertían” en otras épocas.

Es probable que no se sepa cuales son estos sectores, porque no tienen mayor trascendencia y no los damos a conocer, no porque no lo sepamos, sino sencillamente porque no creemos que quienes toman decisiones lo ignoren y sin embargo no les interesa hacer salvedades.

Hay sectores cuyos productos valen hoy el doble o casi el doble de lo que valieron el año anterior y sin embargo este aspecto no es tenido en cuenta a la hora de fijar aportes estatales.

No estamos en contra de quien produce y puede hacer valer su producción. Estamos a favor de la solidaridad de la hora. Pensamos que hay sectores que debieran aportar mucho más de lo que aportan y otros en cambio no pueden siquiera aguantar el aporte o la quita que se les ha fijado porque sus actividades se han visto fuertemente perjudicadas por la pandemia.

Esto es lo que pensamos, lo que sabemos y entendemos que conocer estas situaciones y no revelarlas al menos sería más que nada deshonesto. La equidad sólo se logra cuando cuándo existe conciencia de la importancia de este aspecto o cuando se la impone por medio de la ley.

Como consideramos que estamos aún lejos de la primera de las situaciones entendemos que lo único que queda es establecerlo por medio de la ley.

A.R.D.