Enzo Suárez (Plaza) y Enzo Zapata (Peñarol) a Salto FC; opción latente por Nicolás Arbiza

Hay que hablar de Jorge Fleitas, Leonardo Fagúndez, Gino Sandiano, Emanuel Fraga, Facundo Tésis (exFénix), Santiago Sagardía (exVilla Española), Facundo Moreira, Ezequiel Martínez (exAtenas de San Carlos), todos nombres que fueron manejados por EL PUEBLO en ediciones anteriores, pero ahora se ratifican dos más que el año pasado integraron el plantel de Salto Fútbol Club: Agustín Pereira Das Neves y Christian Luna. En el segundo de los casos, zaguero central con varios minutos en la temporada pasada. Pero el hecho es que la nómina de jugadores se va prolongando y un total de 14 ya como números puestos. Para Salto Fútbol Club será el segundo año consecutivo. En la temporada pasada fue uno de los primeros ochos en la rueda inicial, adquiriendo el derecho de avanzar a la segunda.



ELLOS, LOS QUE LLEGAN

La continuidad de Joaquín Burutarán, Mario Maximiliano Summers, David Trindade (P.F) y Luis Lima, como componentes del cuerpo técnico, entre otros ya anunciados por el presidente Lisandro Rossi. El paso de los días irá siendo clave para esclarecer algunos casos que están pendientes, aunque dos de ellos ya, con el acceso confirmado. Se trata de Enzo Suárez, arribando a Salto Fútbol Club desde Plaza Colonia, como asimismo Enzo Zapata.

En este último caso se trata del juvenil exNacional, Campeón del Interior Sub 17 en la edición 2020 con Salto y luego el pasaje a Peñarol de Montevideo, junto a su hermano Cristian.

Lo de Enzo pasa por su vuelta a nuestro medio y las condiciones del acuerdo surgieron: ya es uno más en Salto Fútbol Club.

¿QUÉ FUTURO, NICOLÁS ARBIZA?

«Es cierto, hablé con el jugador y dejamos la chance en suspenso». Lisandro, el presidente no reniega de aquel diálogo sostenido con Nicolás Arbiza, en ocasión del partido entre Liga de las Colonias Agrarias y Bella Unión. La chance es que el volante-enganche, pueda ser uno más en el plantel «naranjero», pero a esos efectos, sería clave su radicación en nuestro medio.

El interés por Arbiza es real, pero no están ni mucho menos echados todos los dados.

Lo que es concreto es que Salto va ingresando en etapas de definición si de plantel se trata. Entre 22 y 24 jugadores. No más allá de esa suma total.