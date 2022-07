Quisiera abordar el tema de Educación inclusiva, ¿de qué forma se está trabajando? ¿Se está capacitando a docentes?

Desde el Ministerio estamos capacitando a docentes de todo el país en educación inclusiva, estamos trayendo expertos, estamos poniendo como una de las exigencias que tienen que tener los nuevos planes de estudio de formación docente, es que tengan un área entera de educación inclusiva. Porque hoy día es muy baja la carga horaria y muchos docentes no tienen las herramientas a la hora de afrontar una clase que pretende ser inclusiva. Queremos agregarle cantidad de horas y evaluaciones a esos docentes y capacitación continua.



• ¿Qué opinión le merece el tema de los Acompañantes Pedagógicos para lograr una mayor inclusión en los centros educativos?

Es lo que marca la normativa y no necesariamente está funcionando correctamente. Hay un tema en la interpretación que hace ANEP y la que hace el Sistema Nacional de Cuidados de la forma en que se están implementando los acompañantes. Por lo menos es discutible el modelo actual, creo que hay que alcanzar un modelo híbrido entre lo que existe y lo que debería ofrecer la institución.

• Todavía es necesario diferenciar el asistente personal del acompañante pedagógico y dejar claro que un centro educativo no puede exigir un asistente personal como condición para tener un alumno con discapacidad en aula.

Hay acompañantes con formaciones muy variadas, hay quienes son acompañantes pero no pedagógicos, deberían tener herramientas para capacitar a los docentes. Si no son ellos habría que ver quiénes lo harían, lo hace el IFD, formación permanente, habría que definirlo y no ponerle nombres tan ambiciosos como acompañante pedagógico. Una cosa es que esté en aula sentado al lado y otra que esté acompañándolo pedagógicamente.

• Acerca de los Promotores Comunitarios de Autonomía que manejan MIDES-ANEP, que sería un concepto similar a los Acompañantes Pedagógicos, ¿qué opinión tiene?

Eso no estoy al tanto porque no es un proyecto que se haya hecho con el Ministerio de Educación y Cultura. No sabría decirte cómo lo quieren implementar.

• El año pasado se había implementado un plan piloto de educación inclusiva junto con ANEP y guía de UNESCO en escuelas públicas, ¿en qué etapa está?

Hay varias escuelas con propuestas en particular. Se han elaborado documentos para incorporarlos a la currícula nueva de formación docente, esos planes pilotos sirvieron para ser evaluados. Habría que discutir más allá de los planes pilotos, la existencia de escuelas especiales, la existencia de acompañantes en enseñanza media y el rol de cada uno de los actores. Si es ANEP que debe proveer los

acompañantes, si es el Sistema de Cuidados, porque se le exige a ANEP, pero se creó el Sistema Integral de Cuidados, hay una discusión ahí que habría que definir. Primero, la formación de esos acompañantes, o la figura que se cree, y segundo el rol que debe tener el sistema educativo en todo esto. Si es solo acompañante, si es completo, si es terapéutico, me parece que eso es una gran discusión. Los planes pilotos han dado algunas respuestas, el tema es como se escala a nivel país.

• En cuanto a las escuelas especiales, hoy en muchos países se las toma como centros de formación de docentes de escuela común para lograr una educación inclusiva de calidad y no tanto como escuela en sí. ¿Qué opinión tienes al respecto?

Hay áreas específicas que sería muy difícil incorporarlas al sistema educativo tradicional. Estoy de acuerdo con que determinadas personas que tengan aspectos motrices o psicológicos que sea realmente inevitable que tenga que estar en un espacio adaptado especialmente para esa situación, tiene que seguir adelante. Lo que no tiene que seguir adelante es en aspectos que son de sencillo abordaje, que además está demostrado que es mejor que esté incorporado con los otros compañeros, con los otros estudiantes. Creo que la discusión ahí es en qué punto vamos a seguir segmentando o vamos a seguir incluyendo.

Una discusión más profunda es, ¿tenemos claro cuántos estudiantes necesitan un acompañamiento distinto al del sistema educativo tradicional? Yo creo que no, en el país seguro que no. Hay veces que es más un tema de implementación de la política pública que de la voluntad.

Arq. Irene Barla Zunini. Dipl. en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas. Dipl. en Inclusión Social y Acceso a Derechos.



• Para terminar, acciones en educación inclusiva hoy.

Nosotros tenemos muchas actividades, que lo que hacemos es acompañar, complementar, tenemos un equipo de educación inclusiva del MEC de mi Dirección, donde hacemos abordajes a instituciones que lo solicitan. Hace poco hicimos en Trinidad con los Directivos de escuelas, liceos y UTU, un proceso de capacitación. Va el equipo durante un mes a capacitar, a llevar adelante un programa para que haya un abordaje más integral. Además en la página del Ministerio hay cursos online dirigidos a educadores que los hacemos una o dos veces por año, para que tengan alguna herramienta más. Después el proceso de reforma educativa que estamos llevando adelante que incluye una transformación curricular en formación docente, que va a incluir como uno de los principales focos la educación inclusiva.