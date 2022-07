Cuidados para las personas con dependencia

1- ¿Cuáles son las líneas de acción a corto plazo que tiene su Secretaría en relación a los cuidados de las personas con discapacidad?“

En primer lugar, es importante diferenciar el concepto de “discapacidad” del de “dependencia”. Si bien hay personas con discapacidad que se encuentran en situación de dependencia, esto no tiene por qué ser así. Tampoco todas las personas en situación de dependencia presentan alguna discapacidad.

Los cuidados específicamente, están orientados a personas en situación de dependencia. Según un estándar de medición, podemos diferenciar tres niveles de dependencia en las personas: leve, moderada y severa.



En cuanto a la atención de personas en situación de dependencia severa, actualmente estamos trabajando en la mejora del programa de Asistentes Personales (el programa más grande presupuestalmente de nuestra dirección) mediante un plan piloto de provisión colectiva.

Desde la Secretaría y específicamente desde la Dirección de Cuidados del Ministerio, promovemos la idea de “humanizar” los cuidados, colocando a las personas en el centro del sistema. Esto implica contemplar tanto a las personas cuidadas, como a las que cuidan.

En esta línea y apuntando a la profesionalización de los cuidados, en este segundo semestre se dará inicio a nuevos cursos de formación de asistentes personales en todo el país, en acuerdo con Inefop, mediante el que se prevee la formación de 1800 asistentes personales por curso de atención, y la certificación por competencia, de aproximadamente 200 más.

También estamos trabajando en la corresponsabilidad en los cuidados en conjunto con el resto de los organismos que forman parte del Sistema de Cuidados potenciando los distintos programas, para fortalecer y seguir sumando establecimientos a los programas de Becas de Inclusión Socioeducativa, las Casas Comunitarias de Cuidados y los Centros Siempre (infancia).

El 29 de abril se lanzó la Segunda Fase de los Indicadores para la evaluación de calidad de los centros de educación y cuidados de niños y niñas de 0 a 3 años (IEC) junto al MEC, ANEP e INAU.

En cuanto a personas mayores, en el 2022 junto a Inmayores, el MSP y el BPS, instauramos el Programa de Apoyo al Cuidado Permanente (PACP) que busca fortalecer los procesos de habilitación de los ELEPEM, habilitando el realojo de personas de aquellos residenciales que son clausurados.

2- Sabemos que hay un atraso en las visitas para poder acceder a un asistente personal, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Se ha podido agilizar en esta pospandemia?

Hasta noviembre de 2021 tuvimos restricciones por parte de las autoridades sanitarias para retomar las visitas, ya que muchas de las personas que debían ser valoradas, presentan comorbilidades, lo que implicaba mayores riesgos al momento de realizar las visitas a domicilio.

Las primeras valoraciones mediante visitas se retomaron en enero de este año, y en lo que va del 2022 se ha trabajado aproximadamente en 2.500 casos. Esto sin perjuicio de que el sistema actualmente cuenta con 6.000 binomios (relaciones entre asistente y asistido) conformados.

Tenemos previsto además realizar unas 1.000 valoraciones más en lo que resta del año.

3- En cuanto al orden en que se realizan las visitas, ¿tiene que ver con el tipo de discapacidad, si es severa por ejemplo? ¿O es por el orden en que fueron realizando el trámite?

El programa de Asistentes Personales puntualmente está orientado a personas en situación de dependencia severa. No todas las personas con discapacidad tienen dependencia severa, y viceversa.

En cuanto al orden, a raíz de que las valoraciones estuvieron suspendidas por las restricciones sanitarias, se estableció un cronograma 2022 de trabajo en territorio basado en parámetros de priorización, que tuvo como criterio primero, la fecha de postulación de la persona.

Entre los parámetros también se consideró la carga de cuidados en el hogar y la edad de la persona en situación de dependencia. Con este último criterio se priorizó a aquellos de hasta 29 años, basado fundamentalmente en la urgencia que hay para que en este grupo etario se promueva la accesibilidad, la inclusión y la formulación de un proyecto de vida más allá de la familiar.

Por otra parte, vale destacar que apuntando a la descentralización, estas priorizaciones fueron realizadas en coordinación con las oficinas territoriales del Mides.

4- En cuanto a la corresponsabilidad social de cuidados, ¿se tiene preferencia a la hora de asignar asistente personal a las madres jefas de hogar? En Uruguay según datos del BID (2020), el 70% de los cuidados lo realizan mujeres, ¿se sabe qué porcentaje dentro de las personas con discapacidad que asiste MIDES están a cargo de mujeres?

Uno de los criterios para la priorización de las valoraciones fue la carga de cuidados en el hogar. En ese sentido, uno de los aspectos tomados en cuenta por nuestros equipos técnicos, fueron aquellos hogares monoparentales con hijos menores de 18 años. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, no contamos con la información específica sobre el porcentaje de asistidos que están a cargo de mujeres. Estamos trabajando en generar indicadores de calidad para evaluar el impacto de esta política pública.

5- Las horas de trabajo de un Asistente Personal son cuatro, ¿podría ser designada la cantidad de horas de forma personalizada, haciendo un estudio de las necesidades del usuario?

El formato actual del programa de Asistentes Personales establece una relación laboral entre el asistente y el asistido mediante la que el asistente debe prestar sus servicios por 80 horas mensuales. Esto significa que el programa en su actual concepción es absolutamente rígido, por lo que estamos trabajando en un plan piloto de provisión colectiva que cambie el sistema de gestión y pueda hacerlo más flexible, poniendo a la persona en el centro.

6- Existe recientemente un Plan piloto que relaciona a los asistentes personales con los usuarios mediante cooperativas. ¿Qué es lo que se busca mejorar con este cambio?

Las razones que motivaron el diseño del plan piloto surgieron luego de una evaluación en la que se tomaron en cuenta las debilidades del programa identificadas incluso por los propios actores involucrados.

En líneas generales, estas debilidades corresponden a la fragilidad de las relaciones laborales entre las partes, y la “falta de acompañamiento” expresado por las propias las asistentes personales. El objetivo del plan piloto es mejorar las condiciones generales del funcionamiento del programa, generando herramientas que favorezcan la resolución de conflictos entre los involucrados a través de un modelo contractual que brinde mayor estabilidad jurídica. Entre otras cosas, se busca promover un modelo integrado y humanizado de los cuidados, mejorar los marcos de contención y apoyo para las Asistentes personales, y brindar mayor acompañamiento y supervisión de los binomios.

Arq. Irene Barla Zunini. Dipl. en Innovación y Creatividad en Educación. Dipl. en Defensa Internacional de DDHH. Dipl. en Diseño de Políticas Públicas. Dipl. en Inclusión Social y Acceso a Derechos.

7- Como Ud. sabe, aún hay ciertas barreras a derribar para que se dé una educación inclusiva de calidad y con equidad en las personas con discapacidad. Se ha planteado la figura del Acompañante Pedagógico en el centro educativo. ¿Comparte Ud. esta idea? ¿Debería proveerlo MIDES o sería un tema exclusivo de ANEP?

En nuestro trabajo diario apuntamos al cumplimiento de lo dispuesto por la convención internacional de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 reconoce el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Uruguay está obligado a asegurar un sistema de educación inclusivo y creo que en esta materia, nuestro país tiene un debe que arrastra desde hace años. Por eso, desde esta Administración estamos trabajando en derribar muchas de las barreras que hoy existen.

Esto sólo se logra involucrando a todos los actores. Estamos trabajando junto a la sociedad civil, instituciones privadas y también públicas, en especial mediante un trabajo articulado de entre el MIDES a través de la Dirección Nacional de Discapacidad (perteneciente a la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad) y las autoridades de la Educación, que tienen la rectoría en materia educativa.

Por otro lado desde el sistema de cuidados estamos dispuestos y así lo hemos expresado en todos los ámbitos, a proporcionar recursos necesarios para atender a las necesidades de cuidados dentro de los centros educativos. No obstante, no debemos confundir la figura del Asistente Personal, (que corresponde a cuidados) de la figura de Asistente Pedagógico, que está orientado a mejorar y garantizar la calidad de los procesos de aprendizaje de personas y grupos. El Asistente Pedagógico está formado para brindar un apoyo en el proceso de aprendizaje, a diferencia del asistente personal que solamente obtiene una capacitación para atender los cuidados de personas en situaciones de dependencia severa; y principalmente están formados para los cuidados en el hogar. En este mismo sentido, nuestros técnicos en la Secretaría no recomiendan que los Asistentes Personales sean utilizados para hacer un acompañamiento pedagógico en las aulas.

8- Recientemente se firmó un acuerdo con la Secretaría Nacional del Deporte, ¿podría contarnos en qué consiste?

Efectivamente, dicho acuerdo fue firmado por el Ministro Martín Lema y el Secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá el pasado 21 de junio. Mediante el acuerdo, ambas instituciones estarán trabajando en conjunto en la elaboración de políticas y promoción de actividades que involucren al deporte y a la discapacidad. Entre otras cosas, se capacitarán a los equipos de Deporte sobre la temática discapacidad, se confeccionará una guía de recursos que detalle actividades inclusivas y lugares accesibles en todo el país, y se establecerá un «Premio Anual», que reconocerá a la institución o a la actividad más accesible. Hay más información sobre el convenio en el siguiente link:

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/noticias/mides-firmo-acuerdo-secretaria-deporte-para-fortalecer-politicas-vinculadas