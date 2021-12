Entrevista a Marcelo Castro

Fue presentado a la Intendencia un proyecto de parque canino de recreación y ejercicios

en las instalaciones del Parque Harriague

– “Personas irresponsables con razas poderosas ocasionan accidentes”

El pasado fin de semana se realizó en nuestra ciudad la última etapa del campeonato

“Maravilla Machado”. Por ese motivo, EL PUEBLO conversó con el Bombero Marcelo

Castro, adiestrador y coaching canino, diplomado por el plantel de perro, participación en

perro de búsqueda y rescate en escombro y olor específico de una persona, además de

seguridad canina en defensa del hogar, uno de los organizadores de esta actividad.

¿Qué actividades desarrollaron el fin de semana pasado donde fueron usados perros

de PRODEA?

La actividad comenzó junto a Miguel Moreira, nos reunimos como equipo porque

queríamos hacer una jornada donde podíamos empezar a integrar a nuestros caninos.

Empezó con PRODEA porque tenemos muchos perros que están en el refugio, la esencia

es que las personas empiecen a tomar conciencia que se puede hacer actividad física con

el canino, cuya primera base es hacer el ejercicio para no tener perros frustrados ni tener

accidentes caninos. Después también se hizo una invitación a las personas para que

pudieran traer a sus propios perritos para integrarse a esta jornada maravillosa que era el

homenaje a “Maravilla” Machado. Entonces, lo que estamos tratando es ir de a poquito

concientizando a las personas que, sacando a su perro a caminar, pueden mejorar su

calidad de vida, de la salud, hacer un sistema más inmune, tener un corazón más sano,

sacar muchas ansiedades, estrés, sedentarismo, que también para el perro es muy

beneficioso el no tenerlo en un espacio encerrado donde no pueda desarrollar su primera

tarea que es el ejercicio.

No, no. Siempre lo que digo, y es algo muy importante, es que los perros son todos

perros, más allá de su raza. Lamentablemente ciertos humanos hacen que ciertas razas se

titulen como asesinas, como los pitbulls, los rottweileres, y sin embargo el perro no es

asesino de nada porque el perro es instintivo. Entonces, cuando tenemos personas

irresponsables con razas poderosas ocasionan accidentes. Dentro de todo esto que se ha

empezado a desarrollar de a poquito, la idea es seguir dando algunas charlas sobre

tenencia responsable, de prevención de accidentes con caninos. Voy a las escuelas y

trabajo mucho con nuestros niños que son la base para tener luego una sociedad más

responsable. Fíjate que nosotros con respecto a Europa venimos unos veinte años

atrasados. Holanda fue uno de los países que logró el cero perro en la calle. Hoy estamos

viviendo una realidad en todo el país que muestra que estamos sobrepasando los

refugios, y que en algún momento ya no darán abasto porque todavía tenemos a muchos

perros en la calle, y eso no es problema de los perros, el problema es nuestro, somos

nosotros los que debemos empezar a tener conciencia de que tenemos que empezar a ser

responsables de nuestros caninos.

Adiestrar a un perro para búsqueda y rescate, ¿lleva mucho tiempo? ¿Cualquier raza de

perro sirve para este fin?

Los perros tienen que tener una condición de búsqueda. Muchas veces se hace con razas

que ya traen esa condición y que se consideran como que son perros de búsqueda por

naturaleza. Por ahí se puede desarrollar esta función con alguna cruza. Lleva mucho

tiempo preparar a un perro para la búsqueda, porque primero, tenés que doblar el

binomio, o sea, la persona y el perro tienen que ser uno solo. Se trabaja más o menos

aproximadamente unos dos años con el perro, y después ese binomio tiene que ser

certificado de que está apto para búsqueda y rescate. Luego pueden participar, por

ejemplo, en todo el planeta porque están aprobados. Es mucho sacrificio, constancia y

trabajo.

Tuve una experiencia muy linda cuando fui a trabajar a San Juan, Argentina, con un perro

de búsqueda y rescate, que logramos tener el primer binomio con los Bomberos de Young

(Río Negro), el perro se preparaba ahí porque justo San Juan está sobre la falla de San

Andrés, que han pasado por muchos problemas de terremotos. Ahí se trabajaba con los

niños mostrando lo que es un perro de búsqueda y rescate que le habíamos puesto como

nombre, “la última esperanza bajo los escombros”.

Se usan mucho con las pérdidas de personas cuando se desorientan, por eso se están

usando, hay un grupo que se dedica a eso. Es verdad que tenemos una ventaja de no

tener ese tipo de circunstancias, lo que sí, es que debemos ser preventivos y no reactivos.

Por eso es necesario tener binomios preparados porque nos pasó un tornado y hubo que

trabajar.

Ahí está, en Dolores. Entonces siempre tenemos que estar en la prevención. En uno de

los cursos que tuve con un amigo colombiano, nos explicaba que las personas no gastan

en la prevención porque es cara, y sin embargo, llega a ser muy barata porque ocurre

algo, es más el daño que se hace por no haber prevenido que por haber tenido esa

prevención. Lo mismo pasa con el tema de los caninos, debemos tener prevención, o sea,

de a piquito empezar a trabajar, ir cambiando el chip de las personas, tener también a los

perros con chips identificatorios para que las personas además sean responsables.

Personas que tiene razas poderosas, tener un control mínimo de registrarse donde haya

adiestradores o educadores caninos que ayuden a esta persona a tener una correcta

sociabilización de su cachorrito y el manejo adecuado. Esto se hace en Europa, donde para

poder tener a un perro hay que hacer la prueba de sociabilización que consta de la

obediencia con el perro y que con ese perro se puede salir a cualquier lado sabiendo que

no habrá ningún accidente. Además, no se usa el perro suelto, tiene que llevar su correa

con su collar y si están en un descampado o lugar abierto, que larguen al perro con una

cuerda larga para que no se ocasionen problemas ni accidentes.

A mí me encantan los perros, pero quizás haya otra persona que no lo gusten, y tampoco

tiene por qué gustarles, quizás solo le gusten los gatos, y ve a un perro y se pone en un

estado nervioso. Cuando la persona se pone en ese estado, para el canino es una presa.

Acordémonos que los caninos son primos de los lobos, que trabajan en jauría, que

persiguen a la presa para regular a la manada y tener un buen ecosistema. Eso es el

mundo canino, que es defender a la jauría y cazar la presa. Por ejemplo, si tienes un perro

y vienen a visitarte tus familiares, para ti son familiares, para él es una jauría que está

invadiendo su territorio, es por eso que nosotros tenemos que ser buenos líderes, tener la

obediencia adecuada de nuestros caninos. Tenemos que ir puliendo todas esas cosas.

¿Hay mucha diferencia entre entrenar a un perro para búsqueda y rescate que para la

seguridad de la familia?

Si, pero para que se entienda, tomemos por caso lo que es una jauría, donde están los

Alfa, después vienen los seguidores. No quiere decir que si tengo dos ovejeros éstos sirvan

para las mismas cosas, porque el Alfa es el que caza. Entonces, los perros de elite son los

que buscan, por ejemplo, artefactos explosivos, porque ya está en su condición natural la

búsqueda, es decir, son tenaces, y también tienen que tener esa tenacidad a la hora de la

defensa de la familia y del hogar. Si es un perro con una energía más baja, será un

seguidor, y puede estar buscando como lo que sea hace con los perros de terapia asistida,

son perros de un nivel muy bajo en energía que la persona puede largar todas sus

emociones y no va a pasar nada.

Sin embargo, con un perro Alfa cuando una persona se humaniza, para el perro es un líder

desestabilizado, y los caninos no siguen a líderes desestabilizados, siguen a líderes

seguros. Por eso es que uno, que trabajó con las personas en un taller donde hago el

coucheo, donde le voy haciendo ver a la persona donde le está errando como para que su

canino mejore. Si la persona no se da cuenta de lo que está pasando o sigue con la

humanización, como cuando una persona dice “mi bebé”, y no, no es un bebé, es un

cachorro, son tips que uno va sacando, pero que la persona refugia en su ser interior

carencias que muchas veces hacen que el perro se desequilibre. Entonces, una de las

cosas que tenemos que hacer es ejercitar al perro 30 a 45 minutos, darle su aporte de

juego porque él en su mundo está buscando comida y agua, porque recordemos que los

caninos están siempre en un estado de sobrevivencia, no entienden que nosotros

tenemos comida y agua para darle. Por lo que nosotros hacemos eso y luego tenemos que

imponer un descanso previo antes de darle la comida y el agua, porque no se puede dar

enseguida porque si no arriesgamos a que sufra una torsión de estómago.

proyecto, ¿podría explicarme de qué se trata?

Es cierto, se dejó a la Intendencia de Salto un proyecto para hacer un parque canino

donde están reestructurando el Parque Harriague, donde supo estar el Zoológico

Municipal, para que las personas puedan llevar a disfrutar de su perruno amigo en un

ambiente diseñado como para ellos, y que ellos se puedan reunir con sus pares. Pero,

además, tiene como objetivo primordial, poner como prioridad su salud física y mental

activas para que así se puedan extender en años su vida, para eso también se debe

adoptar una nueva filosofía respecto a la convivencia humana con el perro para mantener

así sus instintos activados.

Recordemos que el perro lleva conviviendo con el Hombre más de 35 mil años, a través de

su domesticación se ha formado un lazo social estrecho con el ser humano, y en algunos

aspectos depende de él. A lo largo de la historia el perro ha realizado numerosos trabajos

para ayudar al Hombre y que hoy por hoy, por el avance de la tecnología, esos trabajos

han ido quedando por el camino. Es por eso que el dueño tiene la responsabilidad de

asegurarse que el perro lleve a cabo otro tipo de actividades como forma de sustituir las

perdidas. Esto se lograría, justamente, motivando a las personas mediante un parque

canino de recreación y ejercicios.

PERFIL DE MARCELO CASTRO

Casado. Tiene dos hijos.

Es del signo de Géminis.

Mi papá era del plantel de perros de la Policía y si bien de chiquito me encantaba la

Policía, cuando empecé a ver el trabajo de los Bomberos, me encantó.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Seguir progresando en el tema canino.

¿Una comida? Hago comidas sanas, como omelette de huevo con espinaca.

¿Un libro? El caballero de la armadura oxidada.

¿Una película? Soy leyenda.

¿Un hobby? El deporte.

¿Qué música escucha? Soy salsero.

¿Qué le gusta de la gente? La empatía.

¿Qué no le gusta de la gente? Cuando no tienen humanidad.

Nota Leonardo Silva