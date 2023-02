La exclusión de Javier Vargas del equipo fue inevitable. Los tres partidos de sanción obligaron a la variante. Era el turno de DENIS FERREIRA. El mismo delantero que tan solo había jugado nueve minutos. El que se relamía por la chance de ser uno más. Con más minutos o despegando desde el inicio.

Tanto querer, tanta perseverancia, pero también…¡tanta espera!

**********

«Porque además cuando uno entrena y no juega, se hace la pregunta porque no juega. Yo entreno para jugar y yo quería jugar. ¿Por qué no decirlo, desde el momento que es lo que siento?»

-Fuiste a todas. Fuiste siempre.

«Hay algo que me pasa y es a favor: la condición física que alcancé. Hacía años que no tenía este peso. Cuando uno se siente liviano, cuando no hay kilos de más, se hace posible justamente eso: ir a todas las pelotas, aunque sean divididas».

-Más de una chance de gol, también a tu cuenta.

«Si. Por lo menos dos. No se dio. Lo bueno fue haber estado ahí. Participar de esas situaciones ofensivas, no quedar estacionado para que la pelota me llegue».

-Por lo demás, los tres puntos sumados. Como para abrir cauce de clasificación.

«Es lo que hablamos en lo previo, lo que cada uno de nosotros quería. Que la respuesta surgiera de tal manera desde cada uno, para que el funcionamiento no faltara».

-Se termina ganando apretado, ¿pero justicia al cabo?

«Salto no le ganó a cualquier a rival Creo que Rivera dio todo lo que podía y nunca dejó de complicarnos. En varios momentos el partido se cerró. Antes del tercer gol, había tenido dos o tres oportunidades».

-¿De vos, que te queda como conclusión?

«Cuando uno siente que cumplió, que no defraudó, y que entregó lo que podía entregar. Creo que eso es lo bueno de esta selección: cada uno que entra, sabe que el fin es no guardarse nada. Pero además, lo del principio: cuando uno entrena y no juega, la pregunta se plantea desde uno mismo: qué no estoy haciendo lo que hay que hacer para no jugar. Ser parte del combinado es un compromiso, ¿ y donde lo resalta uno?. En la cancha. ¿O hay otra manera de demostrarlo?»

**********

-Denis, el que jugó desde el arranque.

Lejos de la actitud bacana, indiferente o gris.

Fue siempre la respuesta contraria: el que no dejó de querer y quiso.

El que no dejó de buscar y buscó.

Fue noche de él. Bien de él.

Valorarlo.

Hasta por una cuestión de justicia. De justicia real.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-