Entrenador personal, Couch en nutrición, Influencer con más de 400000 seguidores

Alvaro Anchorena

Es sabido que los personal trainer han surgido para ayudar a aquellos que necesitan de un instructor que los guíe con actividades para ya sea, bajar de peso, estar bien físicamente, entrenar para una competencia, sentirse mejor mentalmente. Éstas son varios de los objetivos que se proponen los que contratan los servicios de un instructor personal.

El motivo de esta entrevista es algo que nos llamó poderosamente la atención. En el mundo de las redes sociales los influencer marcan tendencia, hoy muchas empresas recurren a estas personas para promociones y presentaciones de sus productos. En este caso hablamos de un salteño que en su cuenta de Youtube tiene más de cuatrocientos mil seguidores, a los que les envía videos marcando rutinas de ayuda para realizar sus ejercicios diarios. A su vez se ha formado en universidades de España para ser couch nutricionista y así ha cambiado la vida de muchas personas con sus consultas con consejos virtuales. Si algo sabemos es que no hay fronteras en la comunicación en redes, Alvaro Anchorena lo supo desde un principio y fue hasta hoy consolidándose como uno de los 5 influencer más importantes del Uruguay.

«Como entrenador, couch en nutrición y teniendo en cuenta incluso la estética; lo más importante para mí es la salud de la gente. Totalmente distinto al concepto que teníamos de los entrenadores tradicionales que apuntaban más a la estética. Trabajo mucho en la prevención, un área bastante olvidada”

“Preocupan los altos números de ACV”

“Básicamente somos y tenemos muchos avances en la medicina cardiovascular, pero estamos muy lejos de bajar los números de los accidentes cardiovasculares. La realidad y la gran falla que tenemos es que no se hace énfasis en la salud preventiva. A mí no me interesa curarte de una enfermedad sino prevenir, que no tengas nada de eso. En ese sentido es el enfoque que le estamos dando.”

¿Cómo logras llegar a tanta gente siendo uno de los influencer más importantes de la región?

“En lo que respecta a temas de salud, y temas serios en Youtube debo ser el único de Uruguay. Fue en el año 2005 que ingresé en este mundo y desde muy pequeño que practico las artes marciales, de ahí que me interesé en las partes del cuerpo, la anatomía y demás. Inmediatamente al momento de estar egresado en esta área, comienzo a trabajar en el mundo de la hotelería. Trabajé 14 años en el rubro hotelero siempre con cargos jerárquicos, pasaba las 24 horas dentro del hotel. Estar en contacto con gente de otros países, de otras partes del mundo te lleva a abrir la cabeza, y gracias a ellos llegue a entender que internet no tiene jurisdicción, no hay barreras.”

Cerca de 300 mil seguidores de México

“La página que tengo en Youtube me demuestra a diario lo que te digo porque tengo cerca de trescientos mil seguidores que son de México, el sesenta por ciento están radicados en EEUU, después tengo gente de Colombia, Perú, Argentina y poquitos de Uruguay.”

La permanencia en redes, la importancia de ofrecer servicios eficientes, llevan a Anchorena a tener una legión de seguidores, con los que se comunica a diario.

“Todo esto me llevo a generar una comunidad de muchísimas personas y es increíble tener en tu celular números de todo el mundo donde le envías planes y estrategias para una vida más saludable y una vida donde tengan salud principalmente.

No necesitas estar presente para hacer estos cursos. Incluso todo esto fue antes de la pandemia, en realidad cuando comenzó a mi no me afectó en nada, mejoró cuando estuvimos dentro del confinamiento. Por supuesto, hubo que trabajar muy duro para llegar a los números que tengo, amigos que me veían me decían que perdía el tiempo, me recomendaban hacer otra cosa. Tele trabajo, funciona y funciona muy bien.

Aquí en el gimnasio donde trabajo, nos vemos con la gente y después la seguimos por Wathsapp, no es necesario estar presente, hoy lo presencial no es tan importante para algunas áreas.

En Salto ha cambiado mucho la percepción del gimnasio, la mentalidad ha ido girando y eso es lo bueno.

Antes el que pisaba un gim era para quedar “cuadrado”, hoy el que viene es porque está buscando salud.

El objetivo que hoy tenemos es la salud del que viene, incluso yo tengo cada vez más personas que vienen con distintas patologías o lesiones, meniscos, rodillas lesionadas. Vienen preocupados y nosotros procuramos ayudarlos brindándoles siempre lo mejor.”