Entregarán en Chile ayuda económica a 15,1 millones de personas afectadas por el Covid-19

El presidente de Chile Sebastián Piñera promulgó este domingo una ley que crea el Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE), destinado a más de 15,1 millones de personas afectadas por la crisis del covid-19.



El IFE Universal, que será entregado a más de 15,1 de los 19 millones de habitantes del país, comprende bonos cuyo monto variará según el número de miembros de la familia.

Las personas solas recibirán 177.00 pesos (unos US$ 246), y a partir de allí las ayudas aumentarán, explicó Piñera tras promulgar la norma.

«Llevamos más de 15 meses golpeados por esta pandemia del coronavirus. Las familias chilenas están cansadas, están muy cansadas con esta pandemia, y necesitan el apoyo, la ayuda, el alivio que el Estado puede dar», dijo el presidente, quien el martes pasado, al rendir cuentas ante el Congreso, pidió perdón por no llegar oportunamente con ayuda económica a la población.

El nuevo bono amplía los montos del IFE que entrega el gobierno desde mayo de 2020 (dos meses después de la llegada del covid-19 a Chile). El mes pasado alcanzó a US$ 143 y benefició a más de 12,6 millones de personas.

El IFE ha sido criticado por sus requisitos y condiciones y calificado como insuficiente y tardío.

El nuevo bono alcanzará al 100% de las familias más vulnerables inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH) y suprime las condiciones que se solicitaban anteriormente.

La inversión fiscal estimada es cercana a los US$ 3.000 millones mensuales, totalizando un costo estimado de US$ 10.342 millones entre junio y septiembre.

El IFE Universal se pagará en junio, julio y agosto, mientras que, en septiembre, los beneficiarios recibirán el 50% del monto.

Se entregará a partir del 29 de junio y podrán acceder a él aquellas personas que ya recibieron anteriormente el IFE. Quienes no lo habían percibido deberán solicitarlo al gobierno.

El IFE Universal es parte de un paquete de medidas acordadas por Piñera y los partidos políticos oficialistas y opositores.

El anuncio de esta nueva ayuda se produce en medio de una pandemia que no da tregua en Chile, con hospitales colapsados por el aumento de contagios, que ya superan los 1,4 millones, mientras que el total de fallecidos se acerca a los 30.000.

AFP