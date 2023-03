Entrega de kits escolares: Unos 800 en Salto y 8.000 en el país

En otro orden de cosas, a comienzos de marzo, este sindicato realizó la entrega de muchos kits con útiles escolares a hijos de los funcionarios policiales asociados. A nivel nacional “los kits que se entregaron fueron unos 8.000. Acá en Salto fue una buena cantidad, unos 800”, dijo la entrevistada.

Informó además que así “se abarcó los niveles inicial, escolar y liceales; tuvimos una muy buena recepción, no todos los socios lo quisieron hacer, algunos entendieron que era mejor darles el lugar a otro compañero que lo necesitara más digamos, pero podemos decir que tuvimos un muy buen resultado. Abarcó a todos los efectivos afiliados al Sindicato Policial, que abarca 16 seccionales, Guardia Republicana, Bomberos, Caminera, INR (policías y operadores penitenciarios), Dirección Nacional de Identificación Civil, Migraciones… La verdad que es bastante”. Dijo también que “acá en Salto tenemos más de 2.500 socios, entre ellos algunos que viven en Salto pero trabajan semana por medio en Montevideo, ya sea en la Guardia Republicana, o en Bomberos, en Caminera… Gracias a Dios no hubo necesidad de entregar el kit a todos, si no, hubiese sido muy difícil. Pero la cantidad de útiles que se pudo repartir y así abaratar el costo de los policías estuvo buenísimo, así nos beneficiamos todos”.

Finalmente consultada acerca de nuevos planes de viviendas para policías, tema siempre sobre la mesa, dijo que en breve habrá novedades. “El Ministerio del Interior tiene dinero a nuestro favor, ya que nos descuenta un 1% para viviendas y se está trabajando en eso, el Intendente de Salto cedió un terreno, la idea es poder sacar a los policías de las «zonas rojas»…En Salto ya hay unos 60 policías anotados”, sostuvo.