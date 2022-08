Entre tanto chasco charrúa….  ¡Podríamos aprender de este Melgar de Perú!

Melgar de Arequipa se clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana 2022 al eliminar en la tanda de penales este jueves al SC Internacional en el estadio Beira Rio de Porto Alegre. Después del empate sin goles en Arequipa por el cotejo de ida, la última llave de cuartos de final del torneo continental se definía en Brasil, un territorio complicado para los conjuntos peruano. La participación de Melgar en la Copa Sudamericana ya era histórica desde que por primera vez superó una etapa de grupos de un torneo internacional, no obstante, ello no conformó al cuadro de Arequipa. Primero eliminó en octavos al Deportivo Cali y repitió su gesta frente al Inter de Porto Alegre, llevando la resolución del encuentro a la tanda de penales tras el 0-0 en 90’, donde contó con un monumental Carlos Cáceda atajando tres disparos. Lo cierto es que Melgar avanzó y ningún uruguayo llegó. ¿No es posible aprender algo de este equipo peruano? Después de todo: pudo. Los nuestros: no.

Historia del fútbol peruano, historia de Melgar, historia de Arequipa. El ‘Dominó’ está en semifinales de la Copa Sudamericana 2022, donde se enfrentará al Independiente del Valle de Ecuador.